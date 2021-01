Horeca-ondernemer Khalid Oubaha: mijn zaken bestaan straks nog, daar doe ik alles aan

Khalid Oubaha (48) klimt op een barkruk in Café Arnhem aan de Korenmarkt. Buiten, achter hem, is de treurige aanblik van een leeg uitgaansplein te zien, met vastgeketend terrasmeubilair. Het miezert. Binnen kun je je nog net voorstellen hoe de sfeer is op een ouderwets drukke vrijdagavond. Café Arnhem, dat in 2014 door Oubaha werd geopend, is een restaurant, maar de zaak heeft iets van een nachtclub. Zwarte muren, rood fluwelen krukken. Aan de muur achter hem een foto van twee vrouwen in zwart kant, de een kietelt de ander met een pauwenveer. „Een stijf restaurant vind ik niet leuk.”

Het liefst zit hij hier, bij de bar, zegt Oubaha. Hij houdt van reuring. Al is er nu natuurlijk geen reuring te bespeuren.

Khalid Oubaha is één van de grootste horeca-ondernemers van Oost-Nederland. Hier bij de Arnhemse Korenmarkt, heeft hij een heel rijtje zaken: een après-skibar, een club, cafés. Kijkend naar het plein achter zich: „Aan de overkant Aspen Valley, 5th Avenue, daarnaast de Freaky Piano Bar, Plaza, de Kameleon daarachter.” Allemaal dicht sinds maart. Alleen in Café Arnhem is nog iets van beweging: er worden bezorgmaaltijden gekookt.

CV Khalid Oubaha (1972) groeide onder meer op in Utrecht en Maastricht en studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie werkt hij in de horeca. In 1998 pacht hij zijn eerste café, De Drie Gezusters in Nijmegen. Inmiddels is hij eigenaar van 21 zaken. Oubaha heeft twee zoons.

Zelfde verhaal in Nijmegen en Enschede, waar hij nog dertien zaken uitbaat. De Drie Gezusters bijvoorbeeld, El Sombrero, Malle Babbe, Aspen Valley Enschede. Bijna allemaal ‘natte horeca’, zoals het in jargon heet (want er wordt alleen gedronken). En bijna allemaal dicht.

Een deel van de café-eigenaren ging op 1 juni weer open vanwege ‘klantenbinding’. Heeft u dat overwogen?

„Nee. Ik vind: een feestcafé, een pianobar, een club, daar komen mensen om mee te zingen, te dansen, te doen. Als je binnenkomt en er zitten dertig mensen, dan verpest je het eigenlijk. Aspen Valley bijvoorbeeld. Zo’n zaak moet lekker gevuld zijn. Daar móét vierhonderd man in zitten wil ik het sfeertje kunnen brengen.

„En je moet ook gewoon de mogelijkheid hebben om geld te verdienen. Je moet rekenen. Als jij denkt dat het met dertig man kan, prima. Maar ik geloof er niet in.”

Eigenlijk zouden we elkaar al eerder spreken, op 7 december. Maar die dag belt Oubaha vanuit de auto. Of het interview misschien verzet kan worden. Hij is gevraagd om te spreken tijdens het horeca-protest op het Malieveld, en nu is hij op weg naar Den Haag.

Op het programma staat hij ingeklemd tussen Tweede Kamerleden Thierry Aartsen (VVD) en Geert Wilders (PVV). Iets wat Oubaha – zoon van ouders die uit Marokko naar Nederland vertrokken – behoorlijk grappig lijkt te vinden. Vrolijk: „Onze vriend Geert komt ook. Hahaha.”

Oubaha is iemand die snel schakelt tussen vrolijk en serieus. Zo staat hij ook op het podium die dag. Oubaha reageert eerst op Aartsen, die net gesproken heeft, en zegt dat hij zich al „in de steek gelaten” voelt door de VVD. Veel clubs en cafés zijn al vanaf de lockdown in maart dicht. Zaken die wél heropenden in juni, moesten vanaf 14 oktober weer op slot. Niemand weet tot wanneer. De sector is „opgegeven”, vindt Oubaha.

Dinsdag was er weer een persconferentie over het coronabeleid. Wat viel u op?

„Ik kijk als een ondernemer en wat ik écht mis, is oplossingsgericht denken. Waarom wordt niet gestart met onderzoeken hoe de horeca straks veilig open kan?

„En daarnaast: ze zéggen dat we het samen doen, maar voor ondernemers is het eenzaam. Kijk, waarschijnlijk komt er nu wat beweging omdat de retaillobby sterker is dan die van de horeca. Er zitten grotere bedrijven. Vergeet trouwens niet: de winkeliers zijn vier weken dicht. Moet je kíjken wat voor paniek daar is. Wij zijn al maanden gesloten.”

Op het Malieveld noemde u de horeca ‘opgegeven’. Wat bedoelt u daarmee?

„Als je kijkt naar de feiten: de horeca maakt 2 procent uit van de economie. Voor de economie zijn wij dus niet zo belangrijk, al zijn we met ruim 400.000 werknemers wel een grote werkgever.

„En we gebruiken ook geen fundamentele technologie, zijn niet van strategisch belang zoals KLM, we zijn geen sector die door China overgenomen dreigt te worden. De huidige generatie ondernemers kan gewoon failliet gaan en op het momént dat deze ellende voorbij is, staan er meteen weer nieuwe ondernemers op. Die lege panden zijn zo verhuurd.”

U heeft het gevoel: het kabinet kan deze sector gevaarloos offeren?

„Ja.”

En dat gebéúrt ook, vindt Oubaha. Niet zozeer omdat de horeca dicht moest, al doet dat ook pijn. Maar omdat hij vindt dat de overheid de sector te weinig steunt. Vooral in de loonsubsidieregeling NOW is hij teleurgesteld. Die valt volgens hem in de praktijk veel lager uit dan het kabinet beloofde, een klacht die branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland deelt.

In het begin van de eerste lockdown was Oubaha nog tevreden met de NOW, die op dat moment tot maximaal 90 procent van de loonsom zou dekken. Nu is dat 80 procent. „Toen betaalde ik 550.000 euro per maand aan lonen. Ik moest dus 55.000 euro bijleggen. Oké, dacht ik, dan ben ik dat kwijt, maar dan hou ik wel mijn hele groep bij elkaar.”

Maar toen de NOW een maand later binnenkwam, werd die 90 procent tegemoetkoming lang niet gehaald. Oubaha, die inmiddels personeel heeft ontslagen, schetst: „Nu heb ik maandelijks 180.000 euro aan salaris, waarvan zeker 60.000 euro uit eigen zak komt.”

Maar volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is duidelijk gecommuniceerd dat de NOW maximaal 90. later 80 procent van de loonsóm dekt, niet de loonkósten. Die loonkosten, waaronder ook pensioenpremies en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, worden ook voor een deel door de overheid overgenomen, maar dat verschilt per ondernemer. Voor de ene werkgever is de vergoeding „voldoende, en voor de ander niet”, zegt een woordvoerder.

En dan is er nog die andere regeling van de overheid, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die helpt getroffen ondernemers met bijvoorbeeld huur en elektra. Ze krijgen 70 procent van hun vaste lasten vergoed, die de overheid op 25 procent van de totale kosten raamt.

Volgens Oubaha is dat veel te weinig. Hij zegt dat bij hem alleen al de huren hoger zijn. „Daarnaast: die 70 procent gaat weer ten koste van de NOW. Want die TVL zien ze als omzet, waardoor je minder NOW krijgt. Wáárom?”

Maar het is op zich toch niet raar dat de horeca ook lasten draagt in deze crisis? „Natuurlijk”, zegt Oubaha. „Er moet solidariteit zijn. Maar het moet wel proportioneel zijn. Dit is niet proportioneel. Het is niet dat alle schouders evenredig de boel dragen. Nee.”

Hij is „nog nét geboren en getogen in Utrecht”, zegt Oubaha: zijn moeder was zwanger toen ze vanuit Marokko naar Nederland kwam. Vijf zusjes werden nog na hem geboren. Nadat de papierfabriek waar zijn vader werkte failliet was gegaan, verhuisde het gezin naar Maastricht. De papiermachine achterna die een bedrijf daar had opgekocht. „Ze hebben hard moeten werken. Zes kinderen grootgebracht op ploegendiensten in de papierfabriek.”

‘Door Wilders’ uitspraken voel je je geen Nederlander, terwijl ik gewoon een Nederlandse jongen ben’

U had het aan de telefoon even kort over Geert Wilders. Toen leek het alsof u hem vooral een grappig verschijnsel vindt. Doet het u niets wat hij over Marokkaanse Nederlanders zegt?

„Ja, je lacht erom, maar ondertussen zit er wel een serieuze lading aan. Tuurlijk, Wilders komt nu voor de horeca op, maar de manier waarop hij praat en polariseert, dat doet wel pijn. Kijk, ik ben hier geboren en getogen. Door zijn uitspraken voel je je geen Nederlander, terwijl ik gewoon een Nederlandse jongen ben.”

Maakt het wat uit als ondernemer, dat je Marokkaanse wortels hebt?

„Ik heb nu het voordeel dat mensen mij kennen. Maar je komt met een achterstand binnen. Dat merk ik nog steeds af en toe. Als ik in De Gelderlander iets zeg, dan lees ik in de reacties: ‘daar heb je die maffiabaas weer’. Je kunt je geld nooit op een eerlijke manier verdiend hebben.”

Hoe vindt u het om hierover te praten?

„Ja... mijn karakter...” Hij is even stil en zegt dan gedecideerd: „Ik ben gewoon een winnaar. Ik hou er niet van achtergesteld te zijn. Ik praat er niet graag over en ik accepteer het gewoon niet.”

U accepteert het niet?

„Nou ja, ik acceptéér het wel, maar ik wíl er niet in meegaan. Voor mij is het ook makkelijk praten nu. Maar ik kan me voorstellen dat je, als je niet hoogopgeleid bent, niet de kansen hebt gehad, het dan als Marokkaanse jongen heel zwaar hebt.”

Voor de duidelijkheid, dan heeft hij het dus niet over zichzelf. Oubaha studeerde bedrijfskunde in Nijmegen nadat hij zijn atheneum had afgerond. Dat was trouwens pas op zijn twintigste, toen hij definitief geen profvoetballer meer ging worden. Oubaha zat in de jeugdopleiding van de Maastrichtse club MVV, maar haalde het eerste niet. „Het is een keiharde wereld. Je wordt elke dag geëvalueerd. Het voordeel is: je leert op jonge leeftijd de competitie aangaan. ”

Tijdens zijn studententijd stond hij voor het eerst in de horeca. In een Nijmeegs café dat werd gekocht door de inmiddels overleden horecamagnaat Sjoerd Kooistra. „Hij werd voorgesteld op de zondag na de Vierdaagse. En ik werd toen naar voren gehaald als degene die tijdens de Vierdaagsefeesten de meeste drankjes had verkocht.” Oubaha, toen halverwege de twintig, zat aan het einde van zijn studie en vond horeca „gewoon hartstikke leuk. Alsof ik zelf op stap was. Dus toen heb ik Sjoerd gebeld dat ik een horecazaak wilde en of ik iets voor hem kon betekenen. Voor ik het wist, pachtte ik de Drie Gezusters van hem.”

Later kwam hij in conflict met Kooistra, die hij verweet het onderhoud van zijn panden te verwaarlozen. Het kwam tot rechtszaken. Kooistra, zwaar in de schulden, koos in 2010 voor zelfdoding. Oubaha wil nu niet meer praten over de strubbelingen.

‘Ik was een jongen van de feestcafés. Aspen Valley, dat ben ik. Ik heb daar vroeger in mijn korte broek achter de bar gestaan’

Intussen bouwde Oubaha aan een eigen horeca-imperium. Na Nijmegen breidde hij uit naar Arnhem, toen ook naar Enschede. De overkoepelende gedachte achter zijn portefeuille, zegt Oubaha, is hijzelf. Zijn zaken zijn met hem meegegroeid. „Ik was een jongen van de feestcafés. Aspen Valley, dat ben ik. Ik heb daar vroeger in mijn korte broek achter de bar gestaan. En dan word je ouder. Café Arnhem is de fase waar ik nu in zit.”

Hoe gaat 2021 eruitzien voor de ‘natte horeca’?

„Ik heb al heel lang gezegd dat wij vóór april 2021 niet opengaan. Nu denk ik dat het misschien zelfs wel oktober wordt. Maar ons voordeel is: op het moment dat deze ellende achter de rug is en we doen de deuren open, dan zit het weer helemaal vol. Daar ben ik van overtuigd.”

Gaan al uw zaken dat halen?

„Mijn zaken bestaan straks nog, daar doe ik alles aan. Maar ik word wel een aantal jaren terug in de tijd geworpen. Je teert in op spaarcenten, bouwt schulden op, je eigen vermogen wordt kleiner.”

Vreemde vraag misschien, maar hebt u ook mooie dingen meegemaakt tijdens de coronapandemie?

„Kijk, je bent gewoon aan het vechten om je bedrijven overeind te houden. Ja, mooie dingen... Met horecavrienden lach je om je eigen ellende. Zwarte humor. Dan schijnt de zon en appen we elkaar: ‘heeft iemand nog een extra ober voor me?’ Snap je?” Hij schatert. „Of: ‘ik heb een kok nodig, ik kan het niet aan.’ Lachen toch?”

Dan, serieus: „Je moet ermee dealen. Maar ik heb wel gemerkt dat dit mij veel meer energie kost dan wanneer mijn zaken vol draaien”