Ministerraad over Toeslagenaffaire begonnen

’30.000 euro nog niet één keer uitbetaald’ Het kabinet heeft nog niet een keer de 30.000 euro uitgekeerd die alle door de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders is beloofd. Dat heeft letselschadeadvocaat Orlando Kadir vrijdagochtend gezegd op NPO Radio 1. Kadir vertegenwoordigt zeshonderd gedupeerde ouders. SP-Kamerlid Renske Leijten, die de affaire in de Tweede Kamer vaak onder de aandacht bracht, is ook nog niet op de hoogte van al overgemaakte compensaties. Het kabinet beloofde de tegemoetkoming medio december, toen de parlementaire commissie-Van Dam had vastgesteld dat alle ouders „ongekend onrecht” was aangedaan. Voor het uitkeren van de compensatie werden vier maanden uitgetrokken. Iedere gedupeerde komt voor het bedrag in aanmerking, ongeacht de geleden schade.

Meeste bewindslieden willen nog niets zeggen over politieke consequenties Op de stoep voor het ministerie van Algemene Zaken, waar de ministerraad vanochtend plaatsvindt, hebben verschillende bewindslieden kort de aanwezige pers te woord gestaan. Vaak was te horen dat eerst gekeken moet worden hoe inhoudelijk gereageerd moet worden op de Toeslagenaffaire en dat pas daarna bepaald kan worden wat de politieke gevolgen moeten zijn. Op dat laatste wilden de meesten nog niet vooruitlopen. Minister en vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei dat er een „ernstig rapport” ligt en dat er een reactie moet komen „die daaraan recht doet”. Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en vicepremier, D66) zei dat er lessen getrokken moeten worden, maar ook dat er „verantwoordelijkheid moet worden getoond in de politiek”. Haar collega-minister en D66-leider Kaag suggereerde vanochtend dat D66 zijn steun in ieder geval zal terugtrekken. VVD’ers Tamara van Ark (Sociale Zaken) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) lieten weten eerst het gesprek te willen voeren met de andere ministers voor ze iets konden zeggen over een eventuele val van het kabinet. CDA-leider bij de komende verkiezingen Wopke Hoekstra (vicepremier en minister van Financiën) heeft vooralsnog dezelfde boodschap. De ChristenUnie is de enige coalitiepartij waarvan de partijleider Gert-Jan Segers niet bij de vergadering aanwezig is. De partij heeft met Carola Schouten (Landbouw) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) twee ministers in dit kabinet. Lees ook deze analyse: Vertrek Asscher compliceert crisis