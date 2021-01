Britse chemieconcern Ineos halveert investering Antwerpen

De grootste investering in de Europese chemische industrie in twintig jaar gaat niet door. Althans: voorlopig niet. Voor bijna 3 miljard euro wilde het Britse chemieconcern Ineos een nieuwe petrochemische fabriek bouwen in het Antwerpse havenbedrijf. Van de twee installaties die er onder de naam Project One zouden komen, komt er voorlopig maar één.

In de twee fabrieken zouden proyleen en ethyleen gemaakt moeten worden – grondstoffen voor verschillende plastics en andersoortige chemicaliën. In de oorspronkelijke plannen zouden beide installaties gelijktijdig worden ontworpen en gebouwd. In plaats daarvan krijgt de Antwerpse haven voorlopig alleen een zogenoemde ethaankraker, een installatie die ethaangas omzet in ethyleen, dat weer als basis dient voor veel andere chemische processen. Een van de vele toepassingen waarvoor ethyleen gebruikt wordt, is het sneller laten rijpen van bananen.

De Belgische havenstad troefde in 2017 in een strijd om de vestiging van de nieuwe petrochemische fabrieken onder meer Rotterdam af. De investering zou goed zijn voor vierhonderd arbeidsplaatsen en een veelvoud daarvan aan indirecte werkgelegenheid. Door de bouw van de installaties zou Ineos de grondstoffen voortaan zelf kunnen maken in plaats van ze te moeten importeren.

In een reactie op het Vlaamse VRT Nieuws stelt een woordvoerder van Ineos dat het besluit om de bouw van de propyleen-fabriek op te schorten, voortkomt uit de groeiende vraag naar ethyleen op de Europese markt. „Daarom prioriteren we de kraker. Hierdoor kunnen we al onze middelen en medewerkers toewijzen aan de kraker en ondersteunende infrastructuur en nutsvoorzieningen”, aldus de voorlichter.

Ineos benadrukt in een toelichting dat het nog steeds van plan is de propyleenfabriek te bouwen, al is nog onbekend wanneer dit dan zal gaan gebeuren. De bouw van de ethaankraker staat voor het derde kwartaal van 2022 gepland. De installatie zou dan medio 2026 operationeel kunnen zijn.

De aankondiging van de investering was in 2017 vanuit het perspectief van de Europese petrochemie een opsteker. Ineos-baas en oprichter Sir Jim Ratcliffe laakte enkele jaren terug de opstelling van de Europese Commissie, die in zijn ogen vooral bezig zou zijn met „groene belastingen” en de sluiting van kerncentrales, terwijl China en de Verenigde Staten de industrie ruimte boden voor razendsnelle groei.