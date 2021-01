Ajax-Feyenoord: waar zijn de Nederlandse topspitsen?

Stanley Brard, hoofd jeugdopleiding bij Feyenoord, moet even graven in zijn geheugen. Vraag was: de laatste centrumspits die vanuit de eigen jeugd doorbrak bij Feyenoord? „Ik denk Peter Houtman. Daar speelde ik samen mee in het tweede elftal, hij als rechtsback. Maar we hebben hem in de spits gezet omdat hij kopsterk was. Zo begon het.”

Houtman, tegenwoordig stadionspeaker in de Kuip, groeide in de jaren tachtig uit tot veelscorende aanvaller. Hij is een van de weinige succesvolle Feyenoord-spitsen die van jeugdcomplex Varkenoord kwam. De bekendste exponent, Robin van Persie, was bij zijn doorbraak in 2002 nog linksbuiten – in Engeland werd hij pas een Europese topspits.

„Spitsen uit de Feyenoord Academy hebben het moeilijker dan verdedigers”, zegt Brard. „Als je kijkt wat wij vanuit de eigen jeugd in het eerste hebben lopen, zijn dat meestal verdedigers.” Ruim tien jaar geleden, toen het bijna failliete Feyenoord was aangewezen op jeugdspelers, was de talentvolle spits Luc Castaignos een uitzondering. Die begon veelbelovend, maar vertrok al jong en loste zijn belofte nooit helemaal in.

Het past in een bredere ontwikkeling – de Nederlandse topspits die langzaam uitsterft. Waar Nederland een rijke traditie heeft, met alleen al vanaf de jaren tachtig Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij, Roy Makaay en Van Persie. Nieuwe talenten dienen zich wel aan – Myron Boadu van AZ en Donyell Malen van PSV – maar zijn nog niet internationale top.

Net als bij Feyenoord brak ook bij Ajax deze eeuw geen centrumspits door vanuit de jeugdopleiding. Ruim 25 jaar geleden was Patrick Kluivert de laatste, constateerde Van Persie dinsdag in zijn column in De Telegraaf. „Het is de hoogste tijd voor de topclubs hier om dat soort spitsen wél te creëren.”

Een tegenovergestelde beweging was zichtbaar afgelopen weken, met versterkingen van buitenaf. Deze zondag treedt Ajax in de Klassieker aan met de Franse spits Sébastien Haller, gekocht voor 22,5 miljoen euro. En Feyenoord huurt Lucas Pratto, een Argentijnse reservespits van River Plate. Het ligt in lijn met de rest van de Eredivisie, waar het merendeel van de achttien clubs buitenlandse spitsen heeft.

Terwijl opleidingsland Nederland het juist moet hebben van eigen kweek, een belangrijk verdienmodel van clubs. Toegespitst op Ajax en Feyenoord: hoe kan het dat zij vanuit de jeugdopleiding, waar jaarlijks vele miljoenen in wordt gestoken, geen ‘eigen’ spits voortbrengen?

Stempel

Hij wilde niet meer in de spits spelen, zei de jonge Marco van Basten tegen zijn vader. Rond zijn twaalfde leek het middenveld hem wel wat, schrijft Van Basten in zijn autobiografie Basta. „Ik speelde altijd tegen oudere, grotere jongens en kreeg zoveel schoppen. Op een dag was ik het zat, maar mijn vader zei: ‘Middenvelders, daar zijn er heel veel van, maar goede spitsen zijn zeldzaam.’ Hij stond het niet toe.” Hij bleef spits. Pas later bij AC Milan begon hij zichzelf te zien als een pure afmaker.

Die ouderlijke dwang op jonge leeftijd ziet de bond liever niet. In het jeugdvoetbal krijgen kinderen te vroeg een bepaald stempel opgedrukt dat ze verdediger of aanvaller zijn, zegt Art Langeler, directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. Terwijl dit volgens hem in die fase nog niet te zeggen is. Kinderen die groot en sterk zijn worden vaak achterin gezet en de kleine en snelle voetballertjes in de aanval, ziet hij. „Maar als een kind elf of twaalf is, zijn ze nog helemaal niet volgroeid en is het dus onlogisch om daar al keuzes in te maken.”

De bond pleit ervoor om jeugdspelers langer „positievrijheid” te geven, zegt Langeler. In coachcursussen moedigen ze aan om het principe van het doordraaisysteem in het volleybal te hanteren: door te rouleren in wedstrijdjes komt iedereen om de paar minuten op een andere plek en leren ze alle posities kennen.

In het algemeen is de voetbalsport „heel snel geneigd” om kinderen in een „tactisch format te duwen”, zegt Langeler. Met specifieke opdrachten die horen bij een positie. Zo wordt de inventiviteit van kinderen beperkt, zegt hij. „Gevolg is dat creatieve spelers – lees: spitsen – zich minder creatief kunnen ontwikkelen. Geef kinderen juist de vrijheid om het zelf te doen.”

Robin van Persie brak bij Feyenoord door als linksbuiten, in Engeland werd hij pas een topspits. Foto Pim Ras

Van Persie, nu spitsentrainer bij Feyenoord, schrijft in zijn column dat spitsen multifunctioneler opgeleid moeten worden, voor meerdere aanvallende posities. Daarmee neemt de kans op speelminuten voor (zelfopgeleide) talenten toe en kunnen ze wennen aan het niveau. En van daaruit doorgroeien naar eerste spits. Zelf speelde Van Persie ook op diverse aanvallende posities voor hij een toonaangevende spits werd.

Brian Brobbey

Er zijn wel talentvolle spitsen, juist in de jeugdopleidingen van Ajax en Feyenoord. Punt is: ze krijgen nauwelijks de kans om door te breken. Het perspectief bij deze clubs is nog meer vertroebeld door de komst van Haller en Pratto, wat een verdere minimalisering van speeltijd voor spitsen uit eigen jeugd tot gevolg heeft. En is indirect een signaal naar de jeugdafdeling; wat voor zin heeft het nog om spitsen op te leiden, als die vervolgens niet aan bod komt?

Bij Ajax geldt Brian Brobbey (18) al jarenlang als toptalent. Hij werd door velen gezien als de toekomstige spits van de hoofdmacht. In oktober scoorde hij bij zijn debuut en hij begon in het cruciale Champions League-duel tegen Atalanta Bergamo. Maar op de achtergrond raakten de onderhandelingen tussen Ajax en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola over het verlengen van zijn in juni aflopende contract in een impasse.

Brobbey zou, schreef Parool-columnist Henk Spaan, meer speeltijd willen – een garantie die Ajax niet kan geven. Met de komst van Haller is hij nu derde of vierde keus. Ajax-coach Erik ten Hag noemde de vastgelopen contractbesprekingen eerder „doodzonde”. Het lijkt onvermijdelijk dat Brobbey, na tien jaar Ajax en een handjevol duels, zal vertrekken.

„De belangen zijn zo groot”, zegt Pierre van Hooijdonk, voormalige spits van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal. Ajax wil per se kampioen worden om daarmee verzekerd te zijn van Champions League-plaatsing en de startpremie van zo’n 40 miljoen. „Durf je dat op te hangen aan een jonge jongen? Dat risico nemen clubs niet.” Langeler noemt de aankoop van Haller enerzijds „logisch” maar voor de ontwikkeling van een talent als Brobbey „is dat niet altijd even gunstig”.

Zeker als spits, een van de belangrijkste én moeilijkste posities in een elftal, is het voor een jonge speler „hartstikke lastig om meteen al dominant te kunnen zijn”, zegt Langeler. Technisch, fysiek, snelheid van het spel. Van Hooijdonk: „Er zijn er maar weinig die in één keer vanuit de jeugd van Feyenoord of Ajax klaar zijn om eerste spits te worden. Die jongens moet je iets meer tijd geven.” Zo zat Klaas-Jan Huntelaar in de jeugd van PSV, maar bereikte pas via De Graafschap, AGOVV en sc Heerenveen de top – Ajax kocht hem.

In het moderne voetbal wordt bovendien steeds meer geëist van de aanvalsleider. Hij moet snel, kopsterk, technisch én bovenal afmaker zijn. Terwijl het in de zone waar de spits opereert, steeds voller wordt doordat buitenspelers meer naar binnenkomen.

De kwestie-Brobbey is deels vergelijkbaar met die van Feyenoord-talent Naoufal Bannis (18), die na de komst van Pratto nu de vierde spits is. Coach Dick Advocaat had hem eerder al te licht bevonden voor dit moment. „Het is nu even moeilijk voor hem”, zegt hoofd opleiding Brard. Zoals de eveneens zelfopgeleide Dylan Vente (21) ook niet aan bod komt.

„Bannis straalt uit dat hij ongelooflijk graag wil slagen”, zegt Brard. „Die hunkering is belangrijk. Maar als je een kans krijgt moet je ook een beetje geluk hebben dat je scoort, of een goed duel speelt. En je moet je kop omhoog houden. Blijven werken: ik zit nu bij het eerste, ik moet erbij blijven. Fysiek sterker worden. Aanpassen aan de intensiteit. Een jongen als Bannis heeft daar al behoorlijk wat stappen in gezet en dat moet hij ook blijven doen.” Mogelijk wordt hij verhuurd om ervaring op te doen.

Naar het buitenland

Talentvolle spitsen zijn internationaal gewild, zeker uit Nederland, door de goede reputatie. Ajax raakte Daishawn Redan kwijt aan Chelsea en Dillon Hoogewerf aan Manchester United, waar Feyenoord Joshua Zirkzee naar Bayern München zag gaan. „Al dan niet beïnvloed door hun omgeving tekenen ze vroeg in het buitenland”, zegt Andries Jonker, coach van SC Telstar en oud-hoofd jeugdopleiding bij Arsenal. „Daar gaat het fout. Het pad dat ze bewandelen, is sportief gezien vrijwel onmogelijk.”

Bij Arsenal kreeg hij in 2015 de zestienjarige Donyell Malen onder zich, die destijds overkwam van Ajax. „Hij was nog niet volgroeid. Het was nog een jongen.” Zijn zaakwaarnemer Raiola had bedongen dat hij met het eerste elftal mocht trainen, zegt Jonker. „Dat heeft hij een paar weken gedaan. Kwamen ze tot de conclusie dat dat te vroeg kwam en ging hij terug naar onder 23. Moest hij tegen grote sterke centrale verdedigers spelen die al ervaring in de Premier League hadden. Daar was hij nog niet aan toe. Ging hij naar onder 18, maar daar stond hij op een gegeven moment ook wissel.”

Malen redde het door hard te werken en over te stappen naar PSV, maar het toont volgens Jonker hoe dun het lijntje kan zijn. Bij Telstar ziet hij spelers van 21 jaar die soms al acht clubs hebben gehad. „Gericht werken met een jongen gebeurt minder vaak. Veel wisselingen van club, veel verschillende coaches en vooral veel minder geduld, ook bij de spelers.”

De spitsenarmoede werkt ook door bij het Nederlands elftal. Deels uit nood speelde Memphis Depay, van nature een buitenspeler, de laatste jaren als diepste spits, wat hij goed invulde. Anderen werden uitgeprobeerd, maar niet goed genoeg bevonden: Bas Dost, Wout Weghorst en Luuk de Jong. Maar de nieuwe bondscoach Frank de Boer gaf De Jong, spits bij Sevilla FC, de laatste duels een basisplaats.

„Weghorst en De Jong blijven criticasters houden, terwijl zij hartstikke waardevol zijn voor hun clubs”, zegt Van Hooijdonk. „Je kan ook zeggen: als je iedereen maar afzet tegen Marco van Basten, is elke spits minder.”