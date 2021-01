Elk goed nieuws moet nu vergezeld gaan van een disclaimer

Blue Monday – blauw als in ‘feeling blue’, droevig – is de naam voor de derde maandag in januari die geldt als meest deprimerende dag van het jaar. Een vakantie laat dan nog lang op zich wachten, terwijl de herinnering aan de feestdagen tegelijk met banksaldo en goede voornemens is verdampt. Het is nog steeds laat licht en vroeg donker.

De blauwe ‘deprimaandag’, die aanstaande maandag valt, ontleende zijn betekenis aan het contrast met leuke dingen in het verleden en de toekomst. Nu ook die wegvallen, rekt de tijd zich uit, verliest contouren en markeringen. Wat in de verte eventjes veelbelovend te zien was, verdween door de verlengde lockdown die het kabinet dinsdag aankondigde weer achter de wijkende horizon. Zelfs het vallen van het kabinet leek geen dramatisch moment van catharsis meer, maar werd uitgesmeerd tot een vormeloos glijden.

Er is niet veel meer om de R plat mee te hameren

De datum 19 januari was zo’n punt om naartoe te leven. Voor de niet-essentiële boekhandel, bijvoorbeeld, die, anders dan de wel-essentiële Jamin, al weken gesloten is, en hoopte dat er daarna weer echte mensen in een echte winkel mochten komen.

Voor leraren die alweer zo lang tegen een scherm praten. Voor stagiairs die thuis duimendraaien. Voor het museum dat die tentoonstelling waar een jaar aan is gewerkt dan zou kunnen openen, en het muziekgezelschap dat die première alsnog zou kunnen laten doorgaan. En al die anderen die opnieuw hoopten, en hun hoop opnieuw zagen vervliegen.

Want nu is het de besmettelijker ‘Britse variant’ van het coronavirus die zijn oudere soortgenootjes met exponentiële groeicijfers voorbijstreeft en steeds meer routes naar versoepeling afsnijdt. Aan de overkant van de Noordzee is de situatie „alarmerend en dat is nog zwak uitgedrukt”, zei premier Rutte. En maakt u ook hier de borst maar nat, want, zei hij, „we noemen het Covid, maar het lijkt weer zoveel besmettelijker dat je bijna kan zeggen: naast Covid hebben we nu een nieuw probleem.”

Dat is geen overdrijving: een grotere besmettelijkheid leidt op termijn tot veel meer doden dan een mutant die alleen maar dodelijker is.

Wie al reikhalzend uitkeek naar het volgende verlosmoment, 25 januari, als de kinderopvang en de klassen van de basisschool – „hopelijk, als het kan”, zei Rutte – weer open kunnen, kan zich beter niet rijk rekenen. Brits onderzoek toonde deze week weliswaar aan dat de nieuwe variant voor alle leeftijdsgroepen besmettelijker is, niet alleen voor kinderen, maar ook dan betekent scholen openen meer besmettingen.

No Time to Die

Op 3 januari publiceerde The Guardian een vrolijk stuk met ‘21 leuke dingen om naar uit te kijken in 2021’, met dank aan het vaccin. Waaronder knuffelen, hele gezichten zien in plaats van alleen de bovenste helft, en de première van No Time to Die, de nieuwe James Bond-film met de hoopvolle titel. Die wordt nu vermoedelijk toch opnieuw uitgesteld. Van het Guardian-lijstje kun je zodoende veel alweer wegstrepen. Wat wel overblijft: de lente, een maansverduistering, een nieuwe Beatles-documentaire en een spectaculaire meteorenregen, in mei. En – vermoedelijk – de aftocht van Donald Trump.

Eén grote slag om de arm

Zo dient elk goed nieuws nu vergezeld te gaan van een disclaimer. De jongste coronapersconferentie was één grote slag om de arm. Vaccinatie betekent „licht aan het eind van de tunnel”, maar de tunnel is nog maanden lang en kan maanden langer worden.

„Als alles meezit zullen in de zomer alle zestigplussers en mensen met een kwetsbare gezondheid gevaccineerd zijn”, zei minister De Jonge. Dat kan dus zomaar 21 september zijn, wanneer de zomer eindigt. Mits „alles meezit”, dus. En met de kennis van nu. En als het virus niet, via China bijvoorbeeld, een U-bocht maakt en in een nog modernere variant terugkeert.

Ook van potentieel slecht nieuws sleep het kabinet de randjes af. Zo wordt de avondklok „nu niet” ingevoerd, maar dat leek een kwestie van tijd. De bodem van de gereedschapskist is immers al geruime tijd in zicht en behalve die klok, regionale reisbeperkingen of een algeheel bezoekverbod zit er niet veel meer in om de R plat mee te hameren. Acht uur ’s avonds circuleert als tijdstip voor de spertijd. Als het dan negen of tien uur wordt, zullen veel mensen denken dat het gelukkig nog meevalt.

Het vaccinatieprogramma dat ons moet bevrijden en de steeds een klein beetje strengere lockdown begint intussen een beetje te voelen als de hardloopwedstrijd tussen Achilles en de schildpad. De laatste loopt weliswaar veel langzamer, maar als hij een voorsprong krijgt en ze starten tegelijk, zal de Griek hem nooit inhalen, redeneert de schildpad.

Nieuwe achterstand

„Als u razendsnel het punt bereikt, waar ik ben gestart, ben ik intussen een stukje verder”, zegt de schildpad tegen Achilles. „En als u dat punt bereikt, ben ik intussen weer een klein stukje verder. En zo ziet u, elke periode dat u bezig bent uw achterstand in te halen zal ik gebruiken om een nieuwe afstand, hoe klein ook, aan die achterstand toe te voegen. Zo haalt u mij nooit in.”

„U heeft gelijk”, besloot Achilles droevig – en gaf de race gewonnen.”

In zijn paradoxale evergreen uit de vijfde eeuw voor Christus zet Zeno van Elea listig de tijd steeds even stil, „bevriest” hij de camera en houdt Achilles elke keer even tegen om de schildpad voor te laten.

Bedrieglijk en toch herkenbaar: we willen vooruit, maar mogen niet. Zie ook de ‘effectmonitor’ van de corona-gedragscampagne ‘Alleen samen’, die voor Rutte’s perconferentie werd gepresenteerd en als lead had dat het draagvlak voor streng beleid „stabiel” blijft. Wie doorlas zag dat nog steeds slechts een kwart van de mensen met klachten thuis blijft. En dat de helft van de mensen met klachten zich nog steeds niet laat testen.

En uit het periodieke gedragsonderzoek van het RIVM bleek vrijdag dat het vertrouwen in de overheid fors slinkt: net iets meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat de overheid alle belangen goed afweegt.

Zo blijven we in limbo, waarin alles zo’n beetje voortmoddert en tegelijkertijd niets vooruit lijkt te branden.

