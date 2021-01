‘Blijkbaar was corona nodig om te zien wat er mis is in de Amsterdamse binnenstad’

Bij de ingang van de NV Zeedijk staat een mandje met bezems. Van die ouderwetse exemplaren, gemaakt van lang stro, waarop je in strips heksen ziet vliegen.

„Iedereen die bij ons huurt, krijgt zo’n bezem cadeau”, zegt Janny Alberts. Het staat symbool voor hoe ze haar organisatie runt: we houden de boel netjes, we spreken elkaar aan, en wie zich niet aan de afspraken houdt heeft een probleem. „Ik ben een opvoeder.”

Janny Alberts: „Op de Wallen zitten heel veel ondernemers met een hart voor de stad, bijvoorbeeld bij de erotische theaters. Die moet je aangehaakt houden.” Foto Niels Blekemolen

Al dertien jaar is Alberts (61) directeur van de NV Zeedijk, een maatschappelijke vastgoedonderneming die ongeveer honderd panden bezit op de Amsterdamse Zeedijk en in de directe omgeving van de Nieuwmarkt. Dat maakt haar tot een belangrijke speler in het gebied: ze is huisbaas van zo’n driehonderd bewoners plus pakweg negentig caféhouders, winkeliers, restauranteigenaren en coffeeshophouders.

De NV bestaat sinds 1985. De Zeedijk was in die tijd het afvoerputje van Amsterdam, een troosteloze straat met dichtgetimmerde panden en louche cafés waar heroïnejunks en hun dealers vrij spel hadden. Onder druk van de bewoners besloot het gemeentebestuur tot een radicale schoonmaak. Vastgoed bleek daarbij een uitstekend instrument: de NV Zeedijk – een joint venture van de gemeente Amsterdam en een aantal banken – kocht de verkrotte panden op en verpachtte de bedrijfsruimte vervolgens aan bonafide caféhouders en winkeliers – de verdiepingen erboven werden verhuurd aan bewoners. Tegenwoordig is de gemeente voor tachtig procent aandeelhouder van de NV, de banken voor twintig.

De junks zijn alweer vele jaren verdwenen, maar de strategie van sturing van aanbod door vastgoed bewijst nog altijd zijn waarde. In het Wallengebied is de Zeedijk al jaren een prettige uitzondering: geen sportsbars, wafelwinkels of mini-supers, maar whiskycafé Zilt en jonge streetwear-ondernemers als Patta en Stüssy.

Na jaren van politieke tegenwind raakt de methode-Zeedijk weer in zwang. In de strijd tegen massatoerisme, monocultuur en foute geldstromen wil burgemeester Femke Halsema opnieuw op strategische plekken vastgoed gaan verwerven. De NV Zeedijk en haar grotere broer NV Stadsgoed moeten worden „versterkt”, schrijft Halsema in haar Aanpak Binnenstad, die ze vlak voor de kerst naar de raad stuurde.

Daar is Janny Alberts heel blij mee, al gaat het voorlopig om een papieren plan: het stadsbestuur heeft nog geen geld apart gezet. De aanpak van de NV – kleinschalig, benaderbaar en met heldere afspraken – is dé manier om de binnenstad te heroveren op de ranzigheid en het foute geld, gelooft ze. „Eigenlijk zouden er vier of vijf NV’s Zeedijk in de stad moeten komen.”

Dagelijks ben ik hier: ik wil alles op de Zeedijk kunnen horen, zien en voelen

Alberts is dagelijks in het gebied te vinden. Ze wil alles op de Zeedijk kunnen „horen, zien en voelen”. Alleen de laatste maanden kwam daar weinig van terecht: ze raakte besmet met corona en werd behoorlijk ziek. „Ik ben nog steeds niet helemaal de oude.”

De kern van haar werk, zegt ze, is dat ze meteen overal op af gaat. Een huurder die verdacht wordt van illegale onderhuur? Die ontvangt een uitnodiging om op kantoor te komen praten. Een café-uitbater die toch een bordje ‘happy hour’ aan z’n gevel heeft hangen? „Dan spring ik van mijn fiets af om hem op de voorwaarden van zijn huurcontract te wijzen. Dat goedkope indrinken willen we hier niet.”

Dat klinkt als: met Janny moet je niet sollen.

„Ja, dat imago heb ik wel. Mij de hele tijd ‘schatje’ noemen, dat gaat niet. En ik accepteer ook niet dat er met mijn medewerkers gesold wordt. Schelden, de telefoon erop gooien – dat pik ik niet. Maar ik bekijk de dingen wel met mededogen. Als iemand z’n fout heeft toegegeven en z’n excuses aangeboden, kun je weer verder.”

Verkeert u met alle huurders op goede voet?

„Nee, dat kan natuurlijk niet. Ik heb het heus wel eens aan de stok met iemand. Zeker in deze coronatijd, dan worden mensen een kat in het nauw.”

Wim Peeters van mini-theater Variété Casablanca is onlangs vertrokken. Hij noemde de NV Zeedijk een „incompetente organisatie”.

„Ja, dat snap ik, als ik me in hem verplaats. Ik kon hem niet geven wat-ie vroeg. Tja, in het leven kom je ook mensen tegen die het heel druk hebben met zichzelf en niet verder kijken dan hun eigenbelang. Jammer dat het zo gelopen is.”

Haar hang naar normen en waarden, zegt Alberts, kreeg ze mee van huis. Ze groeide op in zuidoost-Drenthe, op een boerderij waar opa en oma ook woonden. Op haar zeventiende verhuisde ze naar Amsterdam.

De Zeedijk, zegt Alberts, is voor haar „net een boerderij. Er is levende have, ik heb seizoenen. Mijn vader moest zich verhouden tot ‘de regering’, ik heb ‘de gemeente’. En ik heb met de NV Zeedijk ook een financiering bij de Rabobank – net als hij.”

„Mijn vader zei altijd: zorg dat je jezelf kun redden, dan kun je keuzes maken. Dat principe hanteer ik ook bij de bedrijfsvoering van de NV Zeedijk. Er moet geld in de keukenla liggen. Dan kun je dingen dóén.”

De ‘keukenla’ van de NV Zeedijk is sinds de coronacrisis akelig leeg, want ook hier is het – net als in de rest van de binnenstad – doodstil. De huren van de ondernemers zijn „tot nader order opgeschort”, zegt Alberts. „In ieder geval voor de helft. We ontruimen niet op coronaschulden. Maar over kwijtschelden spreken we nog niet. Als het ergste achter de rug is, gaan we eens kijken: hoe kunnen we dit oplossen? We zullen de pijn moeten delen.”

Foto Niels Blekemolen

Toch is Alberts ook optimistisch. De uitgestorven straten in de eerste golf, zegt ze, hebben op pijnlijke wijze blootgelegd „dat er in de binnenstad geen bewonerseconomie meer is”. En dat heeft gezorgd voor een enorme urgentie bij bewoners, ondernemers en bestuurders om te zorgen dat de drukte en vunzigheid van vóór corona niet meer terugkomen. In hoog tempo ontvouwt burgemeester Femke Halsema plannen om de Amsterdamse binnenstad na de coronacrisis leefbaarder te maken. „Blijkbaar moest er iets ergs gebeuren voordat we dat zagen.”

Eigenlijk, zegt Alberts, zijn we weer terug in 1985. „Opnieuw is er een onbeheersbaar probleem. Opnieuw is er verzet van bewoners en ondernemers. Alleen manifesteert het probleem zich niet meer alleen op de Zeedijk maar in de hele binnenstad. Wonen, werken en vertier zijn volkomen uit balans.”

Waardoor is het uit de rails gelopen?

„Het komt door de hang naar veel geld verdienen. En de gemeente is het contact verloren met bewoners en ondernemers. Er zijn geen mensen meer op straat die elkaar kennen, herkennen en aanspreken. Als burgers nergens meer terecht kunnen, gaat het niet goed.”

De Groene Amsterdammer ontdekte dat tijdens de eerste lockdown zeker elf souvenirwinkels in de binnenstad in stilte zijn overgenomen door een ondernemer van wie onduidelijk is hoe hij aan zijn geld komt. De politie en het OM bleken dit totaal te hebben gemist.

„Ja, dat is pijnlijk. Als ze hadden geluisterd naar de buurt, waren ze er veel eerder achter gekomen. Maar ik zie ook kansen. In de Oude en Nieuwe Hoogstraat zijn we al een tijdje bezig om een fysieke plek te creëren waar je elkaar kunt ontmoeten. We kunnen niet alles per mail doen of per telefoon. Je moet elkaar kunnen spreken.”

Toch is het moeilijk te zien hoe het na de coronacrisis in één keer anders kan zijn. Vanaf deze zomer komen de feestvierders gewoon weer naar Amsterdam.

„Als je zegt: ik zie het niet gebeuren, dan gebeurt er niets. We zullen met z’n allen aan het werk moeten. Natuurlijk zullen er dingen fout gaan, maar niets doen is geen optie.”

Foto Niels Blekemolen

Foto Niels Blekemolen

Als het gaat om de rol van vastgoed, heeft Alberts nog een extra suggestie. De gemeente zou een fonds in het leven moeten roepen om „onrendabele toppen” af te vangen. „Dat is het geld dat je niet binnen afzienbare tijd terugverdient omdat je een pand voor veel te veel geld koopt. Zie het als een maatschappelijke investering.”

Als voorbeeld noemt Alberts café ’t Mandje, de oudste homokroeg van Amsterdam. In december redde de NV Zeedijk het iconische café – anno 1928 – van de ondergang door het pand en de onderneming van de eigenaar te kopen. Dat kostte behoorlijk wat geld. „Als ik jou nu de verdiepingen boven het café laat zien, zeg jij tegen mij: Janny, heb je daar niet veel te veel geld voor betaald? Maar we hebben mooi wel cultureel erfgoed voor de toekomst weten te behouden. Wie praat er dan nog over euro’s?”

Halsema wil meer strategisch vastgoed kopen, maar onlangs besloot het college juist om gemeentelijk vastgoed te gaan vérkopen. Kan u het nog volgen?

„Nee. Je moet natuurlijk wel kijken naar het type gemeentelijk vastgoed, je kunt heus af en toe wel eens een woning verkopen. Maar verder snap ik er niets van.”

Wat vindt u van Halsema’s plannen om een flink deel van de prostitutie op de Wallen te verplaatsen naar een ‘erotisch centrum’ buiten de binnenstad?

„Dat weet ik niet zo goed. De prostitutie is een branche waar ik niet zoveel affiniteit mee heb, al heb ik er wel respect voor. Ik zou zeggen: als je iets niet wil, moet je er iets anders náást zetten waardoor er geen ruimte meer voor is. Als we nou eens alle leegstaande ruimtes in het Sint Annenkwartier aan studenten verhuren? Dan voeg je iets toe waardoor je een andere cultuur krijgt in dat gebied. Studenten hebben een ander leven, ze zijn bij wijze van spreken vierentwintig uur per dag wakker. Dan duw je vanzelf weg wat je niet wil.”

„Kijk, op de Wallen zitten heel veel ondernemers met een hart voor de stad, bijvoorbeeld bij de erotische theaters. Die moet je aangehaakt houden, maar ze werken in een sector die al heel lang door de overheid gecriminaliseerd wordt. Prostitutie is een legaal beroep! Dan moeten we die branche ook behandelen als elke andere.”

Foto Niels Blekemolen

En Halsema’s voornemen om geen cannabis meer te verkopen aan buitenlandse toeristen?

„Als mens heb ik daar een beetje moeite mee. Ik vind dat we een stad moeten zijn waar iedereen welkom is. En ik vraag me af wat je ermee wil oplossen. Pakken we de coffeeshops aan vanwege ons welzijn? Dan moeten we ook meteen kijken naar de pilletjes en andere drugs. Of is het vanwege de overlast? Oké, maar heb jij wel eens last gehad van een schreeuwende blower?”

Hebben coffeeshophouders een punt als ze zeggen dat ze worden weggezet als criminelen?

„Ik vind het een beetje dezelfde discussie als met de boeren. Ik denk soms ook: jongens, hou eens op met klagen. Die ondernemers zijn ook jarenlang gefinancierd door de overheid. De hele drugsindustrie wordt gedoogd, het is vlees noch vis. Maar als ze met elkaar om de tafel gaan zitten, zal blijken dat er maar een heel klein stukje is waar de ondernemers en de overheid het over oneens zijn. En misschien moeten ze elkaar dat gewoon gunnen.”

Janny Alberts (Noord Barge, 1959) groeide op in Drenthe en studeerde opbouwwerk aan de sociale academie in Den Haag. In de jaren negentig gaf ze leiding aan een Buurtontwikkelingsmaatschappij (BOM), die Melkertbanen beheerde in de Haarlemmerbuurt. Later stond ze aan de wieg van De Witte Werkster, een gesubsidieerd bedrijf dat schoonmaaksters legaal aan het werk hielp. Sinds 1999 werkt Alberts bij de NV Zeedijk, vanaf 2008 als directeur. Alberts is getrouwd en woont in Amsterdam. Ze heeft een volwassen dochter en een kleindochter.

