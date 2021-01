Dakar-coureur Charpin overleden na crash

De Franse motorcoureur Pierre Charpin (52) is vrijdag overleden aan de verwondingen die hij opliep in de Dakar Rally. De organisatie van die wedstrijd trof hem vijf dagen geleden bewusteloos aan in de woestijn van Saoedi-Arabië. Charpin is sindsdien aan zijn hersenen geopereerd en werd in coma gehouden. Hij overleed vrijdag aan boord van een repatriëringsvlucht naar Frankrijk.

Amateurrijder Charpin was bezig aan zijn vierde Dakar Rally en reed de ronde al twee keer helemaal uit. Zijn dood, waarvan de toedracht nog onbekend is, werd vrijdag bekendgemaakt na de laatste etappe van de editie van dit jaar naar Jeddah. Volgens de organisatie liep Charpin ernstig schedeltrauma op. Vorig jaar overleden twee Dakar-deelnemers. Eén van hen was de Nederlandse coureur Edwin Straver.

De Dakar Rally wordt al sinds 1978 gereden en was aanvankelijk een race tussen Parijs en Dakar, de hoofdstad van Senegal. In 2009 werd het evenement uit veiligheidsoverwegingen overgeheveld naar Zuid-Amerika. Inmiddels is Saoedi-Arabië het decor van de race. Het plan was om de editie van dit jaar in meerdere landen te verrijden, maar in verband met de coronacrisis beperkte de organisatie zich tot Saoedi-Arabië.

De editie van 2021 werd vrijdag gewonnen door de Franse rallyrijder Stéphane Peterhansel. Met zijn mini-buggy won hij het evenement al voor de veertiende keer.