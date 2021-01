‘Greed’ is venijnige satire over hebzuchtige modetycoon

Miljardair Richard ‘Greedy’ McCreadie doet niets illegaals, verzekert hij in de film Greed. Hij kocht gewoon de welvarende modeketen M & J, liet dat bedrijf zijn eigen overname financieren door alle bedrijfspanden te verkopen, zette een kapitaal van 200 miljoen pond vlot om in 250 miljoen pond schuld, gaf de raad van bestuur 25 miljoen bonus om dat prachtige resultaat af te dekken en liet M & J vervolgens als lege huls failliet gaan. Kassa! En strikt legaal allemaal.

Greed beoogt satire op ongebreideld neoliberalisme en globalisme, maar de humor schuurt soms met de ernst. Resultaat is een bij vlagen vermakelijke, maar gemankeerde schelmenfilm.

Veelfilmer Michael Winterbottom (24 Hour Party People, The Trip) was in 2019 in Griekenland om The Trip to Greece te filmen, deel vier van zijn serie over het komische duo Steve Coogan en Rob Bryan dat sterrenrestaurants afreist om onder het eten te kibbelen en imitaties te doen. Winterbottom combineerde dat met de opname van Greed, waarin modetycoon McCreadie (Coogan) op het eiland Mykonos met een Romeins themafeest zijn zestigste verjaardag – en jongste plundertocht – viert. Elton John, Fatboy Slim en Coldplay treden op, er zijn gladiatorenspelen met een echte leeuw.

Steve Coogan, vaste kracht van Witerbottom, speelt McCreadie als zijn personage Alan Partridge: een rechtse, immorele streber die zich vloekend en snerend door vernederingen slaat. Erg formidabel is hij niet, eerder obstinaat, arrogant en pathetisch. Maar krijgt McCreadie een slechte pers als hij zich misdraagt tegen Syrische bootvluchtelingen op het strand (‘they weren’t invited!’) dan zeggen beroemde gasten één voor één af.

Het is vermakelijk McCreadies bacchanaal als een zandkasteel in de vloed te zien verdwijnen, maar die komedie botst wel een beetje met de serieuze aspiraties van Greed. Via flashbacks, hoorzittingen en interviews van McCreadies onzekere biograaf Nick (David Mitchell) bezoeken we namelijk ook zijn ‘sweatshops’ in Sri Lanka en doorgronden we zijn verleden: outsider, gokker, balletje-balletje-speler, rashandelaar, patser. Het levert venijnige, maar niet werkelijk verrassende satire op – de inspiratie schijnt de Britse modetycoon sir Philiph Green te zijn, inmiddels overvleugeld door nóg vuigere rivalen. Die uitleg en achtergrond gaan wel ten koste van de voorwaartse beweging: net als McCreadies superjacht in de haven van Monaco dobbert Greed wat veel aan de kade.

Anderzijds: kabbelen en rommelen is ook een beetje de charme van een Winterbottom-film. Coogan zie je graag verliezen en de finale van Greed, waar alles – uitgebuite textielwerkers, gekoeioneerde zoon Finn (Asa Butterfield) – samenkomt in McCreadies Romeinse arena van gips en spaanplaat is moreel best bevredigend.

Komedie Greed Regie: Michael Winterbottom. Met: Steve Coogan, Isla Fisher, David Mitchell, Asa Butterfield. Te zien via video on demand, Ziggo, Pathé Thuis. ●●●●●