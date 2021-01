Kabinet-Rutte III gevallen om Toeslagenaffaire

Het kabinet-Rutte III is gevallen. De volledige ministersploeg trekt zijn conclusies naar aanleiding van de Toeslagenaffaire, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Rutte gaat in de loop van de middag naar koning Willem-Alexander om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken keert niet meer terug in het demissionaire kabinet.

Lees het oordeel dat de parlementaire commissie vorige maand velde: Overheid als geheel heeft gefaald bij Toeslagenaffaire.

Drieënhalf jaar nadat CDA, ChristenUnie, D66 en VVD in hun regeerakkoord beloofden Nederland beter te maken – „nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor ze is” – stapt het kabinet op om een kwestie die precies dat vertrouwen schaadde: de Toeslagenaffaire. Duizenden ouders werden door de Belastingdienst jarenlang onterecht aangemerkt als fraudeur met kindertoeslagen en moesten vaak duizenden euro’s terugbetalen.

Ongekend onrecht

Die fraudejacht werd door een parlementaire onderzoekscommissie vorige maand als „ongekend onrecht” bestempeld. Verspreid over meerdere ministerraden is sindsdien gesproken over de consequenties die het rapport moest hebben. Eind december werd al besloten dat de getroffen ouders dertigduizend euro compensatie zouden krijgen, ongeacht de schade die ze door de Toeslagenaffaire hebben geleden. Door op te stappen, trekt het kabinet vrijdag ook politieke consequenties uit de affaire. PvdA-leider Lodewijk Asscher deed dat een dag eerder al. Hij was minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte II.

Door dat besluit zal het kabinet de komende maanden in demissionaire staat de coronacrisis te lijf gaan. Premier Rutte zei eerder deze week al dat hij niet verwacht dat het al dan niet vallen van zijn regering de coronabestrijding verzwakt: „Op corona ben je altijd missionair.”

