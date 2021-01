Kabinetsreactie op toeslagenrapport: meer transparantie, alertere ambtenaren

Het laatste besluit van het kabinet Rutte III, in de laatste ministerraad vóór de premier vrijdagmiddag het ontslag ervan aanbood, was de inhoudelijke reactie op het zeer kritische rapport over de Toeslagenaffaire – de aanleiding voor de kabinetscrisis. Daarvoor had de regering liefst vijf vergaderingen nodig in de afgelopen vier weken.

De inhoudelijke reactie gaat om „een fors pakket maatregelen” dat herhaling moet voorkomen van wat de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) aan collectief overheidsfalen heeft vastgesteld. „Het rapport van de POK maakt pijnlijk duidelijk dat er veranderingen nodig zijn”, schrijft Rutte in een brief van 26 kantjes aan de Tweede Kamer.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen?

1 Compensatie van gedupeerdeen

Het kabinet zal werk blijven maken van een snelle en ruimhartige compensatie van de naar schatting 26.000 gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire – er zijn er inmiddels ruim 12.600 in beeld bij de Belastingdienst. Dat gaat in eerste instantie om de 30.000 euro die al eind december was toegezegd aan álle slachtoffers, ongeacht hun daadwerkelijke schade. Daarbij zal het nu demissionaire kabinet willen voorkomen dat ouders deze eerste uitbetaling direct moeten afstaan aan schuldeisers, onder wie de Belastingdienst. De Beroepsvereniging Bewindvoerders waarschuwde hier vrijdag voor, aldus dagblad Trouw.

2 Hervorming toeslagenstelsel

Een grondige herziening van het huidige toeslagenstelsel werd al eerder door het kabinet aangekondigd. Dat stelsel is, onder meer door de voorschotregeling, complex en fraudegevoelig. De hervorming zal een langdurig project worden, waar het nieuwe kabinet na de verkiezingen aan moet beginnen.

3 ‘Uitvoeringstoets’ bij nieuwe wetten

De buitensporig harde fraudebestrijding kon zo lang voortduren omdat signalen van misstanden slecht werden herkend en doorgegeven aan de verantwoordelijke ambtelijke en politieke bazen. Om die reden wil het kabinet een beter systeem om uitvoeringsproblemen van beleid te signaleren. Eén voorstel is om, naast de al bestaande ‘uitvoeringstoets’ bij nieuwe wetgeving, een jaar later ook een ‘invoeringstoets’ te houden met de vraag: werkt de wet inderdaad zoals bedoeld?

4 Soepelere handhaving

De Toeslagenaffaire heeft laten zien dat strenge handhaving kan leiden tot een te harde ‘alles-of-niets-aanpak’. Eén foutje en iemand moest zijn hele toeslag terugbetalen. Wanneer mensen onevenredig hard geraakt worden, moeten overheidsinstanties eerder een ‘veiligheidsventiel’ kunnen hanteren, bijvoorbeeld via uitzonderingen. Verder moeten burgers met vragen of klachten bij organisaties als Belastingdienst weer makkelijker bij een bemand loket terecht kunnen.

5 Tegengaan van discriminatie

Het kabinet werd vorig jaar in diepe verlegenheid gebracht door de constatering door de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Belastingdienst op een systematische manier toeslagenouders heeft beoordeeld op afkomst en dubbele nationaliteit. „Discriminatie kan en mag niet”, schrijft Rutte aan de Kamer. Er komt een brede aanpak tegen discriminatie door de overheid, zowel door het persoonskenmerk ‘nationaliteit’ uit de risicosystemen van de afdeling Toeslagen te halen, als door medewerkers van de Belastingdienst beter te trainen op ‘rechtsstatelijk handelen’.

6 Meer transparantie

In het rapport staat snoeiharde kritiek op de ‘Rutte-doctrine’: het beleid om zo min mogelijk informatie over besluitvorming van het kabinet met de buitenwereld te delen. Het kabinet belooft nu – ook namens toekomstige kabinetten – transparanter naar parlement en media te worden. Rutte kondigde meteen al een ingrijpende beleidswijziging aan. Bij het beoordelen van verzoeken om overheidsdocumenten verschuilen ministeries zich graag achter het argument van de ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van rijksambtenaren. Die zijn volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vertrouwelijk en worden dan ook altijd geheim gehouden, of zwart gelakt. Deze ‘weigeringsgrond’ zo belooft Rutte, zal niet langer worden gehanteerd.

7 Besluiten ministerraad openbaar

De besluitenlijst van de vrijdagse ministerraad zal voortaan nog dezelfde dag gepubliceerd worden, later aangevuld met een geannoteerde versie. Ook de adviezen van de landsadvocaat, voor zover het gaat om „algemene juridische beleidsadviezen” , worden openbaar gemaakt.

Kernmomenten in de aanloop naar de val van het kabinet 2005 — Invoering Toeslagenwet

Vanaf 2005 kunnen honderdduizenden ouders een voorschot voor de kinderopvang aanvragen bij de Belastingdienst. Die gaat vanaf nu niet meer alleen maar geld innen maar ook uitkeren. De Toeslagenwet kent geen ‘hardheidsclausule’, waardoor er geen uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij onredelijke en onbedoelde gevolgen van de wet. Het ministerie van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de wet en Financiën gaat over de uitvoering, een gecompliceerde structuur. 2010-2016 — Fraudejacht

De Belastingdienst komt fraude op het spoor met de kinderopvangtoeslag. Zo fraudeert een directeur van een gastouderbureau, maar de ouders, die van niets wisten, moeten forse naheffingen betalen. De Tweede Kamer vraagt in 2010 of dat anders kan, maar dat is volgens minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) wettelijk niet mogelijk. De Raad van State bevestigt dat in uitspraken. In 2013 komt de ‘Bulgarenfraude’ aan het licht: Bulgaarse bendes blijken op grote schaal zorg- en huurtoeslag te hebben geïnd met nep-adressen. De Tweede Kamer dringt aan op strenge fraudebestrijding. Premier Mark Rutte (VVD) wordt voorzitter van de ministeriële commissie fraudeaanpak. De fraudejacht zou er volgens Rutte toe geleid kunnen hebben dat ambtenaren dachten dat ze grenzen over konden gaan. In de jaren daarna worden signalen dat de aanpak grote gevolgen heeft voor ouders niet opgepikt door bewindspersonen, onder wie minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Juni 2019 — Snel wil compensatie, maar kabinet weigert

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) wil in juni 2019 compensatie regelen voor een paar honderd gedupeerde ouders, maar het kabinet blokkeert dat. Ook ziet hij in dat veel meer ouders getroffen zijn door de „te hardvochtige” Toeslagenwet. Hij stelt een onderzoekscommissie in, geleid door Piet Hein Donner. Een paar maanden later, december 2019, treedt Snel af vanwege de affaire. Oktober 2019 — Raad van State komt terug op ‘alles of niets’-benaderingKabinetsreactie op toeslagenrapport: meer transparantie, alertere ambtenaren

In oktober 2019 komt de Raad van State terug op eerdere uitspraken over het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst vordert bij een kleine fout van ouders de toeslag over meerdere jaren volledig terug. De Raad van State oordeelt in oktober 2019 dat die strenge uitleg van de wet ingrijpende gevolgen voor gezinnen kan hebben. De Belastingdienst krijgt meer ruimte om rekening te houden met „bijzondere omstandigheden”. Maart 2020 — Advies Donner

De commissie-Donner adviseert in maart 2020 alle ouders te compenseren die „institutioneel vooringenomen zijn behandeld” door de fiscus, oftewel de keiharde (onterechte) fraudeaanpak. Daarnaast zijn er volgens Donner nog ouders die „financieel hard zijn geraakt door de ‘normale’ werking van de wet”, de ‘alles-of-niets’ benadering. Over rol van de Raad van State zegt de commissie niks. Donner was daar vice-president. Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor compensatie van alle getroffen ouders, meer dan Donner adviseerde. Het compenseren zelf komt maar niet op gang. December 2020 — Rapport Kamercommissie leidt tot val kabinet

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) oordeelt in haar rapport Ongekend Onrecht dat „bij de fraudeaanpak de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden” zijn. Het rapport is kritisch op het kabinet, een aantal bewindspersonen in het bijzonder, de Belastingdienst, het ministerie van Sociale Zaken, de Raad van State en de Kamer zelf. Het kabinet besluit om aan alle getroffen ouders 30.000 euro compensatie te bieden. Half januari 2021maakt Lodewijk Asscher bekend te stoppen als lijsttrekker van de PvdA. Een dag later valt het kabinet en treedt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) terug. Het is de apotheose van de Toeslagenaffaire die meer dan 20.000 ouders gedupeerd achterlaat.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021