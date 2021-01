Oom Dagobert zoekt het in prins Bernhard-kringen

Voor de echte winter met sneeuw en ijs moeten we dit jaar in het Donald Duck Winterboek zijn. Daarin valt genoeg sneeuw voor sneeuwballengevechten tussen Donald Duck en zijn boze buurman, die tot lawines leiden. „Kijk, we krijgen moeilijkheden!” zegt een skiër tegen zijn vrouw als hij een lawine ziet aankomen. „Toch niet weer je moeder, hè”, zegt zij. „Nee, iets nog veel kouders.” De Deense Duckstrip ‘Sneeuw-Strijd’ is een van de aardiger verhalen in dit Winterboek.

In het eerste avontuur, ‘Gesmolten liefde’, wil het maar niet winteren. De poolkappen smelten, tot ergernis van Dagobert Duck, de oer-kapitalist, omdat zijn sleetjesverkoop daardoor stagneert. Wie denkt dat de jonge striplezertjes een Greta Thunberg-achtig bewustwordingsverhaal over de klimaatcrisis ingezogen worden, heeft het mis. De oorzaak van de smeltende poolkappen is… ruzie in de wereld van de Griekse mythologische goden. „De Grieken dachten dat het winter werd omdat Persephone naar de onderwereld ging om bij Hades te zijn”, lezen Kwik, Kwek en Kwak in hun Woudlopershandboek. De godin van de Lente moet zich weer verzoenen met haar onderwereld-geliefde, en oom Dagobert krijgt het met Donald en de neefjes voor elkaar: de winter begint. Dat alles na advies over relaties van tante Katrien, zelf nu niet bepaald een expert op het gebied van een harmonieus liefdesleven. Het is een nogal lam verhaal (van Deense Duckmakers), dat niet in de schaduw kan staan van ‘De omzwervingen van Odysseus (en zyn neefjes)’, een Nederlands Duckverhaal over Griekse mythen uit weekblad Donald Duck (2019/48), waarin een listige Duck-Odysseus met de neefjes aan de cycloop ontsnapt.

Uit het avontuur ‘Eend op stand’. Foto Disney

Adellijke types

Er staat eigenlijk maar één echt goed verhaal in dit Winterboek: ‘Eend op stand’. Oom Dagobert mag dan de rijkste eend ter wereld zijn, een adellijke titel heeft hij niet. En zijn aartsrivaal Govert Goudglans heeft die wel, beweert die. Dagoberts wanhopige, Trumpachtige pogingen om ook een adellijke titel te kopen, brengen hem bij een echte bekakte, maar volkomen verarmde edelman. Vervolgens duiken in het verhaal nog veel meer adellijke types op, die ondanks hun titels geen cent te makken hebben. Hun schaamteloze geschooi is leuk in beeld gebracht en doet denken aan hoe het ging met ‘onze’ prins Bernhard, een telg van verarmde Duitse adel, die zijn huwelijk met Juliana gebruikte om rücksichtslos geld bijeen te schrapen – zoals nog eens in geuren en kleuren verteld wordt in het vorig jaar verschenen Oranje zwartboek van historicus Gerard Aalders.

Op dit verhaal na is het een wat slap Donald Duck Winterboek dit jaar, passend bij een (nog steeds) slappe winter.

Strips Donald Duck Winterboek 2020. 144 pagina’s, uitgeverij DPG Media, 7,99 euro ●●●●●