Biden presenteert steunplan corona van 1.900 miljard dollar

Biden presenteert steunplan van 1.900 miljard voor coronabestrijding en economie

Aankomend president Joe Biden heeft donderdag een stimulanspakket ter waarde van 1.900 miljard dollar (ongeveer 1.563 miljard euro) gepresenteerd dat volgens hem nodig is om coronavirus in de Verenigde Staten onder controle te krijgen en de Amerikaanse economie te herstarten. Dat schrijft Reuters.

Het plan, dat Biden ontvouwde op het hoofdkwartier van zijn transitieteam in Delaware, omvat 415 miljard dollar om de verspreiding van vaccins te versnellen. Daarnaast wordt ongeveer 1.000 miljard dollar vrijgemaakt voor directe financiële steun aan Amerikaanse huishoudens. Ook komt er 440 miljard dollar voor kleine bedrijven en gemeenschappen die extra hard door de pandemie worden getroffen.

„Een crisis van diep menselijk lijden voltrekt zich voor onze ogen, er is geen tijd te verliezen”, aldus Biden. „We moeten in actie komen en dat moeten we nu doen.” Biden voerde vorig jaar campagne met een belofte dat hij de coronapandemie serieuzer zou nemen dan president Donald Trump. Het plan moet die belofte invulling geven, met financiële injecties voor de aanpak van het virus en economisch herstel.

Volgens het pakket krijgt een groot aantal Amerikanen cheques van 1.400 dollar, bovenop de uitkeringen van 600 dollar die het Congres eerder ter beschikking heeft gesteld. Aanvullende werkloosheidsuitkeringen gaan omhoog van 300 naar 400 dollar per week tot in september. Het minimumloon wordt verhoogd tot 15 dollar per uur, een jarenoude doelstelling van veel Democraten.