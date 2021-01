Slachtoffers van de Toeslagenaffaire reageren wisselend op de val van het kabinet. De reacties lopen uiteen van onbegrip over het feit dat het kabinet opstapt tijdens de coronacrisis, tot de hoop op strafrechtelijke vervolging van demissionair premier Rutte en andere verantwoordelijken.

Fatma Simsek Foto David van Dam

Van Fatma Simsek (38) uit Winterswijk had het kabinet niet hoeven vallen. Simsek had via een gastouderbureau een oppas voor haar twee kinderen geregeld, zodat ze kon werken. Totdat de Belastingdienst in 2014 opeens overal bewijsstukken van wilde zien en die volgens Simsek ook weer deels kwijtraakte. Ze moest in totaal 54.000 euro terugbetalen. Haar leven veranderde in een „hel”, maar ze is nu mild in haar oordeel. „Ik schrik ervan”, zegt ze, kort nadat de val van het kabinet bekend is geworden. „Dat had nou ook weer niet gehoeven. Vooral niet vanwege corona. Ik denk dat er veel paniek ontstaat over hoe het nu verder moet.” Simsek heeft een deel van haar geld ondertussen terug van de Belastingdienst, maar wacht nog op een schadevergoeding. „We zijn allemaal mensen. We kunnen fouten maken. Ik hoop vooral dat ze leren van hun fouten.”

Dulce Goncalves Foto David van Dam

Dulce Goncalves (40) uit Berkel en Rodenrijs is strenger. Ze is „blij” met de val van het kabinet, maar wil vooral weten hoe het nu verder gaat. Sinds 2013 moest Goncalves zo’n 125.000 euro aan de Belastingdienst terugbetalen, wat grotendeels via loonbeslag werd ingevorderd. De fiscus heeft de moeder van drie kinderen nu wel laten weten dat ze ten onrechte als fraudeur werd aangemerkt, maar ze zit nog altijd diep in de schulden. „Hoe gaan ze deze mensen hun leven teruggeven?”, vraagt ze zich af. „Rutte kan zo weer herkozen worden. Krijgen wij voldoende geld om ook een nieuwe start te maken?” Volgens Goncalves heeft de fiscus haar bij de terugbetaling van haar eigen geld te weinig uitgekeerd. En ze wacht nog op compensatie. „Ik vecht nog altijd. Het breekt je helemaal.”

Saskia Gantvoort Foto David van Dam

Saskia Gantvoort (48) uit Rotterdam zette jarenlang haar moeder in als betaalde oppasouder voor haar tweeling. Eind 2010 kreeg ze bericht van de Belastingdienst dat ze hiervoor teveel toeslag had gekregen en moest terugbetalen. Gantvoort tekende bezwaar aan, waarna een slepende procedure begon. Ze schat in recht te hebben op 56.000 euro aan compensatie. Ze noemt de val van het kabinet „terecht”, maar hoopt dat demissionair premier Rutte en andere verantwoordelijken ook strafrechtelijk worden vervolgd. „Want Rutte blijft ongedeerd, denkt hij”, zo laat ze via sms weten. Ze is aan het werk en kan geen interview geven. „En ik hoop dat de Belastingdienst nu wel direct overgaat tot terecht compenseren. Nu mag alles wat beloofd is ook waargemaakt worden”.

