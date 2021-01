Het mes in Asschers rug

Daar zaten we dan, vroeg in de morgen. De kachel snorde, de poes ook, maar de partijleider was afgetreden. Het was jammer dat het te vroeg was voor een stevige borrel.

Ik zocht nog naar troostende woorden, toen mijn vrouw, PvdA-lid door dik en vooral door dun, al zei: „Treurig”. Even later: „Hij had een beter lot verdiend.” Ik wilde haar niet herinneren aan het laatste gesprek dat we over Asscher hadden. Dat was vorig jaar op 23 december. „Waarom zou-ie moeten aftreden?”, vroeg ze toen. „Omdat hij aangeschoten wild is door de Toeslagenaffaire”, zei ik.

Nu was het dan zover, maar ik merkte dat ik geen voldoening voelde bij die uitgekomen voorspelling. Dat kwam ook door de nauwelijks verholen vreugde die je bij sommige commentatoren hoorde, zoals de kwaadaardige zwetser Afshin Ellian, die op tv in Goedemorgen Nederland meteen begon met Asscher valse motieven toe te dichten: hij deed het omdat hij een verkiezingsnederlaag zag aankomen, omdat hij zich niet wilde verantwoorden tegenover zijn eigen partij enzovoorts.

„Je wordt er misselijk van”, zei mijn vrouw, „niet alleen van zulke mensen, maar van de hele politiek. Ik vraag me af of ik nog partijlid moet blijven.”

„Ho!” riep ik, voor er al te drastische beslissingen zouden worden genomen – alsof die partij het al niet moeilijk genoeg had. „Wat kan de PvdA dan verder verweten worden?”

„Binnen de partij hebben ze hem een mes in de rug gestoken. Zo’n vrouw als die Francisca Drijver, die zich belangrijk probeert te maken door voor het congres een motie van wantrouwen tegen Asscher in te dienen. Koren op de molen van rechts natuurlijk. Zo’n vrouw heeft geen idee wat ze teweegbrengt, ze wil dat de partij voor de zwakkeren opkomt, maar wat ze bereikt is dat haar partij kort voor de verkiezingen nog verder wegzakt. Helpt ze daar die zwakkeren mee? Het is de eeuwige zelfdestructie van links.”

„Nou, Trump en Baudet weten er anders ook weg mee.”

„Je denkt toch niet dat Rutte en Hoekstra het in hun partij zó moeilijk zullen krijgen? Dat is juist zo bitter voor Asscher. Hij was de eerste die ruiterlijk zijn excuses aanbood aan de gedupeerden, maar toch voelt hij zich nu gedwongen om ook als eerste af te treden. Je zult zien dat Rutte en Hoekstra met hun kabinet straks symbolisch aftreden en dat ze na de verkiezingen weer fluitend in het volgende kabinet stappen.”

Dat zag ik ook wel voor me, moest ik toegeven. Vooral dat fluiten van Rutte. Hoekstra lijkt me meer iemand die ootmoedig op zijn CDA-knieën zinkt om het volk vergiffenis af te smeken en vervolgens juichend het Torentje binnenstormt en tegen Rutte roept: „Samen gezellig!”

„En nu?” Ik vroeg het zo zacht mogelijk, zoals je ook op de dag van een begrafenis hoort te spreken. „Ploumen? Aboutaleb?”

Ze haalde haar schouders op. Het waren geen namen die spontaan enthousiasme bij haar opriepen; ze nam ze voor kennisgeving aan, zoals ze ook doet als ik de nieuwe centrumspits (Sébastien Haller) van Ajax bij haar probeer te introduceren.

„Die verkiezingen worden natuurlijk wéér een ramp,” zei ze. „Tenzij… tenzij…”

„Nou?”

„…Frans Timmermans het wil doen.”

„Ik zou er niet op rekenen”, zei ik.