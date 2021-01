Eén cc spuug is nodig en dat is best veel

Het woord ‘sabbelwatje’ dook maandag op in het NOS Journaal: GGD Rotterdam-Rijnmond wil dit fenomeen inzetten om coronatests af te nemen bij jonge kinderen in Bergschenhoek, waar de Britse variant van Covid-19 is vastgesteld. Het voordeel is evident: kleuters hoeven dan geen wattenstaaf diep in hun neus en keel geduwd te krijgen. Ze mogen ze ‘sabbelen’ op een ‘watje’, waarna het speeksel wordt onderzocht op het coronavirus.

„Mag je ook een sabbelwatje in plaats van een staaf in je hersenpan als je geen 2 jaar bent? Ik vraag dit voor een vriend”, reageert een Twitteraar. Sommigen vinden het nu al het woord van het jaar.

Het watje is een sponsje op een lolliestokje, vertelt Ewout Fanoy, arts bij GGD Rotterdam-Rijnmond. „We gebruiken ze al een tijdje om kinderen te testen op bijvoorbeeld bof en mazelen. Het is een eenvoudig en kindvriendelijk.”

En toen kwam corona. Wetenschappers vroegen zich meteen af of je de aanwezigheid van het coronavirus in speeksel kunt gebruiken voor diagnose. Ja, het virus komt in het speeksel terecht, concludeerde een studie in mei. Maar de hoeveelheid virusmateriaal in speeksel is lager dan die in de neus- en keelholte.

Een sabbelwatje in de testlocatie op Rotterdam The Hague Airport. Foto Robin Utrecht/ANP

En toch, waarom krijgen we niet allemáál die optie in de teststraat? „Wij dachten in april meteen: laten we gaan onderzoeken of we die sabbelwatten kunnen gebruiken in de teststraten”, vertelt Fanoy. „Maar al gauw stuitten we op praktische bezwaren.” Om voldoende speeksel te doneren, moet je er in de teststraat zo’n tien minuten op sabbelen. En het speeksel uit het sponsje halen vergt extra handwerk. Fanoy: „Dat is niet haalbaar op grote schaal.”

En dan is er de betrouwbaarheid. „We gaan ervan uit dat deze methode zo’n 10 tot 30 procent minder gevoelig is dan die met het neus- en keelstaafje”, zegt Fanoy. Dus van elke honderd besmette coronapatiënten glippen er tien tot dertig tussendoor. Dat bevestigen ook de wetenschappelijke studies tot nu toe. „Deze methode biedt alleen meerwaarde in gevallen waarin je anders helemaal niet zou kunnen testen”, zegt Fanoy. „Bijvoorbeeld bij jonge kinderen”.

Waarom eigenlijk dat eindeloze sabbelen? Kunnen we niet gewoon in een buisje spugen? „Dat lukt jonge kinderen niet”, zegt Marlies van Houten, kinderarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. „We hebben ongeveer één cc nodig. Dat is best veel.” Voor volwassenen is het wel een optie – als ze veel speeksel paraat hebben en het steriel kunnen verzamelen. Van Houten en haar collega’s zijn net een onderzoek gestart naar het speeksel van besmette mensen: varieert de hoeveelheid virus gedurende de dag? Is het een betrouwbare maat voor diagnose? Zitten er ook antistoffen in? „Wie weet kunnen we daarmee op termijn de testpraktijk verbeteren.”

Voorlopig zit er niets anders op: die wattenstaaf moet de neus in. De meeste mensen vinden het overigens meevallen. Maar vertel dat maar eens aan een kleuter.