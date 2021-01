Bijna vijf jaar celstraf voor Duitse dopingarts die topsporters behandelde

De Duitse arts Mark Schmidt is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tien maanden omdat hij zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het toedienen van bloeddoping bij topsporters. Dat bepaalde de rechtbank van München vrijdagochtend. De rechter heeft Schmidt ook een werkverbod van drie jaar opgelegd. Volgens de rechter heeft de arts zeker 23 wielrenners en wintersporters uit acht landen voorzien van bloeddoping en groeihormonen. Schmidt is onder meer schuldig bevonden aan het veroorzaken van gevaarlijk lichamelijk letsel.

De 42-jarige arts werkte niet alleen; hij stond volgens de rechtbank aan het hoofd van een ‘dopingnetwerk’ waarin hij vier anderen aanstuurde. Twee van hen zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk twee jaar en vier maanden en één jaar en vier maanden voor hun aandeel. De andere twee, beiden ambulancemedewerker, zijn bestraft met geldboetes.

Schmidt voerde de dopingpraktijken uit in de Duitse stad Erfurt, waar hij zes jaar lang wieler- en wintersporters over de vloer kreeg. Bij zeker één van hen, een Oostenrijkse mountainbiker, diende hij een preparaat toe dat niet was goedgekeurd voor menselijk gebruik. Ook kreeg in elk geval een van de sporters volgens de rechter hevige bijwerkingen nadat zij met een preparaat van Schmidt was behandeld. Daarnaast behandelde hij volgens de Duitse justitie enkele sporters op de achterbank van een auto.

Sporters veroordeeld

Eerder zijn verschillende sporters die zijn behandeld door de arts ook al veroordeeld. Met de veroordelingen lijkt er een einde te komen aan de eerste grote strafzaak sinds de invoering van de Duitse antidopingwet in 2015.

De politie trof eerder bloedzakken met codenamen aan in de praktijk van Schmidt. De arts verklaarde daarover dat hij de sporters alleen maar wilde helpen en ze veilig behandelde.

Lees ook: ‘Operatie Aderlass’: hoe een dopingnetwerk jaren de controles saboteerde