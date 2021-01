Flam, pinoos: twee spookwoorden

Spookwoorden zijn niet-bestaande woorden die per ongeluk in woordenboeken terecht zijn gekomen. Matthias de Vries (1820-1892), grondlegger van de wetenschappelijke woordenboeken van het Nederlands, had er plezier in om zulke spookwoorden op te sporen in woordenlijsten van het Middelnederlands. Ze waren daarin terechtgekomen door schrijffouten of leesfouten van bestudeerders van Middeleeuwse handschriften.

Roland de Bonth e.a.: Matthias de Vries aan het woord Instituut voor de Nederlandse taal, 160 blz. €15 ●●●●●

De Vries heeft in zijn leven 140 spookwoorden ontmaskerd. In Matthias de Vries aan het woord, uitgegeven vanwege zijn 200ste geboortedag, worden er 20 behandeld. Fraaie woorden als ‘dech’ (dat ‘bekwaam’ zou betekenen), ‘pinoos’ (‘stekelig’) en ‘flam’ (‘zacht, vleiend’).

‘Flam’ was waargenomen in een ridderroman, in: „Doe sprac die Dannois so flam.” Dat zou betekenen: „Toen zei die Deen zo (zacht en) vleiend.” In dat handschrift lijken de l-en en de s-en sprekend op elkaar. Volgens De Vries staat er: „Doe sprac die Dannois lofsam”. En ‘lofsam’ (‘lovend’) is een heel gebruikelijk woord.

De Vries schrijft met ironie. Over een van de spookwoorden zegt hij: „Ons door de heeren Ackersdijck en Blommaert [twee tekstediteurs] ten geschenke aangeboden: voor welk aanbod wij evenwel beleefdelijk moeten bedanken.”

De mensen die de spookwoorden hebben veroorzaakt hebben vaak etymologische verklaringen: ‘flam’ zou verwant zijn aan ‘flemen’, ‘dech’ aan ‘degelijk’ en ‘pinoos’ aan het Franse ‘épineux’ (doornig). Maar spookwoorden hebben geen etymologie.

De Vries streed ook tegen etymologische dwalingen bij modernere woorden. ‘Kwispedoor’ (‘spuwbakje’) kwam niet van ‘kwispen’, dat 'spuwen' zou betekenen, want ‘kwispen’ bestaat niet. ‘Kwispedoor’ komt van het Latijnse ‘cuspidor’.

Overigens bedacht De Vries zelf ook woorden. In opdracht van de posterijen bedacht hij postbewijs en postblad. In de krant toonde hij zich een voorstander van Nederlandse woorden voor de velocipede (fiets) en het rijden daarop: wieler, wielen en wielenaar. Die zijn nooit tot leven gekomen en dus ook spookwoorden gebleken.