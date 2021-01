Frits Spits: ‘Ik wil me niet wentelen in nostalgie’

Sinds De Avondspits, het radioprogramma over popmuziek dat in 1978 zijn carrière lanceerde, schrijft hij zijn eigen teksten. Vroeger lange zinnen die letterlijk meanderden – „Een kilometerslange kabel slingert zich over land, duikt onder de waterspiegel, trekt de hele wereld over, die kabel komt uit in uw radio: is het geen wonder?” Nu is hij korter.

Frits Spits, in 2019 uitgeroepen tot ‘radiomaker van de eeuw’, presenteert sinds 2014 elke zaterdagochtend De Taalstaat, een programma over Nederlandse taal in de volle breedte, van Middelnederlands tot Twitter-taal, en met alleen Nederlandstalige muziek.

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Zijn radioteksten schrijft hij nog steeds zelf. Maar hij schrijft nu ook „voor papier”. Dat is: „Minder communicatie, meer zoektocht”, zegt hij, waarbij „de woorden de weg plaveien.” Hij is verbaasd hoe makkelijk het schrijven hem afgaat. „Dat vind ik wonderlijk. De volgende ochtend denk ik soms: wat een slechte zin. Maar soms ook: wat mooi!”

Hij is aan een nieuw boek begonnen, maar de aanleiding voor dit gesprek is zijn vorige: Alles lijkt zoals het was, dat hij schreef na de dood van Greetje, op wie hij als tienjarige verliefd werd en met wie hij 46 jaar was getrouwd.

„Ik was altijd een doorloper, geen terugkijker”, zegt hij. „Van het nu en de toekomst. Nieuwe muziek vond ik interessanter dan wat ik al kende. Ik was nieuwsgieriger naar wat nog geschreven moet worden. Maar sinds haar dood lijkt er een muur tussen mij en de toekomst te staan.”

‘Doorloper’, ‘terugkijker’ – hij leent de woorden van Doe Maar-oprichter Ernst Jansz. Frits Spits veranderde van het een in het ander op 4 mei 2018. Sinds die dag „trekt het dagelijks leven zich terug als de eb en vallen mijn herinneringen vrij”, schrijft hij.

Greetje was een trouw luisteraar van De Taalstaat, vertelde hij in de eerste uitzending die hij na haar dood presenteerde. „Ze hield net zo van de Nederlandse taal als ik.” Hij probeerde zijn stem nuchter te laten klinken. „Natuurlijk bleef ze ook kritisch. Dan vroeg ze voorzichtig of ik wel helemaal begrepen had wat mijn gast had bedoeld. En of ik dat ene liedje nou echt zo de moeite waard vond. Fijn was dat, zo’n gesprek. Dat zal ik me blijven herinneren als ik dit programma maak. Dan is het net alsof ze er nog een beetje bij is. U bent er gelukkig ook. En dat is een hele troost. Welkom in De Taalstaat.”

Diggy Dex, een Nederlandstalige rapper die eigenlijk Koen Jansen heet, luisterde die dag. „Ik hoor een man terug van weggeweest zeggen:/ Het ging even niet zo best/ Laat me rustig uitleggen/ Ik heb net mijn vrouw verloren”, zou hij later dat jaar zingen. „Terwijl hij haar beschrijft/ Voel ik de glimlach verborgen in zijn stem.” La Vie Est Belle heet dat liedje. Het werd het eerste van twintig liedjes waaraan Frits Spits de hoofdstukken van Alles lijkt zoals het was ophing. Zo is dat boek de soundtrack van zijn leven met Greetje geworden.

Foto Roger Cremers Foto Roger Cremers

Uw leven en de muziek lijken met elkaar vervlochten.

„Ja, muziek en liedjes zijn mijn leven. Als ik moe ben of als ik geen zin meer heb, zet ik een plaat op en is het over. Dat is toch een wonder?”

Weer dat woord.

Frits Spits (1948), die officieel Frits Ritmeester heet, kon eerst moeilijk kiezen. Na een afgebroken studie economie deed hij een lerarenopleiding en gaf drie jaar les op een middelbare school in zijn geboortestad Eindhoven. Op zijn dertigste begon hij alsnog aan een universitaire studie Nederlands, in Utrecht. ’s Middags racete hij dan naar Hilversum, want om zes uur begon De Avondspits. Dat programma zou hij – met een onderbreking van twee jaar – presenteren tot 1995. Daarna was hij in diverse muziek- en nieuwsformats op de radio te horen en, minder succesvol, ook te zien op tv.

Luister onbevangen naar muziek, met open oor en respect voor de kunstenaar

De eerste plaat van een programma „moet als een vuurpijl naar de hemel schieten”, zei u. Kunt u dan nog zuiver naar muziek luisteren?

„Natuurlijk ben ik gedeformeerd door mijn radio-oren. Maar het begint ermee dat ik muziek voor het eerst hoor en het mooi vind of niet. Pas daarna denk ik: kan ik dit liedje gebruiken in mijn uitzending, en zo ja, waar? Maar ik ben ook nog steeds een gewone muziekliefhebber, die houdt van jazz en soul en het Nederlandstalige lied.”

U bent niet zuinig met zelfkritiek over muziek waarvan u het belang eerst niet zag: The Stranglers, The Police, Nirvana.

„Je hoort nu eenmaal niet wat een ander hoort. Maar als iemand zegt: je bent gek, dan neem ik wel de moeite om nog eens te luisteren. Dan begin ik vaak wel te begrijpen wat iemand anders hoort. Smells like teen spirit van Nirvana vind ik nu wel aardig, maar ik ga er nog steeds niet van uit mijn dak.

„Ik was fan van Cliff Richard, Elvis, rock-’n-roll, en ik beschouwde The Beatles aanvankelijk als indringers. Maar al snel ben ik een fan geworden. Toen John Lennon werd vermoord, was het eerste wat ik dacht: nu zijn óók al die liedjes vermoord die hij niet meer kan schrijven.”

Bestaat er zoiets als tijdloze muziek?

„Van sommige muziek denk je dat, maar zelfs bij een paar Beatles-nummers denk ik nu: niet meer van deze tijd. Misschien is het de sound, de context waarin je ze voor het eerst hoorde, het radioprogramma waarin ze voor je gevoel ‘vastzitten’, misschien zijn het mijn klimmende jaren, ik weet het niet.

„En soms ook groeit muziek met je mee. Neem MacArthur Park. Toen het uitkwam, in 1968, was ik me nog niet zo bewust van de tekst. Als ik er nu naar luister – liefst in de originele versie van Richard Harris, niet een latere cover zoals van Donna Summer – let ik op andere dingen. En ik vind het nog steeds even mooi. Waarom vind ik Ramses Shaffy nog steeds goed? Of Robert Long, hoewel bijna niemand hem nog draait? Maar hoe lang het mooi blijft weet ik niet.”

Kun je iemand uitleggen hoe hij naar muziek moet luisteren?

„Niet echt. Ja, met open oor. Niet na een halve maat oordelen. En met respect voor de kunstenaar, voor de mensen die dit kunnen. Heb je even voor mij van Frans Bauer is grappig, maar de rest spreekt me totaal niet aan. Toch zal ik nooit zeggen: je mag dat niet mooi vinden.”

Maar u zegt wel wat u zélf goed vindt.

„Ik zie een radioprogramma als vrienden die bij elkaar zitten in een café. Dan zeg je toch ook: heb je die film gezien, dat boek gelezen, die plaat gehoord? Zo praat je met elkaar. Het betekent: ik ben enthousiast. Niet: jij moet dit ook mooi vinden.”

Foto Roger Cremers

In al uw programma’s vraagt u luisteraars mee te doen. In De Taalstaat kunnen ze bijvoorbeeld een ‘Vergeetwoord’ aandragen. De laatste drie waren: ‘onbevangen’, ‘tersluiks’, ‘ontslapen’.

„Radio is te vaak: ik praat en de ander luistert. Ik wil dat luisteraars zich betrokken voelen.”

Met uzelf als de leuke leraar?

„Nee, maar het moet wel ergens over gaan. Ik hoop dat de luisteraar iets te weten wil komen, even wil genieten, bijkomen van werk of tussen de boodschappen door luistert. Dat hij iemand is als ikzelf. Ik wil op dezelfde ooghoogte staan als de luisteraar, niet erboven.”

Hoe verzint u zulke ‘spelletjes’?

„Ze vallen me gewoon in. Minister Grapperhaus zei: ‘Het moet dit jaar wegens corona een saaie oudejaarsavond worden, ga maar Scrabble spelen.’ Ik dacht: Scrabble saai? Ik heb verdorie elke dag met mijn vrouw Scrabble gespeeld! Fantastisch spel. Dus ik ga hem uitdagen. Dat heb ik gedaan – met een tekst over ‘de verleidelijkheid van de Y’ en wat er met de X allemaal kan. Hij ging erop in. Dan werken we zoiets uit met de redactie: ik speel met de minister, ik neem het op, we vlechten fragmenten ervan door de uitzending, de lezers raden wie wint en aan het eind maken we de uitslag bekend en krijgt de winnaar een Scrabble-spel. Zo breien we het rond.”

Twitter grapte meteen dat Grapperhaus het wel niet zo nauw zou nemen met de regels, en Twitter dacht ook dat Frits Spits zou winnen. Intussen is de wedstrijd gespeeld, met het mes op tafel. Grapperhaus won.

Ga niet op je hurken zitten, wees niet academisch, maar onbevangen belangstellend

Spits vindt De Taalstaat zijn beste programma, „omdat muziek en taal samenkomen in een helder radioformat”. En behalve de voldoening, die hij „programmageluk” noemt, haalt hij er ook inspiratie uit. Neem het gesprek met theoloog en dichter Huub Oosterhuis (87), dat „diepe, diepe indruk” maakte. „Die man is altijd op zoek geweest naar het mysterie van het leven. Ik zoek daar ook naar. Dan wil ik weten: hoe dicht ben je erbij gekomen?”

Spits wil niet op zijn hurken zitten en wordt ook nooit academisch, hij is simpelweg onbevangen belangstellend. Kortgeleden was Dick van Vliet (70) te gast, emeritus hoogleraar editiewetenschap en een van Spits’ oud-docenten uit Utrecht („Hij herinnerde zich mij niet”), die hij met zachte hand door de verzamelde gedichten van Hendrik Marsman (1899-1940) leidde, inclusief een paar sinterklaasrijmen die Marsman zelf liever niet in druk had gezien. En met Ramsey Nasr die Marsmans bekende Denkend aan Holland (…zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan) voorlas.

Waarom werken zulke items?

„De luisteraars horen het als je geïnspireerd bent. Maar die inspiratie komt ook voort uit: weten wat je met radio kunt. Ervaring maakt dat je het waar kunt maken. Er gaat ook wel eens iets mis, natuurlijk. En ik zal nooit zeggen: wat ben ik goed. Maar ik ben wel betrokken. Als ik het goed doe, komt het daardoor.”

U wordt 73. Heeft u haast?

„Ik wil een nieuw boek afmaken. En ik hoop dat ik er nog een hele tijd ben, voor iedereen die ik liefheb, maar ik hou er wel rekening mee dat ik pech kan hebben door corona. Ik probeer geen tijd meer te vermorsen. Vlak voordat je kwam dacht ik: ik kan nog net even dat liedje timen. Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Ik sta op om zeven uur, half acht, en ben de hele dag in touw. Ik was en strijk en vind het niet erg. Als ik te veel naar het verleden ga, zinkt de moed me in de schoenen.”

Foto Roger Cremers

Ik koester het mooie, maar ik wil me niet in nostalgie wentelen

Bent u bang zich in herinneringen te verliezen?

„Ik had een gewoon huwelijk. Wij hadden ook gewoon ruzie, maar daar weet ik niets meer van. Het mooie is op de zeef blijven liggen. Ik koester die momenten maar ik zwelg er niet in, ik maak het niet te mooi. Ik wil me niet wentelen in nostalgie.”

En u vraagt: heb ik het wel goed gedaan?

„Toen we trouwden, in 1972, zei Greetje: ‘Ik wil graag mijn eigen naam – Menger – houden.’ Ik zei: ‘Doe niet zo idioot, joh, dat doen we toch niet?’ Dat was die tijd. Toen ze overleden was dacht ik: waarom heb ik niet gezegd: ‘Natuurlijk, schat.’ Er is wel meer geweest. Ik was vaak het middelpunt van de belangstelling. Zij niet, al vond ze dat ook wel leuk. Soms denk ik: het ging wel erg veel over mij. Ik heb van haar gehouden, oprecht. En zij van mij. Maar of ik haar alle kansen heb gegeven die ze verdiende, weet ik niet.”

Het kan ook dat ze zoveel van u hield …

„…dat ze ervoor gekozen heeft, ja. En we hebben allebei altijd voor onze kinderen gekozen. Zodat ze goed terechtkwamen.”

En die muur?

„Af en toe lukt het me eroverheen te komen. Het is ook niet alleen een tranendal. Maar als ik me nu goed voel, voel ik me op een andere manier ‘goed’. Daar moet ik aan wennen en tevreden mee leren zijn.

„Corona dwingt me ook mijn eigen verdriet te relativeren. Ik zie zoveel om me heen en lees zoveel verhalen van mensen die in een paar dagen zijn doodgegaan, of die nooit echt beter worden. Dan denk ik: wat zeur ik toch? Of nee, ik heb eigenlijk medelijden met iederéén, met ons allemaal om dit aan te kunnen. Als ik door mijn dorp loop en de mensen door de straten zie haasten om vlak voor de nieuwe lockdown nog een cadeautje voor een kleinkind te kopen – ik snap dat, natuurlijk wil je dat.

„En ja, ik wil ook door en elke seconde is van belang. Wat kan ik nog vertellen? Ik probeer een manier te vinden om het verdriet van het verleden en het geluk dat ik heb gekend met me mee te nemen zonder dat ik er per se verdrietig van word.”

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 januari 2021