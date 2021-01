Coronasteun – met dank aan Lehman Brothers

En wederom gaat er een enorme plons geld tegenaan: de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden onthulde donderdag een economisch stimuleringsplan ter waarde van 1.900 miljard dollar (1.560 miljard euro). Dat komt bovenop de 900 miljard dollar die eind vorig jaar al door het Congres werd geoormerkt als steun voor 2021. En dan was er nog de 3.000 miljard dollar die vorig jaar als coronasteun werd toegepast.

Ook in Europa lopen de cijfers op. Het Nederlandse kabinet verlengt bestaande steunmaatregelen nu de lockdown van de tweede coronagolf veel langer gaat duren. Duitsland voert de steun op, en zo gaat dat ook in de andere eurolanden.

Hoeveel dat allemaal bij elkaar is, en zal worden, is lastig bij te houden. Tellingen komen laat, en zijn dan meteen al verouderd. Bottom up werken, de kosten van de maatregelen in de verschillende landen in kaart brengen, is de meest accurate manier. Maar niet al die kosten zijn bekend, en niet elk overzicht is actueel.

Dan is top down rekenen een alternatief. Gebrekkig weliswaar, maar er is op dit moment weinig anders. Hoe gaat dat? Op basis van de prognoses van rijkelandenorganisatie OESO over de ontwikkeling van de staatsschuld in 2020 en 2021 is wel een slag te slaan naar de omvang van de coronasteun. Steunbedragen en uitgestelde belastingen zullen geleend moeten worden, en komen zo bij de staatsschuld. De Verenigde Staten komen, op deze manier berekend, uit op 3.400 miljard dollar over 2020 en nog eens 2.800 miljard over 2021. Daar zitten ook door de crisis gemiste belastingeninkomsten bij. Denk: werkloosheid, lagere winstbelasting.

De eurozone is een stuk bescheidener, met in totaal ruim 2.000 miljard euro aan coronakosten opgeteld over beide jaren. Natuurlijk, de omvang van de economie is hier ook bescheidener. Die bedraagt slechts twee derde van de Amerikaanse.

Verhoudingsgewijs zijn Canada en het Verenigd Koninkrijk de grootste coronasteuners. Hun staatsschuld loopt van 2019 naar 2021 op met 37 procentpunt van het bbp respectievelijk 40 procentpunt. De VS zien de staatsschuld met 26 procentpunt toenemen.

Zo tekent zich een verschil af tussen de Europese en de Angelsaksische aanpak. De gemiddelde staatsschuld in de eurozone stijgt met ‘slechts’ 19 procentpunt. Dit sluit overigens niet uit dat Biden voorop loopt met zijn nieuwe pakket en diverse Europese landen alsnog met omvangrijker steun komen.

Nederland: 100 miljard extra schuld

Een mooi voorbeeld is de financiering van de Nederlandse coronanoodsteun. Half december publiceerde het Agentschap, de dienst van het ministerie van Financiën die belast is met de financiering van de staatsschuld, zijn rapport over het eerste coronajaar en de verwachtingen voor het tweede.

Waar vóór corona nog rekening werd gehouden met een financieringsbehoefte van 42 miljard euro (met name vervanging van lopende staatsobligaties), stond de teller half december op 110,7 miljard.

Financiering noodsteun levert de schatkist de facto geld op

Sinds maart kieperde de Nederlandse staat dus een kleine 70 miljard euro in noodsteun. Voor 2021 staat de teller van de financieringsbehoefte inmiddels op 95 miljard euro, waarvan een kleine 40 miljard bedoeld is voor noodsteun. Dat is nog exclusief het steunpakket dat begin komende week verwacht wordt om de nieuwe, strengere fase van de huidige lockdown door te komen.

Uit het jaaroverzicht blijkt dat de Nederlandse staat sinds oktober vorig jaar zelfs over leningen met een looptijd van dertig jaar inmiddels een negatieve rente kan rekenen. Dat betekent dat de hele financiering van de noodsteun de schatkist de facto geld oplevert in plaats van kost.

Ook het totale tekort, dat voor corona onder de 49 procent van het bbp stond, is met een verwachting van 59,5 procent van het bbp internationaal gezien nog altijd zeer bescheiden. Daar komt bij dat de Nederlandse staat fors heeft geïnvesteerd in looptijdverlenging van de schuld. Kortlopende leningen worden omgeruild voor leningen met een langere looptijd (en negatieve rente), wat de kwetsbaarheid voor plotselinge schommelingen verkleint. En het moment van terugbetalen verschuift naar de verre toekomst.

Zo werd eind vorig jaar een lening met een looptijd van dertig jaar geplaatst. Die loopt af in 2052. Dan zijn we drie crises verder. De gemiddeld looptijd van de Nederlandse staatsschuld bedraagt nu 6,9 jaar.

Steun- en schuldexplosie

Hoe financieren westerse landen deze explosie aan coronasteun? Mazzel speelt hierbij een belangrijke rol. Vanaf het begin van deze eeuw tot aan de financiële crisis van 2008, toen de bank Lehman Brothers omviel, lag de typische rente op een Duitse staatslening van tien jaar – de maat aller dingen in de eurozone – rond de 4 procent. Crisis, stagnatie en een hardnekkig dalende inflatie deden de rentevoeten daarna fors dalen. Het opkoopprogramma van onder meer de Europese Centrale Bank – dat de prijzen van staatsleningen opdreef, waardoor de effectieve rente daalde – deed de rest.

De rente op 10-jarige staatsleningen is voor veel landen nu negatief. Lenen is ‘gratis’, en soms dus op een vreemde manier zelfs lucratief. Dat is ook te zien aan de OESO-prognoses. Overal loopt de staatsschuld fors op: van 104 procent bbp in 2019 (het gemiddelde van de 37 OESO-leden) naar 122 procent in 2021. (Dit is volgens de OESO-definitie, die iets afwijkt van de officiële ‘Maastricht’-berekening.) Maar de betaalde rente over de staatsschuld, afgezet tegen het bbp, neemt juist af: van 1,8 procent in 2019 naar 1,3 procent in 2021.

Bij de rentevoeten die vóór de financiële crisis gangbaar waren, zouden de rentebetalingen al een veelvoud zijn geweest, en sterk zijn opgelopen door de coronasteun. Alleen al coronafinanciering zou dan aan rente – elk jaar, tot in lengte van dagen – evenveel hebben gekost als de helft van de gemiddelde Europese defensiebegroting.

De ironie is hier niet ver: mede dankzij de financiële crisis van 2008 en de crises daarna is het mogelijk de ruimhartige steun te verlenen die nu wordt overgemaakt aan mensen en bedrijven. Te mooi om waar te zijn, bijna. Maar is het dat ook?

Spook van de eurocrisis

Het korte antwoord daarop is: ja, maar voorlopig nog niet. Sinds 2008 doen centrale banken er namelijk alles aan om de economie weer op gang te helpen. Ze hanteren lage rentes, wat lenen voor banken en bedrijven goedkoop maakt en zo voor investeringen moet zorgen. Ook is er een ongekend programma gekomen om staatsschulden van landen op te kopen. De teller van wat daar inmiddels in de eurozone aan is uitgegeven, staat op 2.342 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met bijna vijfmaal de Nederlandse staatsschuld. Zo kunnen landen geld blijven uitgeven zonder dat financiële markten zich al te veel zorgen hoeven maken over de betaalbaarheid van die schulden.

Dit monetaire programma liep dus al jaren voordat corona uitbrak. En sinds corona hebben de centrale banken het infuus nog wat verder opengedraaid, met een speciaal pandemie-opkoopprogramma: nóg lagere rentes en bovenal nóg meer staatsschulden opkopen. De regels van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn zelfs aangepast om dat mogelijk te maken. En, het belangrijkste van alles: meegedeeld is dat ze dit blijven doen zolang het nodig is.

Dat laatste is cruciaal: zodra centrale banken stoppen met het opkoopprogramma, krijgen de financiële markten weer vat op de rentestanden. Daarmee komt het spook van de eurocrisis van 2012 weer om de hoek. Ook destijds waren het de markten die aan de alarmbel gingen hangen. Griekenland en daarna Italië, Spanje, Portugal en Ierland zagen de rentes op hun staatsschulden in korte tijd enorm oplopen, omdat terechte twijfel ontstond over de vraag of ze nog wel in staat waren de schulden af te lossen. De schuld werd onbetaalbaar, en de ECB sprong in het gat.

Dat risico dreigt ook nu weer. Met name landen die schulden ver boven de 100 procent van hun bbp hebben (Italië, Griekenland) lopen dan direct gevaar. Nederland en Duitsland zullen aan de goede kant van de streep blijven.

De lange weg terug

Toch lijkt niemand zich op dit moment druk te maken over schulden en tekorten. Zelfs traditioneel conservatieve organisaties als het Internationaal Monetair Fonds pleiten ervoor de steun niet te snel af te bouwen en de begrotingstekorten niet te snel terug te dringen.

De vermaarde econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz hield donderdag bij het Amerikaanse Peterson Institute for International Economics ook een pleidooi voor pragmatisme. Nu centrale banken al alles hebben gedaan wat ze kunnen, zei hij, is een steeds grotere rol weggelegd voor begrotingsbeleid.

Stiglitz pleit voor een systeem waarin straks ‘automatische stabilisatoren’ hun werk doen, zoals een meer of minder genereuze werkloosheidssteun naar gelang de stand van de conjunctuur. Maar er moet veel ruimte blijven om bij te sturen. „In een wereld van diepe onzekerheid kunnen we niet simpelweg het verleden extrapoleren.”

Desgevraagd waarschuwde hij ook voor het omarmen van de meevallers, zoals de lage rente van nu, die het coronabeleid mogelijk hebben gemaakt. „Elke schok moet kunnen worden verwerkt. We weten niet of de rente straks stijgt. Maar we moeten er wel rekening mee houden.”

Niet dat hij dat snel verwacht, overigens: „We hebben overcapaciteit, een overvloed aan arbeid én aan kapitaal.”

Dat zijn geen omstandigheden waarin de rente hard zal stijgen. Maar bij een wereld die zó diep in de schulden zit, is het wel een waarschuwing om rekening mee te houden.