OM gaat uit van misdrijf bij dood 14-jarig meisje Almelo

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het 14-jarige meisje dat zondag dood werd aangetroffen in Almelo om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat meldt het OM op basis van de voorlopige resultaten van de sectie. De drie verdachten, een vader en zijn twee minderjarige zoons, blijven de komende twee weken in voorlopige hechtenis. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Zondagmiddag werd het levenloze lichaam van het meisje gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan de rand van Almelo. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang, meldt het OM.

RTV Oost meldde eerder dat een van de zonen ruzie zou hebben gekregen met het meisje. Dat zou uit de hand zijn gelopen, waarna de jongen alarm zou hebben geslagen. De vader zou naar de plek zijn gereden waar later het lichaam van het meisje werd gevonden. Volgens de zender zijn de moeder van het gezin en haar jongste zoon elders ondergebracht.