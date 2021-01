Noord-Korea presenteert raket voor lancering van een onderzeeër

Noord-Korea heeft tijdens een grote militaire parade een nieuwe ballistische raket gepresenteerd die gelanceerd zou kunnen worden vanuit een onderzeeër. De parade was de afsluiting van een congres van de heersende Noord-Koreaanse Arbeiderspartij. Tijdens dat congres blikte Kim Jong-un onder meer vooruit op zijn plannen voor economisch herstel, zijn houding tegenover de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden en de nucleaire ambities van het land, meldt persbureau AP vrijdag.

De raket die Noord-Korea heeft onthuld is volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA „het krachtigste wapen ter wereld”. Een raket die vanaf een onderzeeër gelanceerd kan worden, zou het land beter in staat stellen om ongezien aan te vallen en doelen te treffen die anders buiten bereik liggen. In hoeverre de raket al functioneel is, is volgens deskundigen nog niet te zeggen. De Zuid-Koreaanse expert Kim Dong-yub zegt tegen AP dat er rekening mee gehouden moet worden dat het ging om een prototype dat nog verder ontwikkeld moet worden.

Kim sprak op het congres zijn ambitie uit om een kernonderzeeër te ontwikkelen, evenals betere langeafstandsraketten, spionagesatellieten, hypersonische wapens en nieuwe kernwapens, aldus AP. In hoeverre dat voor het land haalbaar is, is nog de vraag. Het gaat om geavanceerd oorlogstuig waarvoor in veel gevallen ook onderdelen uit het buitenland gehaald moeten worden. Bovendien verkeert de Noord-Koreaanse economie in zwaar weer en moet Kim een nieuwe strategie ten aanzien van de Verenigde Staten ontwikkelen nu zijn aangehaalde contacten met Donald Trump vruchteloos zijn gebleken en de volgende president van de VS minder bereid lijkt te zijn tot contact met Pyongyang.