In Bait wordt de oplichter opgelicht. ‘That’s what your victims feel!’

In de jaren negentig maakte kunstenaar Martijn Engelbregt een Tegenscript waarmee weerbare burgers ongevraagde telefonische verkopers horendol konden maken door hun vragen met vragen te pareren.

Ik moest aan Engelbregt denken door de creatieve en onconventionele werkwijze van journalist en filmmaker Anthony van der Meer (1993) in de vierdelige serie Bait (PowNed). „Met een klein team en mijn vriendin” beet hij zich vast in de wereld van online oplichting, puttend uit de trukendoos van de oplichters zelf. Van der Meer viel enkele jaren geleden al op toen hij afstudeerde met een film over de vernuftig getraceerde dief van zijn smartphone.

Voor wie dacht dat alleen digibete bejaarden zich laten lijmen door de babbeltrucs van mensen „calling from Microsoft about your computer”: de meeste slachtoffers van dergelijke oplichterij zijn „millennials of jonger”. Zij laten zich ook in de luren leggen door malafide helpdesks die zich rijendik in je zoekresultaten melden als je online speurt naar hulp bij storingen.

Van der Meer maakt duidelijk hoe de boeven allerhulpvaardigst van afstand de controle over je apparaat overnemen en dan een wolkbreukje aan cijfers, letters en streepjes over je scherm laten stromen. Een leek ziet niet dat ze volkomen onschuldig zijn. Razendsnel tikken ze er ‘Virus detected’ onder, waarna de klant als was in hun handen is.

„Normaal gesproken eindigt hier een televisieprogramma”, meldde Van der Meer met het aplomb van de jeugd. Toegegeven: het vervolg was opmerkelijk. Hij besloot de oplichters zelf te hacken, zodat hij mee kon kijken bij wat zij op hun Indiase computer uitvoerden. Daarvoor moesten ze ertoe worden verleid een als creditcardbetaling vermomd programmaatje te openen.

Dat ging niet vanzelf en hier kwamen het kleine team en de vriendin van pas. Om de druk op te voeren simuleerden ze ruzies, sloegen ze met deuren en schreeuwden ze elkaar in gemaakt steenkolenengels toe: „Aai ken tok for maaiself!” Uiteindelijk gingen de Indiërs door de bocht, wat in Nederland met highfives (jongens toch, denk aan corona!) werd gevierd.

Met zijn hackerstruc kon Van der Meer zien hoe mensen slinks werden opgelicht en honderden dollars betaalden voor het verhelpen van volledig virtuele problemen. Twee keer greep hij in door een slachtoffer of een creditcardmaatschappij te waarschuwen voor de diefstal die plaatsvond.

Er bleken Facebookgroepen van online oplichters te bestaan waar telefoonnummers van slachtoffers worden uitgewisseld. Intussen keek Van der Meer ook mee als de oplichters privé aan het surfen waren en sokken, baardcrème of een soundbar kochten. Een van hen googelde op ‘very expensive cars’ – inderdaad liepen de verdiensten in de tienduizenden euro’s. Waar Van der Meer dan weer niet in slaagde, was het traceren van de ongetwijfeld ook aanwezige bovenbazen.

Omdat ook een programma dat niet eindigt „waar andere programma’s eindigen” ergens moet eindigen, besloot Van der Meer tot een afsluitende confrontatie. Hij belde de oplichter Arjun op, die ver weg in New Delhi eerst niet begreep wat hem overkwam en toen bang werd dat hij de politie aan de lijn had. „I’m in worry now”, stamelde hij. „That’s what your victims feel”, bitste Van der Meer, maar interessante informatie kreeg hij daarna niet meer los van Arjun.

Die wat onhandige anticlimax was ergens wel een passend slot van Bait, dat het niet moet hebben van een gladde afwerking, maar dat bruist van de onderzoeksdrang en creativiteit.