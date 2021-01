Een avondklok? ‘Dat gaat veel te ver’

20.00 UUR | MEERSSEN

Judith Claessens (51) en Henri Schurgers (56) maken een avondwandeling

Henri: „Een avondklok zou ik totaal belachelijk vinden. Als wij hier wandelen, komen we vrijwel niemand tegen en de mensen die we zien houden zich aan de regels.”

Judith: „Misschien dat het in grote steden iets zou kunnen helpen, maar niet in Meerssen.”

Henri: „Het moet toch mogelijk zijn om ’s avonds een rondje te lopen? Wat mij betreft gaat een avondklok veel te ver.”

20.50 UUR | ROTTERDAM

Jeromy Clijdesdale (34) is op weg naar Hoofddorp

„Ik was in mijn nieuwe huis in Rotterdam, daar ga ik naartoe verhuizen. Ik woon nu nog in Hoofddorp. Als de Tweede Kamer beslist dat er een avondklok wordt ingesteld, dan is dat zo. Dan vertrek ik eerder als ik de straat op moet.”

21.00 UUR | MEERSSEN

André Borsboom (45) maakt een avondwandeling in zijn eentje

„Een avondklok is een zwaar middel, maar als die er komt zal ik me er aan houden. Ik snap dat vanwege de mutaties geprobeerd wordt het aantal besmettingen terug te brengen. In augustus zijn we teruggekomen van twee jaar Taiwan, daar was helemaal niks aan de hand. Maar ja, dat is een eiland met een autoritairder regime. Wie daar uit het buitenland komt, moet twee weken in quarantaine. Dat wordt streng gecontroleerd. Een overtreding levert je een boete op van 20.000 euro.”

21.25 UUR | ROTTERDAM

Youssef (19) staat met twee vrienden voor het Thaise restaurant Soi3 waar ze werken

Foto Olivier Middendorp

„Ik zou een avondklok niet leuk vinden. Stel, je wilt even naar buiten om te chillen met vrienden of te sporten, dan kan dat niet. En als je naar huis loopt na het werk, mag dat dan ook niet? Zelfs als je niet per se naar buiten hoeft, geeft het je een opgesloten gevoel dat het niet mag.”

Jeroen Brouwer (53), eigenaar van restaurant Soi3:

„Ik vind een avondklok nogal draconisch. Mogen de jongens dan geen bestellingen meer wegbrengen? Of mogen maaltijdbezorgers wel naar buiten? Zelfs als ik het restaurant om 20.00 uur dichtgooi, moeten de koks nog opruimen. En zij gaan rond tienen op hun scootertje met een mondkapje op naar huis. Mag dat dan ook niet? Een avondklok kan alleen met allerlei uitzonderingen, en dan is het weer lastig handhaven.”

22.10 UUR | HAARLEM

Architect Micha de Haas (56) bezocht na het werk zijn dochter in Amsterdam

Hij zou een avondklok geen „foute maatregel” vinden, maar vraagt zich af hoe effectief het is. Meer zorgen maakt hij zich over de twee „jong volwassenen” die nog bij hem in huis wonen. Voor zijn kinderen (19 en 21 jaar) is 22.00 uur het begin van de middag. „Zij trekken een avondklok slechter dan ik.”

22.15 UUR | ROTTERDAM

Marianne Lock (33) stapt op de fiets naar huis, ze was op bezoek bij een vriendin

Foto Olivier Middendorp

„Een avondklok, ik moet er niet aan denken. Het sociale isolement door de coronamaatregelen is nu al heftig. Ik werk als illustrator thuis, mijn vriend woont in Zwolle. Om normaal te blijven, heb ik het nodig om mijn vrienden te zien. Dat geldt voor hen ook. We spreken af met maximaal drie. Met een avondklok kan zelfs dat niet meer. Natuurlijk gaan we de coronacrisis overleven, maar nu word ik er moedeloos van. We kunnen al niet uit eten, niet naar de kroeg, je kunt nergens heen. Ik mis gelegenheden met véél mensen.”

22.20 UUR | HAARLEM

Vier vrienden roken een jointje. Ze zijn 19 of 20

Foto Melissa Fenijn

Het nadeel van een avondklok is dat je binnen niet mag roken, vinden drie vrienden in Haarlem. Afgezien daarvan vinden ze binnen zitten niet erg: ’s avonds gaan ze vaak bij iemand bier drinken en gamen: Rocket League of Counter Strike. Maar goed, je moet wel naar iemand toe. Ze vragen zich af of hoe hoog de boete zal worden. Logeren is ook een optie, denken ze hardop. Een van de jongens wordt nu al gek van zijn ouders: „We zitten de hele dag met z’n allen thuis. Je hoort alles. Ik heb geen privacy. Voor mij is een avondklok dus wel kut.”

22.40 UUR | HAARLEM

Korrie Hopstaken (66) gaat een blokje om in de miezerregen

Foto Melissa Fenijn

„Ik begeleid het maken van jaarverslagen, ik werk al sinds de zomer thuis. Je werkt de hele dag, moet dan eten koken en het huis aan kant maken. Daarna ga ik zo’n drie kwartier lopen. Ik zou het een ramp vinden, zo’n avondklok. Vooral als die al om 20.00 uur in zou gaan. Ik ga meestal een bakje thee drinken bij mijn zus die in de buurt woont. Toch de enige persoon die in mijn bubbel zit.”

23.05 UUR | ROTTERDAM

Gina Wel (30) loopt met vriendin en hond een blokje om

„Er kan zo weinig meer. Ik ga soms naar mijn moeder, val daar op de bank in slaap en ga naar huis als ik wakker word. Om 02.00 uur of 03.00 uur. Ik vind het wel erg beperkend worden. Tegelijkertijd doen we het ergens voor, dat zie ik ook. Toch zit ik een beetje te wachten tot de pleuris uitbreekt. Op een gegeven moment pikken mensen het niet meer.”