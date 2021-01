Ook na kabinetsval resteren fundamentele vragen over politieke cultuur

Toen kabinet-Rutte III ruim drie jaar geleden aantrad, deed het een belangrijke belofte: Nederland beter maken, „nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is”. Vrijdag stapte het kabinet op, omdat precies dát vertrouwen tussen burger en overheid in de Toeslagenaffaire geschaad was.

Met het opstappen is de voornaamste politieke vraag beantwoord: wie moest er verantwoordelijkheid nemen voor het harde rapport dat half december over de affaire verscheen? Duizenden ouders waren onterecht aangemerkt als fraudeur en moesten duizenden euro’s aan kindertoeslag terugbetalen. Bewindspersonen in de kabinetten die Rutte leidde hadden de fraudejacht jarenlang aangemoedigd, en negeerden signalen dat ouders onterecht werden aangepakt. Bovendien was de Tweede Kamer geregeld onjuist en onvolledig geïnformeerd.

De rechtsstaat die burgers moest beschermen tegen de almacht van de staat had hen juist in de steek gelaten, concludeerde ook premier Mark Rutte (VVD) vrijdagmiddag. Zo’n hard oordeel kon maar één passend antwoord krijgen, concludeerde de ministerraad vrijdagochtend. Dat politieke antwoord bestaat naast de kabinetsval ook onder meer uit een staatscommissie die discriminatie door de overheid moet gaan onderzoeken. Daarnaast moet er meer openheid komen over besluiten van de ministerraad, onder meer door ambtelijke stukken die daaraan ten grondslag liggen te openbaren.

Etnisch profileren

Maar fundamentele vragen die de affaire oproept zijn daarmee nog niet beantwoord. Die gaan bijvoorbeeld over het institutionele wantrouwen van de overheid richting burgers. Over de eensgezindheid waarmee de Tweede Kamer jarenlang een harde fraude-aanpak aanmoedigde. Over de controle van de Raad van State op wetten die misschien wel rechtmatig zijn, maar niet rechtvaardig. Over etnisch profileren door de overheid.

En hoe wil de politiek nieuwe, vergelijkbare affaires in de toekomst voorkomen? Met welke wetten heeft de Kamer de afgelopen jaren ingestemd die eveneens vormgaven aan het geïnstitutionaliseerd wantrouwen tegen burgers? Het beantwoorden van die vragen is ingewikkeld en reikt verder dan de kabinetsval. Het gaat in feite om een verandering van een politieke cultuur waar een groot deel van de Kamer de afgelopen jaren onderdeel van was.

Rutte-doctrine

Toch zal daarbij ook de schijnwerper op Rutte gericht kunnen worden. Hij ziet zijn tweede van drie kabinetten voortijdig sneuvelen, over een affaire die vrijwel de gehele tien jaar dat hij regeerde omspande. Hij is bovendien politiek eindverantwoordelijk voor het onrechtstatelijke beleid waarvan ouders slachtoffer werden en gaf leiding aan de ministeriële commissie die zich bezighield met fraudebestrijding. Rutte verdedigde ook de lijn dat een zekere geslotenheid belangrijk was om tot goede besluiten te komen: sinds de onderzoekscommissie wordt het de ‘Rutte-doctrine’ genoemd.

Veel partijen zien daarin een zwakte waarop ze Rutte in de komende verkiezingscampagne kunnen aanvallen. De vraag is in hoeverre kiezers dat ook zo zien. In peilingen wordt vooral Lodewijk Asscher verantwoordelijk gehouden voor de affaire. Hij stapte donderdagochtend al op als lijsttrekker van de PvdA na een discussie of hij door zijn rol in de affaire nog wel de juiste partijleider was.

Dat oordeel gaat niet alleen over zijn toekomst als VVD-leider, of als premier van het land. Het gaat ook om iets fundamentelers: of een nieuw kabinet onder Ruttes leiding dit keer wél in staat is Nederland beter te maken voor de mensen die het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is.