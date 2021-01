Als ik met mijn mondkapje op de bakkerswinkel instap, schrikt een oude heer op die bij de toonbank staat. „O ja, ik moet een mondkapje dragen.”

Uit zijn broekzak frommelt hij een exemplaar. Met in de ene hand zijn tas en in de andere zijn portemonnee worstelt hij met het rechttrekken van het mondkapje over zijn neus en mond. Ik hoor hem mopperend in zichzelf mompelen: „Tijdens de oorlog was het tenminste duidelijk wie de vijand was, dat waren de moffen. Nu is dat iedereen.”

