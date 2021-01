Politie: veel meer meldingen van overlast tijdens coronacrisis, minder inbraken

In de maanden na de invoering van de eerste coronamaatregelen heeft de politie door het hele land veel meer meldingen gekregen van overlast. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de landelijke politie. Met name de klachten over geluidshinder en jeugdoverlast namen flink toe.

In vergelijking met 2019 waren er in 2020 ruim 55.000 meer registraties van geluidshinder en steeg het aantal incidenten waarbij jongeren voor overlast zorgden met meer dan 60.000. Omdat men door de coronacrisis meer thuis is, is er meer geluidsoverlast ervaren en ook meer gemeld, aldus de politie.

Uit de data blijkt ook dat het aantal meldingen van overlast door jeugd na ingang van de eerste coronamaatregelen bijna verdubbeld is: van bijna 10.000 geregistreerde incidenten in maart 2020 naar ruim 17.000 klachten in de maand daarna. Pas in november daalt het aantal meldingen weer onder de 10.000 per maand.

Ook het aantal registraties van geluidshinder is in de periode na maart 2020 duidelijk hoger. In die maand werden bijna 10.500 meldingen gedaan, een aantal dat in de maanden daarop van bijna 16.500 in april doorsteeg naar ruim 21.000 incidenten in november.

Inbraken

In de cijfers over het aantal geregistreerde misdaden in 2020 is een opvallende daling te zien van het aantal inbraken. In januari 2020 werd er in 336 woningen ingebroken, in maart en april 2020 daalde dat tot respectievelijk 129 en 132. In de maanden daarna liep het aantal weer langzaam op tot een nieuwe piek van 248 in juli 2020.

Het aantal incidenten van overlast door mensen met verward gedrag is in 2020 opnieuw gestegen. Het afgelopen jaar waren er 117.372 gevallen van overlast door verwarde personen, in 2019 waren dat er 99.662. Wat de invloed van de coronamaatregelen op deze stijging is vindt de politie moeilijk te zeggen, omdat dit type meldingen al sinds 2012 - het eerste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn - met minimaal 5.000 meldingen per jaar toeneemt.