De oer-Hollandse stamp is niet zo oud

Wanneer het buiten koud en/of nat en/of grijs en/of vroeg donker is, gaat er niets boven een pan dampende stamp op tafel. Stamppot is vullend en verwarmend. Het is kalmerend in z’n zachte structuur en voorspelbare, eendimensionale smaak. Stamppot is gezond. Efficiënt (want eenpans). Goedkoop. Lekker gewoon. Al die eigenschappen maken het tot ideaal januarivoer. En dus zitten we nu midden in het stamppotseizoen.

Boerenkool. Zuurkool. Spruiten. Koolraap. Peen. Prei. Bedenk een wintergroente en hij wordt gestampt. Stamppot lijkt zo diep in het Nederlands culinair dna te zitten, dat je zou verwachten dat deze gerechten hier al eeuwen gegeten worden. Maar nee, een van de meeste iconische gerechten uit de Nederlandse keuken blijkt een relatief recente uitvinding. Die oer-Hollandse stamppot is pas een jaar of 140 oud.

In zijn standaardwerk Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken doet culinair auteur en vertaler Jacques Meerman onderzoek naar het ontstaan van ‘onze’ stampcultuur. In zijn boek beschrijft hij hoe stoofpotten (de zogenaamde middeleeuwse potspijzen: knollen, uien en vlees in één pan gekookt boven een open vuur) door de eeuwen heen langzaam maar zeker ‘stollen’ tot iets wat wij nu als stamppot zouden betitelen.

De allereerste echte stamppot trof Meerman aan in een kookboek uit 1860. In dit boek, de zesde, herziene druk van De hedendaagse kookkunst van Maria Haezebroek, staat een recept voor hutspot en eentje voor stamppot met appeltjes (hete bliksem). Grappig genoeg stampt Haezebroek boerenkool dan weer niet door de aardappels, maar husselt ze. En stamppot met rauwe andijvie zou op dat moment nog bijna een halve eeuw op zich laten wachten. Het eerste gepubliceerde recept hiervoor stond op 6 september 1929 in een Scherpenzeelse krant.

Blijft de vraag waaróm we zijn gaan stampen. Meerman heeft er ondanks jarenlange research – hij schreef ook nog een boek over hutspot – geen sluitend antwoord op kunnen vinden, zo laat hij per mail weten. „Aan de ene kant lijkt stamppot op de potspijzen van arme mensen met maar één haardvuur. Aan de andere kant komt stamppot pas in de kookboeken terecht als de gasfornuizen met meer pitten al in opmars zijn. Het is een raadsel, we weten het gewoon niet.”

Feit is in elk geval wel dat stamppot iets minder exclusief Nederlands is dan veel Nederlanders denken. De Belgen kennen hun stoemp. De Ieren hun colcannon en hun champ. In Duitsland wordt hier en daar gestampt (onder andere voor Himmel und Erde, de Duitse versie van hete bliksem). En in Catalonië en Andorra eet men in de wintermaanden trinxat, een stamp van aardappelen, groene kool en soms ook kikkererwten.

Het bijzondere (en lekkere!) aan trinxat is dat van de stamppot een soort koeken worden gevormd die vervolgens worden gebakken in olijfolie, waarbij er een krokant randje ontstaat. En dat doet natuurlijk meteen weer denken aan die goeie ouwe Nederlandse gewoonte om een restje stamppot de volgende dag op te bakken in een klont boter en te eten op een bruine boterham. Bestaat er een troostrijker lunch in het hart van het stamppotseizoen?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 januari 2021