De eerste klimaatwetenschapper

Ongekend Ze waren belangrijk voor de wetenschap, maar deze ongekende vrouwen stonden in de schaduw. ~ Eunice Foote ~ ~ 1819 - 1888 ~

Tot vroeg in de twintigste eeuw speelden geleerde genootschappen een grote rol bij het publiceren van nieuw onderzoek. Zelfs iemand zonder academische positie kon via een genootschap eigen werk onder de aandacht brengen. Een, meestal bevriend, lid presenteerde dat werk dan tijdens een geleerde zitting. Zo verging het ook de Amerikaanse Eunice Foote wier onderzoeksverslag in 1856 aan de leden van de American Association for the Advancement of Science (AAAS) werd voorgelezen, waarna het werd afgedrukt in het American Journal of Science.

Foote’s metingen laten zich gemakkelijk samenvatten. Zij vulde glazen potten met respectievelijk waterstof, zuurstof, kooldioxide en ‘gewone lucht’, en bekeek hoe snel die gassen en gasmengsels opwarmden in de zon en afkoelden in de schaduw. Natuurlijk kwam er wat meer precisie en vernuft aan te pas, maar de conclusie in haar verslag Circumstances affecting the heat of the sun’s rays is rechttoe-rechtaan. „Het sterkste effect van zonlicht zag ik optreden in de pot gevuld met koolzuur [een destijds gangbare aanduiding voor kooldioxide]”, schreef Foote.

Maar wat ze daarna schreef ging stukken verder: „Een atmosfeer bestaande uit [enkel] dat gas zou de aarde een veel hogere temperatuur geven; en wanneer, zoals sommigen aannemen, de lucht in een periode van de geschiedenis was vermengd met een grotere hoeveelheid ervan dan nu het geval is, dan zou dat geresulteerd hebben een in hogere temperatuur [...].”

Lauw ontvangen

Daarmee liep Foote vooruit op wat elke klimaatwetenschapper nu weet: dat kooldioxide de warmte uit infrarode straling van de zon veel gemakkelijker vasthoudt dan de meeste andere gassen dat doen. En dat juist daarom kooldioxide in onze atmosfeer zo’n sterk broeikasgas is. Maar 165 jaar geleden werd dat idee lauw ontvangen. Foote publiceerde nog een artikel over elektrische ladingen en ontladingen in gassen en werd vervolgens gauw vergeten.

De aanzet tot klimaatwetenschap zou, zo luidde het oordeel later, door iemand anders zijn gegeven: de Ier John Tyndall, die drie jaar na Foote via de Britse Royal Society gedetailleerd over infraroodstraling en gassen publiceerde.

Liep het zo doordat Foote een buitenstaander was en vrouw? Er is weinig over haar bekend. Haar vader, een boer uit de staat New York, droeg dezelfde naam als de grondlegger van de klassieke mechanica, Isaac Newton. Maar haar belangstelling voor natuurwetenschappen zou vooral zijn gewekt tijdens haar twee studiejaren aan het Troy Female Seminary, tegenwoordig de Emma Willard School. Haar echtgenoot Elisha Foote, wiskundige en rechter, zou haar werk vervolgens bij de AAAS hebben geïntroduceerd; hij was er lid van. Voor Eunice zaten zo’n lidmaatschap en een carrière er niet in.

Weggewuifd op vergaderingen

Zou zij wél ‘klimaatgrondlegger’ Tyndall tot zijn proeven geïnspireerd hebben? Tyndalls biograaf Roland Jackson denkt van niet. Foote’s werk was in onder meer een Schotse en een Duitse krant beschreven, aldus Jackson onlangs in The Royal Society Journal of the History of Science, maar niet erg adequaat. Onzeker is ook of Foote’s werk Tyndall onder ogen is gekomen in zijn hoedanigheid als redacteur van het Philosophical Magazine, een blad dat AAAS-publicaties vaak, maar Foote’s artikel niet, doorplaatste.

Er zou dus geen reden zijn om te denken dat het is gegaan zoals op vergaderingen waar een idee, geopperd door een vrouw, wordt weggewuifd, waarna het, herhaald door een man, enthousiast wordt begroet. Bovendien, argumenteert Jackson, noemde Tyndall in eerste instantie het broeikaseffect helemaal niet. Tyndall wilde de aard van de gasmoleculen bestuderen, en was verder louter geïnteresseerd in meteorologie. Reden temeer, zou je zeggen, om juist Foote te eren als eerste klimaatwetenschapper ooit.