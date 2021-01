De vier onstuimige jaren van president Donald Trump

21 juni 2018

Na een hevige controverse over de opsluiting van migrantenkinderen aan de Amerikaanse zuidgrens in kooien, als deel van een streng beleid tegen illegale immigratie, bracht First Lady Melania Trump op 21 juni 2018 een bezoek aan een opvangcentrum voor kinderen in de grensregio van Texas. Bij haar vertrek van en terugkeer op Andrews Air Force Base in Maryland droeg ze een jas met op de rug het opschrift „I really don’t care, do u?” De opmerkelijke keuze leidde tot intensieve speculatie over de vraag of dat een boodschap aan de wereld was over de kinderen. Een woordvoerder zei van niet. Maanden later zei Melania Trump dat het haar reactie was geweest op kritiek aan haar adres in de media.