De president die de waarheid irrelevant maakte

De politieke carrière van Donald Trump begon met een leugen, het is niet meer dan logisch dat zij ook met een leugen eindigt. Komende woensdag zal president Trump het Witte Huis moeten verlaten en kan zijn opvolger Joe Biden daar intrekken. Anders dan voorgaande presidenten vertrekt Trump onder het uitroepen van de beschuldiging dat Biden de verkiezingen niet werkelijk heeft gewonnen. Dat er „historische stembusfraude” heeft plaatsgevonden. Dat hijzelf „verpletterend” heeft gewonnen. Dat Biden een „onwettige president” is. Het is allemaal onwaar. En het wordt, door miljoenen Amerikanen, allemaal geloofd. Dat is de lange schaduw van Trumps één termijn durende presidentschap.

„Onze huidige president kwam uit het niets. Uit het niets. Ik zal zelfs nog verder gaan. De mensen die met hem naar school zijn gegaan hebben hem nooit gezien. Ze weten niet wie hij is. Idioot!” Trump over Obama, 10 februari 2011

Op 10 februari 2011 spreekt Donald Trump, dan een 64-jarige zakenman en tv-persoonlijkheid, op de landdag van conservatief Amerika, CPAC. Hij wordt geïntroduceerd als „een van de meest succesvolle zakenlui ter wereld” en „een toegewijde fiscal conservative” (iemand die verantwoordelijke omgang met de rijksbegroting voorstaat) – allebei niet waar. Trump betreedt het podium op de tonen van For the Love of Money van The O’Jays en zegt dat hij dat jaar zal beslissen of hij zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2012. Hij betoogt hoe slecht het land ervoor staat en dat het geen wonder is met een leider als Barack Obama. „Onze huidige president kwam uit het niets. Uit het niets”, zegt Trump. „Ik zal zelfs nog verder gaan. De mensen die met hem naar school zijn gegaan hebben hem nooit gezien. Ze weten niet wie hij is. Idioot!” De zaal ontploft van enthousiasme.

Bekijk ook de fototerugblik van vier jaar president Trump

Het wordt eentonig, maar het is opnieuw niet waar. Leerlingen van alle scholen waar Obama op zat, zijn op enig moment tijdens diens campagne en presidentschap geïnterviewd, en op elke school die hij bezocht, herinneren klasgenoten zich hem. Maar Trump heeft zijn thema gevonden. Hij praat over hoe China de Verenigde Staten bedriegt, hij praat over slechte handelsverdragen. Maar hij krijgt de meeste aandacht vanaf het moment dat hij begint te zeggen dat Obama niet op Hawaii, niet in de VS is geboren, en dus een onwettige president is.

15 oktober 2016 | Portret van drie weken voor de presidentsverkiezingen van 2016: kandidaat Donald Trump hitst menigten op en zegt dat zijn tegenstander Hillary Clinton moet worden opgesloten. Illustratie Siegfried Woldhek

Trumps privé-advocaat is op dat moment Michael Cohen. In zijn boek Disloyal werpt die de vraag op hoe het mogelijk was dat Trump in het voorjaar van 2011 – hij was geen politicus, laat staan een kandidaat – in een peiling door 26 procent van de Republikeinse kiezers genoemd wordt als favoriete presidentskandidaat. „Het korte antwoord”, schrijft Cohen, is „birtherism”, de leugen over Obama’s geboorteakte. En hij schrijft er nadrukkelijk bij dat Trump geen schijn van kans had gemaakt met zijn marginale opvatting over Obama, als de pers hem niet enthousiast op het spreekgestoelte had gehesen. Over de hele breedte van het journalistieke spectrum, van roddelblad The National Enquirer tot en met CNN en The Washington Post, proberen verslaggevers Trump te spreken te krijgen nadat de zakenman heeft laten weten dat hij „een team van onderzoekers in Hawaii en elders” aan het werk heeft gezet om bewijs te vinden van Obama’s geboorte in Kenia. „Ik zal binnenkort een verklaring afleggen over hun bevindingen, en geloof me, je zult geschokt zijn”, hoort Cohen hem door de telefoon zeggen tegen een journalist. Als Trump ophangt, kijkt zijn advocaat hem aan. „Voor zover ik weet hebben we niemand in Hawaii zitten. Wil je dat ik iemand op deze zaak zet?” Ben je belazerd, zegt Trump. „Dat kan niemand een moer schelen. Let maar op de krantenkoppen, Dit verhaal wordt grooooot.” Hier werd uit de entertainer een politicus geboren.

29.508 onwaarheden

Wat is oorzaak, wat is gevolg? Als je Cohen op zijn woord gelooft – voor de goede orde: hij ging in 2019 voor drie jaar de cel in, onder meer wegens liegen tegen het Congres – dan zou je moeten aannemen dat Trump zo populair is geworden doordát hij loog. Of loog hij omdat zijn leugens hem populair maakten?

In de 1.455 dagen van zijn presidentschap heeft Trump volgens de factcheckers van The Washington Post 30.529 onware of misleidende uitspraken gedaan, gemiddeld ruim 21 per dag. Nu waren er meer politici die logen. Nixon over zijn afluisterpraktijken, Clinton over zijn affaire met een stagiaire, Bush over massavernietigingswapens in Irak. De website Politifact stelde vast dat een kwart van alle door hen gecontroleerde uitspraken van Obama onwaar waren. Maar die presidenten logen om iets te verdonkeremanen wat hen schade zou berokkenen als het bekend werd. Het unieke van Trump is dat hij (ook) liegt over zaken die hem helemaal niet kunnen schaden. Beste voorbeeld: tijdens de eerste persconferentie in zijn ambtstermijn moest zijn woordvoerder liegen dat het aantal toeschouwers bij diens inauguratie groter was geweest dan die van Obama in 2008.

Cijfers 30.529 leugens en onwaarheden vertelde Trump tijdens zijn presidentschap, aldus een telling van The Washington Post. De frequentie ervan nam toe in zijn laatste maanden. 41 procent was het gemiddelde populariteitscijfer van Trump onder Amerikanen. Hij was daarmee de laagst gewaardeerde president sinds enquêteur Gallup in 1945 met deze peiling begon. 3.200 Militairen trok Trump in zijn laatste maanden terug uit onder meer Afghanistan, Irak en Somalië. Hij voerde in 2016 campagne met de belofte een eind te maken aan de ‘forever wars’. 453 mijlen aan grensmuur was er begin 2021 onder Trump aangelegd. Daarvan was 80 mijl langs stukken grens waar nog niets stond, langs de overige 373 mijl ging het om ophoging of vervanging van bestaande barrières. 750 dollar federale belasting betaalde Trump in 2016 en 2017, bleek uit aangiftes waarop The New York Times de hand wist te leggen, in 2020. 298 dagen was Trump tijdens zijn presidentschap te vinden op de golfbaan, aldus TrumpGolfCount.com. Ter vergelijking: zijn voorganger Obama sloeg 333 keer een balletje, maar die regeerde twee termijnen.



Ook uniek: dat Trump regelmatig de waarheid sprak terwijl die hem in de problemen kon brengen. Hij zei tegen een journalist dat hij beslist van een buitenlandse mogendheid belastende informatie over een politieke tegenstander zou aannemen. De uitspraak zou hem achtervolgen toen bekend werd dat hij precies dát aan de president van Oekraïne had gevraagd, belastende informatie over Biden. Trumps reactie toen dit naar buiten kwam: hij gaf een geschreven weergave van dat gesprek met president Zelensky vrij, en zei dat het „een perfect telefoontje” was geweest.

Zijn aanhangers geloofden hem, zijn partijgenoten dekten hem. Met tot vorige week een Twitteraccount dat door 88,7 miljoen mensen werd gevolgd, is Trump als geen ander in staat gebleken zijn kiezers te beïnvloeden met zijn uitspraken, waar of onwaar. Zijn tegenstanders hebben vaak geprobeerd Trump onderuit te halen door hem met een van zijn uitspraken te confronteren. Het heeft Trump nooit serieuze schade berokkend bij zijn aanhangers. Trump heeft de leugen niet tot waarheid verheven, hij heeft de waarheid irrelevant gemaakt. Dat is het best te illustreren aan de hand van zijn gebruik van cijfers. In elke toespraak strooit Trump met getallen, bedragen, percentages. Tv-komiek John Oliver haalde een voorbeeld aan uit een verkiezingstoespraak uit 2016 – dit is het letterlijke citaat van Trump: „Als je 4,9 en 5 procent werkloosheid hoort, dan is het getal waarschijnlijk 28 of 29, of zo hoog als 35. Ik hoorde zelfs onlangs 42 procent.” Nog een voorbeeld, uit het belangrijkste boek over Trump-de-zakenman, Trump Nation: „Hij pochte bij de aankondiging van zijn kandidatuur in 2015 dat hij 8,7 miljard dollar waard was. En slechts een maand later was zijn rijkdom wonderbaarlijk aangegroeid tot 10 miljard dollar.” De cijfers worden niet gebruikt om iets te preciseren, ze worden gebruikt om indruk te maken.

Lees ook: Onze recensie van het boek van Mary Trump

Zo blijven er twee vragen over. Waarom liegt Trump? En waarom geloven zijn aanhangers dat het waar is wat hij zegt?

De 68ste verdieping

Voor de kinderen van pater familias Fred Trump was „liegen een manier van leven”, schrijft Mary Trump, nicht van Donald in Too Much and Never Enough. Haar vader, Fred jr., loog om te ontsnappen aan de eeuwige afkeuring van zijn vader. Haar oom loog om mensen ervan te overtuigen dat hij beter was dan hij eigenlijk was. In een Zoom-interview met NRC liet Mary Trump zich ontvallen dat ze als jongvolwassene „wel wist” dat oom Donald niet zo slim was. Hoe merkte ze dat dan? „Euh, door met hem te praten. Ik bedoel: de man heeft nog nooit een boek gelezen, dat wist iedereen in onze familie. Er zit gewoon niet zoveel in zijn hoofd. Ik dacht gewoon over hem zoals de rest van de familie over hem dacht: ja, hij is een eikel, maar hij is onze eikel.”

Ze wees ook op de invloed van predikant Norman Peale, auteur van The Power of Positive Thinking (1952), op de familie Trump. Kerngedachte: „Obstakels mogen je geluk en welbevinden domweg niet in de weg staan. Je wordt alleen verslagen als je dat zelf toestaat.” Donald Trump bewonderde Peale’s ideeën. Op de vraag waarom hij zo luchthartig over de Covid-19-epidemie sprak terwijl hij wist dat het een ernstig gevaar voor de volksgezondheid was, antwoordde hij dat hij meer nut zag in het uiten van zelfvertrouwen. „Ik ben een cheerleader voor dit land.”

Toen hij Trump Tower liet verrijzen op Fifth Avenue, stond in de brochures dat het gebouw 68 verdiepingen telde. Het zijn er 58. In de brochures bij de opening op 30 november 1983

Die houding van zelfvertrouwen, schrijft journalist Timothy O’Brien in Trump Nation, was de kern van Trumps opvatting over ondernemen. Terwijl veel van zijn met leningen van zijn vader opgezette bedrijven en investeringen verpieterden, bleef Trump volhouden dat hij de succesvolste projectontwikkelaar van New York was. Toen hij Trump Tower liet verrijzen op Fifth Avenue, stond in de brochures dat het gebouw 68 verdiepingen telde. Het zijn er 58.

Zijn neiging om van een dubbeltje een kwartje te maken nam Trump mee naar het Witte Huis. In vier jaar tijd heeft hij daar beslist besluiten genomen waar zijn aanhangers tevreden over kunnen zijn. Onder het motto ‘beloften gedaan, beloften gehouden’ liet Trump stukken van een grensmuur bouwen en dwong hij Mexico tot strengere controles aan zijn zuidgrens. Hij verplaatste de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem. Hij benoemde honderden conservatieve rechters, onder wie drie aan het hoogste gerechtshof. Op economisch gebied was hij het meest trots op zijn dereguleringsbeleid en op de belastingverlaging die hij doorvoerde.

Hij pochte bij de aankondiging van zijn kandidatuur op 16 juni 2015 dat hij 8,7 miljard dollar waard was. En slechts een maand later was zijn rijkdom wonderbaarlijk aangegroeid tot 10 miljard dollar in het boek Trump Nation

Bij elke toespraak vroeg Trump: „Zijn jullie blij met je belastingverlaging?” Gejuich in de zaal. Maar als je vroeg: hoeveel geld heeft u daar persoonlijk aan overgehouden, dan konden de meeste mensen het niet zeggen. Degenen die het wel konden – Amerikanen met wie NRC vorig jaar sprak zoals een hotelmanager in New York, een Uber-chauffeur in Californië, een boekhouder in Pennsylvania en een vertegenwoordiger op het platteland van Georgia – rekenden voor dat hun financieel voordeel nihil of verwaarloosbaar was.

Gesloten cirkel

Als het bijbuigen van de waarheid beperkt was gebleven tot de eigenaardigheid van die ene man, dan was het pathologie geweest. Maar in de afgelopen vier jaar hebben de bereidheid van Trump om te liegen, en vooral de bereidheid van zijn kiezers om die leugens voor waar aan te nemen, de werkelijkheid van de Verenigde Staten essentieel veranderd. Vriendelijke Trump-kiezers, Nederlanders in de VS die regelmatig reageerden op stukken in deze krant en aanvankelijk vertelden over de koekjes die ze hadden gebakken of over de gebrekkige gezondheid van hun vrouw, hadden het de afgelopen week niet over hun zorgen over de bestorming van het parlement maar over de corruptie van de zoon van Joe Biden, een roddelverhaal uit de schemerpers dat Trump heeft verspreid. Ze leven in een parallel universum, een universum waarin Covid-19 minder gevaarlijk is dan de griep, waarin mensen die demonstreren voor gelijke behandeling van zwarte en witte Amerikanen, terroristen zijn, waarin de oude middenpoliticus Joe Biden een radencommunist is en waarin Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen – allemaal standpunten van Trump.

11 oktober 2018 | In The New York Review of Books verschijnt dit portret bij een artikel over Trumps oorlogszuchtige houding tegenover landen als Iran en Noord-Korea; zal die resulteren in een echte oorlog? Illustratie Siegfried Woldhek

Het trumpisme is een gesloten cirkel van personen die zijn uitspraken voor waar aannemen omdat ze van hem zijn en omdat zijn tegenstanders – hún tegenstanders – zeggen dat ze niet waar zijn. Zijn aanhangers moeten álles geloven wat hij zegt. En alles wat de mensen buiten de cirkel over hem zeggen, moeten zij afdoen als een leugen.

Onder de gelovigen zijn drie categorieën, elke met een eigen reden. Sommigen geloven Trump om er zelf beter van te worden. Dit zijn vooral politici die zich achter Trump scharen omdat hij nieuwe drommen kiezers naar de Republikeinse Partij heeft getrokken. Dit is een invloedrijke categorie, omdat zij machtsposities bezetten in het parlement of het bestuur. Maar ze is op termijn het minst gevaarlijk. Hun trouw vervalt als Trump niet langer relevant is, dan zoeken ze een nieuw vehikel voor hun machtsontplooiing.

Dan zijn er de conservatieve christenen, getalsmatig de grootste groep. Zij zien in Trump een instrument van God omdat hij conservatief-christelijke rechters heeft benoemd die tegen abortus zijn. Trumps presidentschap staat voor hen in het licht van de Voorzienigheid. Velen van hen beschouwen dit tijdperk als de drempel van Christus’ wederkomst op aarde. Voor hen is de waarheid van logica of wetenschap even irrelevant als voor Trump. Zij geloven quia absurdum, omdat het absurd is. Trumps grofheid is voor deze fatsoensrakkers geen bezwaar: God bedient zich wel vaker van rare kostgangers.

„Als je 4,9 en 5 procent werkloosheid hoort, dan is het getal waarschijnlijk 28 of 29, of zo hoog als 35. Ik hoorde zelfs onlangs 42 procent.” Trump in een verkiezingstoespraak op 9 februari 2016

De derde groep is het gevaarlijkst. Voordat Trump aantrad waanden zij zich in een vijandige wereld van samenzweringen. Zijn revolutionaire taal, zijn ontzag voor geweld, het valt bij hen in vruchtbare aarde. Ze delen Trumps onverschilligheid ten aanzien van de rechtstaat en de democratie. In zijn grofheid zien zij de legitimatie van discriminatie en agressie. Verkiezingsfraude is voor hen geen vraag maar een weet. Natuurlijk stemmen dode mensen. En die stemmen op links; niet het links van hun jeugd, het links van de witte arbeiders, maar op het nieuwe links, het links van de rijkeluisprogressieven in de kuststaten, van de antiracisten in de grote steden.

Kamikaze

Enkele dominante kenmerken van de Trump-aanhangers zijn essentieel om te begrijpen waarom zijn waarheid hun waarheid is. Onder Trumps kiezers zijn witte mannen oververtegenwoordigd, mensen met niet meer dan een middelbare-schooldiploma en mensen op het platteland. Zij menen dat ‘hun’ Amerika is vernietigd. Hun banen zijn verdwenen naar lagelonenlanden of overgenomen door robots. De emancipatiebewegingen van de late twintigste eeuw hielpen mensen vooruit die zij niet zijn: vrouwen, etnische minderheden. Zij ervoeren de afgelopen decennia een gevoel van achteruitgang. Zoals historicus Carol Anderson in 2016 in Politico zei over de gekrenktheid van de witte mannen: „Als je altijd bevoorrecht bent geweest, voelt gelijkheid als onderdrukking.”

Lees ook: Wie moet de Trump-dynastie gaan leiden?

De afgelopen jaren verschenen tal van studies over de neergang, de woede en het verzet van de witte laagopgeleide man. In hun studie Deaths of Despair over de toename van het aantal zelfdodingen onder witte mannen citeren Anne Case en Angus Deaton Martin Luther King: „Zelfs als hij er slecht aan toe was, dan was hij tenminste nog een witte man, beter dan een zwarte man.” Die cynische zekerheid is in de decennia daarna verkruimeld totdat, als ter bezegeling daarvan, Barack Obama werd gekozen tot president. Michael Cohen beschrijft dat Donald Trump tegen de tv tierde als Obama – Barack Hussein Obama, zei hij altijd met nadruk, als om diens on-Amerikaansheid te onderstrepen – op de buis verscheen. „Hij is een godvergeten oplichter”, riep Trump. „De enige reden dat hij is aangenomen op Harvard, is positieve discriminatie.”

Het is geen toeval dat Trump als president zoveel mogelijk wetgeving van Obama ongedaan wilde maken, om te beginnen diens zorgstelsel, ook al profiteerden zijn witte arme kiezers daar bovengemiddeld van. Voor zijn boek Dying of Whiteness sprak socioloog Jonathan Metzl een ongeneeslijk zieke man die „liever doodging” dan zich in te schrijven voor Obamacare. Hij zou dan ten minste sterven voor de goede zaak, als een kamikaze.

12 oktober 2019 | Pentekening uit NRC in de week dat Trump de Turkse president Erdogan de vrije hand gaf om in Syrië de Koerden aan te pakken, eerder Amerika’s bondgenoten in de strijd tegen IS. Illustratie Siegfried Woldhek

Hoe vaak dat vorige week niet te horen viel onder de demonstranten in Washington: dat ze bereid waren te sterven voor hun manier van leven, hun vrijheid, hun waarden, hun land. En de president riep hen op „te vechten” voor hun land. Met zijn leugens over de verkiezingen die hem en hen ontstolen zou zijn, voedde hij hun krenking en hun vrees dat zij, een minderheid straks in hun ‘eigen’ land, nooit meer een president van hun keuze zullen krijgen. „Dat is een grote leugen, omdat-ie het morele veld van de Amerikaanse politiek omkeert en de structuur van de Amerikaanse geschiedenis”, zo schreef historicus Timothy Snyder, doelend op de omstandigheid dat in Amerika verkiezingen, door het hertekenen van kiesdistricten of het instellen van ondoorgrondelijke registratievereisten, doorgaans witte kiezers bevoordelen.

Dolkstootlegende

In een gitzwart essay voor The New York Times schreef Snyder deze week dat „post-waarheid pre-fascisme is. En Trump was onze post-waarheid president.” Hij verwijst naar de zogenoemde dolkstootlegende die zich na de nederlaag van 1918 verspreidde in Duitsland. Niet het Duitse leger had de strijd tegen de geallieerden verloren, maar communistische arbeiders en joodse politici hadden de generaals en soldaten een dolk in de rug gestoten door te revolteren en te capituleren. Het bleek een erfenis met een lange looptijd, eentje die stukje bij beetje de kwetsbare democratie van de Weimar-republiek ondermijnde. In beschouwingen over de opkomst van Hitler en de nazi’s speelt de dolkstootlegende een essentiële rol. Een nederlaag die eigenlijk een overwinning had horen te zijn, bezielde veel Duitsers in de jaren dertig om Hitler te steunen – en hem vrijwel onvoorwaardelijk te geloven.

Snyder wijst op de incubatietijd van de dolkstootlegende in Duitsland. Deze leugen etterde vijftien jaar door voordat Hitler in 1933 aan de macht kwam met de belofte de gevolgen van de Duitse capitulatie ongedaan te maken. „De leugen blijft langer leven dan de leugenaar”, schrijft Snyder. Hij vat de omvang van de leugen samen: „Om de wereld te begrijpen waarin de presidentsverkiezingen van 2020 zouden zijn gestolen, is niet alleen nodig dat men verslaggevers en experts wantrouwt, maar ook lokale, staats- en rijksregeringsinstellingen, van medewerkers op het stembureau tot gekozen hoogwaardigheidsbekleders, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, helemaal tot aan de hoogste rechtbank.”

„Dode mensen stemmen!” Op Twitter, 21 november 2020

En dat is precies wat de wereld op 6 januari kon zien. Uit naam van de leugen over Trumps verkiezingsoverwinning bestormden duizenden het Capitool. Ze gingen op zoek naar de vicepresident, die ze diep hadden vereerd, maar die ze nu wilden ophangen, omdat hij Trump niet zei te kunnen helpen bij het ‘terugstelen’ van de verkiezingen. Ze zochten Republikeinse politici, die ze hadden toegejuicht zolang die Trump steunden, maar die ze nu wilden executeren omdat ze RINO’s waren, Republicans In Name Only. De mensen die altijd zeiden dat zij in tegenstelling tot de Democraten, de politie steunden, sloegen hier een agent dood met een brandblusser omdat hij het Capitool verdedigde. „Verraders”, riepen de demonstranten tegen hun volksvertegenwoordigers.

„We won Georgia” Toespraak op het Witte Huis in de heel vroege ochtend van 4 november 2020

Donald Trump is na woensdag geen president meer. Hij is door de grote tech-bedrijven van de platforms gestoten waarmee hij zijn volgers direct kon aanspreken. Misschien krijgt hij ze na de machtsoverdracht weer terug en blijft hij vanaf de zijlijn invloed uitoefenen op zijn aanhangers. Maar ook als Trump effectief en definitief van het toneel is gehaald, zullen de VS blijven worstelen met de gevolgen van zijn leugens. De Amerikaanse democratie is beslist steviger dan de Duitse in het interbellum, maar de afgelopen decennia zijn flinke happen genomen uit het vertrouwen in de instituties van de rechtsstaat. Onderzoeksbureau Pew Research vraagt periodiek naar het publieke vertrouwen en ook naar het sentiment over de federale overheid. Tussen 1997 en 2006 is een meerderheid van de Amerikanen (zo’n 54 procent) weliswaar „gefrustreerd” over de overheid, maar een derde is „in wezen tevreden” en slechts 10 à 12 procent is ronduit „boos” op de overheid. Vanaf 2006 verdubbelt het aantal mensen dat boos is op de overheid. Nu ligt dat op bijna een kwart van de bevolking, terwijl nog maar 18 procent zichzelf tevreden noemt.

Dat is de kurk waarop het ressentiment van de Trump-kiezer drijft. Trump heeft er zelf gebruik van gemaakt, maar moet nu het veld ruimen omdat een niet eens zo heel grote meerderheid van de Amerikanen hem wegstemde. De uitzonderlijke omstandigheden van de Covid-epidemie en Trumps onvermogen om die effectief te bestrijden hebben hem de das omgedaan. Zelfs als het aandeel van „bozen” onder de Amerikanen hierdoor niet is gestegen, dan zal de mate van boosheid wel zijn toegenomen. Een energieker en geconcentreerder politicus dan Donald Trump kan ook over vele jaren nog zijn voordeel doen met diens Amerikaanse dolkstootlegende.

Lees ook: Ook na coupfiasco blijft democratie VS kwetsbaar

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis, zittend president Donald Trump en president-elect Joe Biden. Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021