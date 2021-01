Palestijnse Autoriteit kondigt eerste verkiezingen aan in 15 jaar

In de Palestijnse gebieden mogen kiezers deze zomer voor het eerst in vijftien jaar weer naar de stembus. President Mahmoud Abbas heeft vrijdag parlements- en presidentsverkiezingen aangekondigd, melden internationale persbureaus, waaronder het Palestijnse Wafa.

De verkiezingsdagen staan gepland op 22 mei (parlement), 31 juli (president) en 31 augustus (Nationale Raad). Alle volwassen inwoners van gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden „beheerd”, mogen hun stem uitbrengen, inclusief de Palestijnen in Oost-Jeruzalem. Dat laatste is overigens onzeker: Israël heeft het oostelijk deel van Jeruzalem geannexeerd en het is onduidelijk of het de Palestijnen vrij staat om te stemmen. Abbas, die het afgelopen decennium herhaaldelijk verkiezingen beloofde, zei vrijdag niet of hij zich opnieuw kandidaat zal stellen.

De Palestijns-islamitische beweging Hamas, die door Israël en westerse landen als een terroristische groepering wordt beschouwd, heeft de aankondiging vrijdag bevestigd. „We hebben de afgelopen maanden gewerkt om alle obstakels op te lossen zodat we deze dag kunnen bereiken”.

Hamas en Fatah

Hamas en het seculiere Fatah van president Abbas kwamen in september overeen om binnen zes maanden verkiezingen te organiseren. De verzoeningspoging volgt op een Israëlische vredesdeal met de Golfstaten vorig jaar - tot ontsteltenis van de Palestijnse facties, die hun krachten nu willen bundelen.

De verhoudingen tussen Hamas, machthebber in Gaza, en Fatah, die regeert over de Westelijke Jordaanover, zijn al jarenlang gespannen. Beiden roepen al meer dan tien jaar publiekelijk op tot verkiezingen, maar zijn er nooit in geslaagd overeenstemming te bereiken. Ondanks de aankondiging vrijdag blijft het dan ook verre van onduidelijk of de stemming daadwerkelijk zal plaatvinden. De laatste parlementaire stembusgang resulteerde in 2006 in een verrassende overwinning van Hamas, waarna die groepering een jaar later Gaza veroverde.