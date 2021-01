De Londense ambulances rijden zonder sirene: de straten zijn toch leeg

Londen is doods. Op een zonnige middag is de City of Londen, het eeuwenoude stadshart en financieel centrum, uitgestorven. In Threadneedle Street ploetert slechts een maaltijdbezorger op een te kleine fiets. Bij het metrostation tegenover de imposante Bank of England verspert een scharnierhek een van de ingangen. Ondenkbaar in normale tijden. Dan proppen duizenden forenzen – met aktetas of rugzak, nette schoenen of vloekende gympen – zich door de nauwe tunnel als krioelende mieren.

Bucklersbury is zo’n steegje tussen moderne wolkenkrabbers die je lijken te verpletteren. Reusachtige ramen bieden zicht op strakke receptieruimtes. Beveiligers zitten verveeld achter balies te waken over panden waar de komende maanden geen werknemer zal binnenstappen. Ze hebben zelfs de opdracht met regelmaat de toiletten door te trekken om te voorkomen dat het water te lang stilstaat. Hier en daar ploeteren schoonmakers met plumeaus, dweilen en trapladders. Zelfs uitgestorven kantoortuinen middenin in een pandemie dienen stofvrij te zijn.

Aan het einde van Cousin Lane zit The Banker, een pub met terras onder een spoorwegbrug met uitzicht over de kolkende Theems. Normaal spoelen hier opschepperige hedgefondsmanagers, advocaten en derivatenhandelaren de stress van een werkdag weg met bier. Nu is de kroeg aardedonker. Op de trappen naar de oever van de rivier keuvelen twee vrienden met mokken thee met melk, middenin een miljoenenstad zitten ze erbij alsof ze uitwaaien aan een verlaten strand.

Londen hoort lawaai te maken. Auto’s voor stoplichten horen te dreunen van de luide muziek. Treinen horen te ratelen over de bruggen. Bussen horen te razen over de straten. De politiehelikopter hoort te zoeven boven de stad. Kinderen horen te lachen en gillen op schoolpleinen.

En nu is Londen stil.

De ambulances vinden het zelfs niet nodig de sirenes aan te zetten, de straten zijn toch leeg en bij de ziekenhuizen moeten ze toch urenlang in de rij staan voordat ze covid-patiënten kunnen afleveren bij de spoedeisende hulp.

Een traumahelikopter vertrekt van het dak van het Royal London Hospital, afgelopen dinsdag. Foto Matt Dunham/AP

Noodtoestand

Autoriteiten grijpen ondertussen naar onheilspellende taal. Burgemeester Sadiq Khan kondigde vorige week de noodtoestand af – a major incident, in Brits bestuurdersjargon. Er is geen grip meer op verspreiding van het coronavirus in Londen, zei Khan. Toch is er geen paniek in de stad. Geen extra politie op straat, geen checkpoints, amper extra afzettingen. Ordehandhavers stellen zich minder krampachtig op dan in de eerste lockdown. In de speeltuinen is het rustig maar ze zijn wel open, en overal zie je wel wat mensen die sporten of wandelen. Na een strenge lockdown vorig jaar in de lente, een zeer milde in november en nu weer een strenge, zijn de Londenaren ervaringsdeskundigen.

Er is geen grip meer op de verspreiding, zei burgemeester Sadiq Khan

De gevolgen van corona zijn overduidelijk, de aanstichter is nergens te bekennen – niet zichtbaar althans. Alleen als journalisten worden toegelaten tot de intensive cares van ziekenhuizen wordt duidelijk wat een ravage de ziekte zelf aanricht, bij patiënten en bij personeel.

Deze week zond de BBC een reportage uit van Fergal Keane, een van de meest ervaren oorlogsjournalisten van de Britse publieke omroep. Hij deed verslag vanuit het ziekenhuis van Charing Cross alsof het een conflictgebied aan de andere kant van de wereld is. Leven en dood, hoop en wanhoop bestaan pal naast elkaar, maakte Keane duidelijk.

Een jonge vrouw vertelde dat ze zes dagen geleden zeker wist dat ze ging sterven. Nu zag ze er met haar mascara alweer onberispelijk uit. Ze voegde eraan toe dat ze verbaasd was dat Covid-19 haar op haar leeftijd had geveld.

Dat is precies de boodschap die ziekenhuisbestuurders en de autoriteiten willen overbrengen: corona is nog steeds gevaarlijk en blijf daarom in hemelsnaam thuis.

Ondanks de stilte op straat is het net iets minder stil dan vorig jaar april en mei. Toen kon je van King’s Cross in het noorden van de stad naar Waterloo in het zuiden wandelen zonder op de stoplichten te letten, zo leeg waren de straten. Er liepen meer vossen door de stad dan mensen.

Nu is dat anders. Uit cijfers van het ministerie voor Vervoer blijkt dat in de periode maart tot en met mei het gebruik van spoor, bus en snelweg met 65 tot 90 procent was gedaald ten opzichte van pre-pandemietijden. Nu zijn er 40 procent minder voertuigen op de weg. Bussen, treinen en metro’s worden 70 tot 80 procent minder gebruikt.

De politiek schetst het beeld dat Britten de regels minder goed naleven, dat zij corona niet serieus nemen en zo schuldig zijn aan de overbelasting van de zorg. „De regels worden door sommigen op flagrante wijze geschonden”, zei minister Priti Patel (Binnenlandse Zaken) deze week op een persconferentie. Ze wees erop dat de politie sinds maart vorig jaar al 45.000 boetes heeft uitgedeeld.

Desastreuze kerstversoepeling

Burgers als slechtwillenden die dood en verderf zaaien is een te simplistische diagnose. De supersnelle verspreiding van de besmettelijke mutant is ook het gevolg van beleidskeuzes. In november verkondigde Boris Johnson dat het inhumaan was om Britten een gezamenlijke kerstviering te ontzeggen. Huishoudens mochten samenkomen. Pas te elfder ure schrapte hij die versoepeling voor Londen, omdat de cijfers dramatisch waren. Daar werd amper naar geluisterd. Londenaren waren al naar familieleden gereisd. Ze hadden al besloten samen de kalkoen aan te snijden.

De feestdagen zorgden voor de verticale besmettingscurves van de afgelopen weken. „We gaan de volledige impact van de kerstperiode nog zien”, zei Stephen Powis, medisch directeur van de Engelse gezondheidsdienst náást Johnson op een persconferentie.

Powis hield het beschaafd en sprak in bedekte termen, maar de onderliggende boodschap was snoeihard: we zullen nog gaan zien hoeveel duizenden Britten overlijden als gevolg van Johnsons blunder in december. Overigens waren ook de premiers Nicola Sturgeon (Nationalisten, Schotland), Mark Drakeford (Labour, Wales) en Arlene Foster (Unionisten, Noord-Ierland) aanvankelijk voorstander van een tijdelijk soepel beleid eind december.

Maatregelen hebben effect

Dat beleid zelfs de besmettelijke variant kan temmen, blijkt deze week. Volgens het Britse bureau voor de statistiek is sinds de invoering van de lockdown het reproductiegetal in Londen gedaald tot onder 1, wat betekent dat de epidemie afneemt. 22 van de 32 stadsdelen in Londen meldden deze week minder nieuwe besmettingen dan de zeven dagen daarvoor. In heel het Verenigd Koninkrijk zijn er de afgelopen week 370.000 besmettingen bijgekomen, bijna 30.000 oftewel 7,4 procent minder dan in de zeven dagen daarvoor. De ziekenhuisopnames (26.999, een toename van 35 procent) en coronadoden (7.507, een toename van 50 procent) stijgen nog hard. De druk op de zorg blijft enorm.

Een wandeling door de City of Londen, door Bread Street, Honey Lane en al die steegjes die hun naam danken aan de marktwaren die er vroeger te koop waren, is ook een tocht langs de littekens van vroeger. Op veel plekken staan beelden en monumenten, die herinneren aan de pestuitbraak van 1665, de grote brand van 1666. Dat kun je zien als voltooid verleden tijd. Je kunt het ook beschouwen als de lessen die een stad uitdraagt. Crises hebben een ritme: ze ontstaan, ze gaan voorbij, ze hebben een erfenis.

Aan de uitweg uit de huidige ziekte-uitbraak wordt hard gewerkt. In ruim een maand tijd vaccineerden artsen, verpleegkundigen en apothekers al drie miljoen Britten.

In delen van het noorden van Engeland is meer dan 40 procent van de tachtig-plussers al beschermd. In Londen ligt dat percentage rond de 30. Doel is eind februari de 14 miljoen meest kwetsbare Britten gevaccineerd te hebben.

Lang niet iedere Londenaar wacht het einde van de pandemie af. Bijna zevenhonderdduizend buitenlandse inwoners hebben Londen al verlaten, berekenen onderzoekers van het Economic Statistics Centre of Excellence. Dat is verklaarbaar. Zolang de restaurants dicht zijn, de pubs gesloten en hotels leeg, is er amper werk voor het leger aan obers, kamermeisjes en koks. Nu videovergaderingen de norm zijn, hoeven Nederlandse studenten niet aanwezig te zijn op de campus in Holborn, ze kunnen net zo goed vanuit Haarlem college volgen. Hetzelfde geldt voor managementconsultants en architecten. De noodzaak om de peperdure Londense huur op te hoesten neemt af.

Dat betekent ook dat er minder vraag is naar de krijtstreeppakken, nette schoenen en andere elementen van het moderne kantooruniform. Bij kleermakers in de City hangen onheilspellende bordjes achter het raam: closing down sale! Hetzelfde geldt voor de kleine supermarkten en broodjeszaken. Grote kans dat zij lang niet allemaal terugkeren. Thuiswerken is ook bij de Britten ingeburgerd geraakt. Bankiers ontdekken dat je ook vanuit een zolderkamer miljardentransacties kunt voltooien, de dealing room is deels overbodig geraakt.

Alles gaat voorbij, ook de doodse Londense stilte. Maar de gedaante van de stad zal permanent veranderen.

Marcel Levi ‘Het leek erger dan het is’ Het gevoel van controle begint terug te komen, vertelt Marcel Levi. Hij leidt vijf ziekenhuizen in Londen, onder meer University College London Hospital, en zit midden in de coronapiek waar de Engelse hoofdstad al een paar weken zwaar onder lijdt. „Vorige week groeide het aantal patiënten elke dag met 8 procent. Toen dachten we: wanneer stopt dit?” Sinds de nacht van zondag op maandag lijkt de rust teruggekeerd, zegt Levi. „We kunnen het weer bijbenen.” In de week tot 9 januari waren er 89.000 nieuwe besmettingen onder de bewoners van Londen, iets minder dan de week daarvoor. In sommige wijken in Oost-Londen, het armste deel van de stad, is een op de 14 bewoners besmet; gemiddeld in de stad ligt dat op één op 25. Ambulances rukken normaal gesproken 5.000 keer per 24 uur uit in de hoofdstad, vorige week was dat ruim 8.000 keer op één dag. Levi: „Sommige patiënten lagen vier uur te wachten in een ambulance, buiten het ziekenhuis. Dat is natuurlijk niet goed, je kunt iemand in een ambulance niet even goed helpen als in het ziekenhuis. Je kunt zuurstof geven, maar op een gegeven moment is het cilindertje leeg. Maar de beelden die de wereld over gingen van ambulancefiles op de stoep leken erger dan het is. Dat betrof één ziekenhuis. In onze ziekenhuizen is het eigenlijk net goed gegaan.” 90 procent van de Engelse ziekenhuizen, ook die van Levi, valt onder de National Health Service. Net als in Nederland is het ziekteverzuim onder verpleegkundigen in Londen hoog. „8 tot 10 procent is afwezig – twee keer zo veel als normaal. De meesten zijn niet ziek maar in isolatie omdat iemand anders ziek is. En je weet niet of je besmettelijk bent voor collega’s en patiënten – ook al ben je gevaccineerd. Bij ons is 95 procent van het personeel op de Covid- en spoedafdelingen al ingeënt. Iedereen die dat wilde. We zijn hier gewoon eerder begonnen dan in Nederland.” Is hij bang dat de grote aantallen een gevolg zijn van de besmettelijkheid van de ‘Engelse variant’ van het coronavirus, dat zich sinds een paar maanden verspreidt? Levi: „Ik ben geen viroloog, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het door de sterkere besmettelijkheid komt. De Engelsen hebben gewoon veel Christmas shopping gedaan in de weken voor Kerst. De lockdown ging pas pál voor de kerstdagen in.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021