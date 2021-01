Ons spiegelbeeld vergadert mee

En wéér is Nederland in de nieuwe lockdown videovergaderend aan het werk gegaan. Docenten zijn online aan het lesgeven en hopen maar dat hun leerlingen in beeld verschijnen. Het is geweldig dat we door de digitale middelen in deze moeilijke omstandigheden zo gemakkelijk gesprekken kunnen voeren. Maar tegelijkertijd is het bevreemdend dat we tijdens videovergaderen niet alleen kijken naar onze teamgenoten maar ook naar onszelf. Waar we voorheen misschien 10 minuten per dag onszelf in de spiegel zagen, kijken we nu urenlang naar ons spiegelbeeld.

Dankzij Teams en Zoom gaan we een nieuw tijdperk in van zelfbewustzijnsvorming, want niemand weet wat de effecten zullen zijn van deze hyperzelfbewuste manier van naar onszelf kijken; je spiegelbeeld op het scherm wordt gezien door anderen en door jezelf, die vanuit de derde persoon het geheel van achter het scherm waarneemt. Bij welk gesprek kreeg je vroeger ook standaard je sprekende spiegelbeeld in beeld?

Onze ogen worden automatisch naar ons eigen spiegelbeeld getrokken. Beeldbellen zorgt voor een vergroot zelfbewustzijn. Regelmatig zie ik collega’s tijdens de Zoom snel een hand door hun haar doen. En wat zullen anderen met deze beelden van ons doen? Screenshots worden gedeeld, waarbij je niet eens weet dat je gefotografeerd bent. Om niet ongemerkt en ongunstig vastgelegd te worden, moet je je wel de hele tijd bewust zijn van je eigen verschijning.

Digitale brainstorm

En het interessante is: de jongere generatie doet er niet aan mee. Want die zetten gewoon hun camera niet aan. Tijdens een digitale brainstorm met jongeren konden de onderzoekers uit mijn lab zelfs na aandringen de jongeren niet zover krijgen. „Sorry mevrouw, maar ik kan mijn camera niet aanzetten, ik zie er echt niet uit vandaag.” Een andere jongere wilde ook zijn camera niet aanzetten „Lukt echt niet, ik zit in de metro.” En eensgezind bleven alle camera’s uit. Onbeleefd zou je zeggen, maar zoals bij iedere nieuwe vorm van technologie bepaalt de jonge generatie vaak de normen en ethiek voor gedrag. Misschien is dit ook wel heel verstandig, om niet de hele dag met ons eigen spiegelbeeld geconfronteerd te worden.

Want zo langdurig bekeken worden doet dingen met je, je keuzes veranderen erdoor. Dit audience effect is in de psychologie veel onderzocht. Je wordt je hyperbewust van jezelf en je gedrag wordt uitvergroot. Alleen al de aanwezigheid van een publiek zorgt ervoor dat de jongeren meer risico’s nemen. De bestormers van het Capitol filmden graag hun eigen bravoure en deelden volop selfies op sociale media. Onder druk van een publiek geven we ook meer aan goede doelen. Het beeldscherm kan als een vergrootglas werken op onze gedachtes.

Vooral bij jongeren is deze gevoeligheid groot. In een experiment in de Verenigde Staten werd gevraagd aan adolescenten die in een hersenscanner lagen om een camera te ‘testen’ die op hun gezicht gericht was. Als het lampje groen was, werden zij door de mensen aan de andere kant bekeken en als het lampje rood was kon niemand hen zien. Als de camera aan stond, hadden de pubers, in vergelijking met kinderen en volwassenen, een grotere zweetreactie, meer gevoelens van schaamte en ook een sterkere reactie in een hersengebied dat belangrijk is voor nadenken over jezelf in relatie tot anderen.

Zeer ongelukkig

Er is ook een keerzijde van de medaille. Als je niet gezien wordt, kan dat een gevoel van buitensluiting geven. Dat maken we allemaal geregeld mee met een slechte internetverbinding waarbij de anderen je niet kunnen zien of horen. Een collega vertelde me: „Ik heb twee uur geprobeerd mee te doen en via de microfoon ‘horen jullie mij’ geroepen. Ik heb me nog nooit zo ongelukkig gevoeld.” In psychologisch onderzoek is die situatie allang nagebootst. Zelfs wanneer aan de deelnemer werd uitgelegd dat het experiment gemanipuleerd werd of dat de buitensluiting het gevolg was van een kapotte knop, dan bleven de buitengesloten deelnemers even neerslachtig.

Het is niet vreemd dat juist tieners ermee worstelen zichzelf steeds in beeld te zien. Kinderen ontwikkelen in eerste instantie een bovenmatig positief zelfbeeld, omdat zij zichzelf vooral met hun jongere zelf vergelijken (‘ik kan beter rekenen dan vorig jaar’). Maar met de start van de puberteit begint de sociale vergelijking (‘ik ben bij lange na niet zo knap als mijn klasgenoten’). Een periode van crisis en ongemak, waarbij vooral tieners stress ervaren over wie zij zelf zijn en zich hyperbewust zijn van de mening van anderen. Heel begrijpelijk dus dat zij hun digitale grenzen aangeven.

En zo leren we in coronatijd weer iets nieuws over onszelf. Docenten en leerlingen zitten nog wel even aan online lessen vast. Maar persoonlijk digitaal contact kun je ook overdrijven.

Eveline Crone is hoogleraar ‘Developmental Neuroscience in Society’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.