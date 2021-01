Een superhapje

Stel, u staat op een zonnige dag op de kade bij een haringkar met vlaggetjes. Watertandend houdt u de haring met uitjes bij z’n staart omhoog en laat hem zakken in uw mond. Net op het moment dat u hapt spietst zich uit de vis een vleeshaak door uw wang of strottenhoofd en wordt u aan ’n scheepstouw het water ingesleurd. In de diepte klemt een Leviathan grijnzend zijn klauwen om u heen. Terwijl u stikt peutert dit monster de haak eruit en werpt u bloedend en gewond terug op de kade. Horror, nietwaar?

Welnu, dit is precies wat er doorgaans omgekeerd gebeurt met de vis die de sportvisser vangt. Daarom schijten al die beestjes in je hand. Pure pijn, angst, stress, dat behoeft geen wetenschappelijke studie. Herinnert u zich nog dat bokvisje op Ibiza dat mij onder kakte? Een stevig trauma voor de vis, als ik ’m niet meteen de hamerklap gaf en oppeuzelde. Zouden we roodborstjes en puttertjes net zo mishandelen als snoeken en schubkarpers, dan had natuurminnend Nederland (niet alleen de Vogelbescherming) het parlement allang bestormd en katheders weggekaapt.

Ik kom hierop omdat veel lezers mij bevragen, zoals die mevrouw uit Elst: „…uit uw laatste boek De ogen van Fadil spreekt zoveel poëzie en liefde voor het dier. Hoe moet ik dat rijmen met het doodknuppelen van een bot?” Dan zeg ik: júist uit liefde dood en eet ik de bot. Ik koop haast geen vis meer. Een diereneter is geen dierenhater. Veganisten zijn niet per se betere mensen. Hitler was vegetariër en Netanyahu weigert vaak vlees.

Dit is overigens geen oproep om alle sloten en rivieren maar leeg te vissen, integendeel. Ik voorspel een natuurlijke bloei en groei van de visstand als we stoppen met verminken in naam van sport en lol, indachtig mijn adagium: ‘Als je ’m niet lust, laat je ’m met rust’.

Over lekkere vishapjes gesproken, ik verklap u een geheim. Er wachten ons allen, ook bonkige zeevissers, barre wintermaanden. Velen hebben een ellendig jaar achter de rug, we moeten hoognodig aansterken, fysiek en psychisch.

Maar laten we nu eens niet meteen naar de dokter hollen. Er bestaat een machtige, koudebestendige vis, de kabeljauw. Hij keest in de ijskoude arctische streken, de Barentszzee, z’n lever staat stijf van de superieure vitaminen en vetzuren. De Fransen noemen het foie de morue en wij ‘schelvislever’, het broertje. Ik ken een adresje waar ik dit wondergoedje vers meekrijg, maar u vindt het ook bij de betere super. Wel even goed zoeken tussen de blikjes sardien, tonijn en zalm. Elke ochtend een dot op je roggebrood en kou en Covid-19 kunnen de plaat poetsen!

Mohammed Benzakour hervat na enige tijd deze serie.