New York Dolls-gitarist Sylvain Sylvain overleden

Gitarist Sylvain Sylvain was het hart en de ziel van de New York Dolls. Met zijn rauwe gitaarstijl vormde hij de spil van de band die in 1973 aan de wieg stond van de punk. De New York Dolls baarden opzien met hun compromisloze rock-’n-roll en androgyne verschijning. Make-up, vrouwenkleren en plateauzolen hoorden bij de standaarduitrusting van het vijftal dat glamrock naar nieuwe toppen van overstuurde opwinding voerde.

Sylvain droeg met songs als ‘Trash’, ‘Frankenstein’ en ‘Teenage News’ bij aan het spraakmakende vuilnisbakkenimago van de band die pas na het korte bestaan zou worden herkend als aanstichters van een nieuw soort rockmuziek. De gitaristen van Ramones en Sex Pistols betuigden later hun schatplichtigheid aan Sylvain Sylvain en zijn wapenbroeder Johnny Thunders. Hun gitaren maaiden als machinegeweren door het ingeslapen poplandschap van de VS in de vroege jaren zeventig.

Joods gezin

Sylvain Sylvain werd in 1951 als Sylvain Mizrahl geboren in de Egyptische hoofdstad Cairo. Het joodse gezin vluchtte kort daarop naar Frankrijk en emigreerde in 1961 naar New York, waar Mizrahl werd opgeleid voor een carrière in het zakenleven. Met schoolkameraad Billy Murcia begon hij een kledingbedrijf. Liefde voor rock-’n-roll won het van de modewinkel en Murcia werd de eerste drummer van de New York Dolls. Op een korte tour naar Engeland vond Murcia een tragische dood door een drugsoverdosis.

Chaos en een spoor van wisselvalige optredens achtervolgden de New York Dolls in de creatieve wervelstorm waarin ze hun eerste twee albums maakten. De titel van de tweede, Too Much Too Soon, was veelzeggend voor de band die zijn potentieel nooit helemaal waarmaakte. Bij een optreden in het Engelse tv-programma The Old Grey Whistle Test werd hun muziek uitgemaakt voor ‘mock rock’. Het establishment van popliefhebbers pikte maar moeilijk dat een band zo’n stennis kon trappen op het podium. Ondertussen legde zanger David Johansen zijn volle ziel in songs als ‘Personality Crisis’ en Sylvains ‘Trash’, inmiddels beschouwd als onaantastbare rockklassiekers. Morrissey, de latere zanger van The Smiths, werd voorzitter van de Engelse fanclub van The Dolls.

Rood leren kostuums

Nadat de Brit Malcolm McLaren vergeefs probeerde de groep een communistisch imago aan te meten, waarbij hij de bandleden in rood leren kostuums kleedde, was het snel afgelopen met de New York Dolls. Sylvain Sylvain begon een solocarrière en werd een graag geziene gast bij sessies en plaatopnamen in de regio New York. Lenny Kaye, de gitarist van de Patti Smith Group en samensteller van het gezaghebbende Nuggets-album, leerde hem kennen als een muzikant die altijd positiviteit uitstraalde en die elke samenkomst van oude rockers een schop onder de kont gaf.

In 1986 verschenen Sylvain en Thunders als gastmuzikanten bij de concerten die David Johansen gaf op het Belgische festival Torhout/Werchter. Hun explosieve versie van ‘Personality Crisis’ werd een van de meest memorabele rockmomenten die de Lage Landen ooit mochten aanschouwen. Nadat Johnny Thunders in 1991 een drugs-gerelateerde dood stierf, gaven de New York Dolls tussen 2004 en 2011 verschillende reünie-optredens. Sylvain schreef de muziek voor het laatste album One Day It Will Please Us To Remember Even This (2006).

Sylvain Sylvain leed al enkele jaren aan kanker. Hij overleed woensdag op 69-jarige leeftijd in New York.