Een deltaplan voor het onderwijs

Ik maak me zorgen over de hoge prijs die kinderen betalen voor de coronacrisis. We weten van de eerste lockdown in het voorjaar dat het sluiten van de scholen voor grote leerachterstanden heeft gezorgd. Online leerden de kinderen een fractie van wat ze normaal in de klas zouden hebben geleerd, zo bleek uit onderzoek. Ze leerden tijdens de twee lockdownmaanden zelfs weinig tot niets, schreef NRC naar aanleiding van een van die onderzoeken.

Wat ook uit de research bleek: de lockdown heeft de kloof vergroot. De kinderen die het meest achteruitgingen, zijn de kinderen die al achterstanden hadden, of een risico op achterstand omdat hun ouders weinig inkomen of opleiding hebben.

Nu zijn de scholen opnieuw dicht en komen daar dus wéér achterstanden bij, hoezeer scholen ook hun best doen om het ditmaal beter te doen. Het kabinet probeert de schade te beperken: deze keer mogen kwetsbare kinderen wel naar het schoolgebouw. Er zijn ook kinderen voor wie het thuis niet veilig is. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) gaf scholen na de eerste lockdown een half miljard euro extra om inhaalles te geven: zomerscholen en bijlessen. En om extra mensen aan te nemen die leraren ontlasten.

Ik vrees dat er nog veel meer nodig is. Want de coronaschade komt bovenop de problemen die er al waren. Kinderen leren steeds slechter lezen: een kwart van de 15-jarigen beheerst het lezen onvoldoende om e-mails van de overheid te begrijpen. De ongelijkheid tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen, van laag- en hoogopgeleide ouders, neemt al vele jaren toe. Ouders met geld kopen onderwijs in (bijles). Terwijl de lerarentekorten zich vooral voordoen op scholen in wijken waar veel kinderen risico lopen op achterstanden.

Geef kinderen uit kansarme gezinnen een bijspijker-leerrekening om bijles te kopen

In dat ongelijke onderwijslandschap kun je scholen geld geven voor reparatieles. Maar helpt dat als juist de scholen waar kinderen de grootste achterstanden oplopen, kampen met een lerarentekort? Je loopt het risico de kloof te vergroten.

Inmiddels wordt van alle kanten alarm geslagen. Unicef riep deze week samen met vijftig organisaties (GGZ, Trimbos Instituut) op de scholen te heropenen, omdat het aantal kwetsbare kinderen toeneemt. De onderwijswethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam vroegen om een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen. En dan zijn er nog de economen die waarschuwen: dit kan in de levens van deze kinderen blijvende schade veroorzaken. Drie ambtenaren van het ministerie van Financiën (!) schreven vrijdag op de website van economenblad ESB: „Afstandsonderwijs heeft – anders dan andere contactbeperkende maatregelen – op korte en vooral op lange termijn zeer nadelige gevolgen omdat het de economische groei drukt en kansenongelijkheid vergroot.”

Vlak voor de coronacrisis volledig uitbrak, schreef ik op deze plek dat het knetterhard werken zou worden om de kansenongelijkheid in het onderwijs recht te trekken. Doe die uitspraak nu nog eens keer 100. Dit wordt stutten, hozen, investeren, repareren. Niet willekeurig met geld strooien, maar extra hulptroepen sturen naar waar dit het hardst nodig is. Geef elk kind uit gezinnen met een laag inkomen een bijspijker-leerrekening, zodat ze ook bijles kunnen kopen.

Demissionair kabinet of niet, dit hoort net zo bij het coronacrisisbeleid als steunpakketten en debatten over een avondklok. Kom op, Arie. Noem het voor mijn part een deltaplan om het een groot, dramatisch, mouwen-opstropen-gevoel te geven. Dat verdient het.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021