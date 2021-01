China’s plan voor hulp arme landen loopt stroef

China’s streven om als redder van vooral de armere landen goede en betaalbare coronavaccins op de markt te brengen heeft stevige averij opgelopen. Brazilië maakte woensdag namelijk bekend dat de effectiviteit van CoronaVac, het vaccin van het Chinese commerciële bedrijf Sinovac Biotech, geen 78 maar slechts 50,38 procent bedraagt.

Dat komt door een andere manier van berekenen: eerder was alleen gekeken of het beschermde tegen ernstige Covid-19, terwijl in de berekening waar het lagere percentage uitrolt zowel milde als ernstige gevallen meetellen. Yin Weidong, de hoogste man van Sinovac, stelde meteen dat „de veiligheid en effectiviteit van het CoronaVac-vaccin over de gehele wereld in orde zijn”, maar met cijfers die dat onderbouwen kwam hij niet.

Het is een domper voor de Chinese vaccinatiediplomatie. Die begon hoopgevend toen de Chinese president Xi Jinping in mei vorig jaar op een virtuele bijeenkomst van de WHO verkondigde dat China het vaccin zou ontwikkelen als een publiek goed voor de wereld. „Dit wordt China's bijdrage om ervoor te zorgen dat vaccins beschikbaar komen en betaalbaar zijn in ontwikkelingslanden”, zei hij toen. China legde er eer in om als eerste met een goed werkend vaccin te willen komen. Dat zou ontwikkelingslanden meteen wel afhankelijker van China maken.

Met CoronaVac mislukt die bijdrage nu. Het voldoet weliswaar aan de minimale WHO-normen, maar zowel de Chinese overheid als de WHO streven naar een effectiviteit van minimaal 70 procent. De resultaten van de derde testfase zijn ook nog steeds niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Dat is ongebruikelijk: normaal worden die resultaten eerst gepubliceerd, nog voordat goedkeuring en gebruik ook maar overwogen kunnen worden. Ook de WHO verlangt publicatie van die testresultaten alvorens een vaccin te keuren.

China ontwikkelt nog veel andere vaccins. Het meest succesvolle komt van het staatsbedrijf Sinopharm. Dat is volgens Chinese cijfers voor 79,34 procent effectief, maar de Verenigde Arabische Emiraten, waar het vaccin ook werd getest, noemen een cijfer van 86 procent. Dat verschil is nog niet verklaard, en ook van dit vaccin zijn geen resultaten van de derde testfase gepubliceerd. Het vaccin is, anders dan CoronaVac, inmiddels wel goedgekeurd voor gebruik in China.

De cijfers voor CoronaVac waar andere landen na eigen onderzoek mee komen, lopen sterk uiteen. Turkije meldt een effectiviteit van 91,25 procent, maar gebaseerd op slechts 1.322 proefpersonen. Het vaccin is volgens Sinovac ook alleen geschikt voor mensen tussen de 18 en de 60. Waarom precies is onduidelijk.

Strategie en pragmatisme

In Indonesië verdedigt de regering de keuze voor CoronaVac – en het éérst vaccineren van inwoners jonger dan zestig jaar - met een mengeling van strategie en pragmatisme. Idee is om de werkzame bevolking eerst te vaccineren zodat zij veiliger aan het werk kunnen en de economie sneller kan herstellen. Maar een andere optie hebben ze ook simpelweg niet: het vaccin van Sinovac is het enige dat tot nu toe is geleverd. Dus kreeg president Joko Widodo, nog net 59 jaar, woensdag als eerste een prik in zijn arm, maar wacht vicepresident Ma’ruf Amin ( 77) tot Indonesië vaccins ontvangt van leveranciers die meer zekerheid voor ouderen bieden.

Veel andere ontwikkelingslanden zitten met hetzelfde probleem: waar rijke landen meer vaccins kopen dan ze nodig hebben om zo hun risico’s te spreiden, komen arme landen niet aan voldoende vaccins omdat zij vaak niet tijdig bestelden. Zij zijn daardoor veel afhankelijker van China. De marktprijs van het CoronaVac-vaccin ligt op zo'n 12 euro per vaccinatie, maar onduidelijk is wat landen in de praktijk ervoor betalen. China biedt vaak zachte leningen aan om de vaccins mee te kunnen financieren.

Overigens levert China trager dan het land zelf hoopte. Zo bezocht China’s minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi laatst Afrika, maar deed anders dan verwacht geen concrete toezeggingen over leveranties.

Twijfel of vaccin halal is

In Indonesië is, net als in China zelf, weinig publiek debat over de leeftijdskwestie. De lage vaccinatiebereidheid wordt als groter probleem gezien. „Veilig en halal”, stond in koeienletters op het spandoek achter president Widodo woensdag. In Indonesië, overwegend islamitisch, twijfelen veel inwoners of vaccinaties wel halal zijn omdat ze vaak varkensgelatine bevatten. CoronaVac werd gekeurd en halal bevonden door de Majelis Ulama Indonesia (MUI), de belangrijkste raad van moslimgeleerden in Indonesië. Dat gebeurde alleen pas een paar dagen voor de vaccinatiecampagne begon, waardoor lang twijfel bleef bestaan.

Het nieuws uit Brazilië over de lage effectiviteit van CoronaVac wuifde het Indonesische medicijnagentschap min of meer weg. Ook 50,4 procent is immers nog boven de drempel van 50 procent die de WHO hanteert. In Indonesië zelf loopt een fase-3-onderzoek in Bandung met 1.640 deelnemers. De voorlopige conclusie is dat het vaccin 63,5 procent effectief zou zijn. Wéér een ander getal dus.

Indonesië is met 125 miljoen bestelde vaccins een van de grootste afnemers van Sinovac buiten China. Omgekeerd is Sinovac de grootste leverancier van Indonesië, dat als doel heeft dit jaar 181 miljoen van de 270 miljoen inwoners te hebben ingeënt. De belangen zijn wederzijds dus groot om door te gaan met CoronaVac.

