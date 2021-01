Een nogal korte giraffe

De eerste keer dat biologen een dwerggiraffe zagen was in 2015, in Oeganda. Het dier had een lange nek, maar uitzonderlijk korte poten, en was 3 meter groot – 2 meter kleiner dan andere giraffen.

Naam: Angolagiraffe Wetenschappelijke naam: Giraffa giraffa angolensis Leefplek: savannes in Namibië, Zambia, Botswana en Zimbabwe. Uiterlijk: lichtgeel met bruine, hoekige vlekken. Witte vlek bij de oren. Lengte: normaal rond de 5 meter, nu 2,5. Eet: boomtakken, struiken, kauwt soms op botten voor kalk. Opvallend: in het wild zijn tot nu toe twee giraffes met dwerggroei bekend.

De Nubische giraffe (een ondersoort van de noordelijke giraffe Giraffa camelopardalis) kreeg de koosnaam Gimli, naar de dwerg uit The Lord of the Rings.

Dat de ontdekking niet op zichzelf stond bleek in 2018, toen in Namibië een ondersoort van de zuidelijke giraffe (Giraffa giraffa) werd ontdekt met korte poten. Nu publiceren twee Namibische biologen in BMC Research Notes over deze twee voorbeelden van skeletdysplasie. Met fotogrammetrie (een lasermeetmethode) ontdekten ze dat beide giraffes zowel boven de knie als onder de knie uitzonderlijk korte botten hebben.