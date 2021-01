Zoveel dieren scheelt het als je dertig jaar geen vlees eet

Ruim één hele koe, bijna een compleet schaap, dik tien varkens en - hou je vast – bijna 184 kippen. Zo’n 196 dieren zou Marjolein Vlaming (37) allemaal hebben opgegeten - als ze niet op haar zevende was gestopt met vlees eten. Vlaming is ‘transformatiedesigner’ en berekende ter gelegenheid van haar 37ste verjaardag en 30-jarig vleesloze jubileum wat die stap nou heeft uitgemaakt. Ze maakte er een infographic van, die flink wordt gedeeld op sociale media.

„Met al die dieren kun je toch een aardige stal vullen,” zegt ze aan de telefoon. Ze gebruikte voor haar berekening de cijfers over de gemiddelde Nederlandse vleesconsumptie van Wageningen University en de Nederlandse Vegetariërs Bond, en maakte een simpele berekening waar deze aantallen uit rolden.

De berekening is moeilijk helemaal kloppend te maken, erkent ze zelf ook, omdat individuele verschillen in vleesconsumptie nogal groot zijn, en het Nederlandse gemiddelde gedurende de laatste dertig jaar sterk is gestegen. Bovendien worden niet alle delen van dieren evenveel gebruikt voor vleesproductie. Maar de gemiddelden die ze heeft gebruikt kloppen, en het lijkt een vrij realistische inschatting.

„Ik moet zeggen dat ik het totaal zelf in eerste instantie niet mega vond. Eén koe in dertig jaar is bijvoorbeeld best wel weinig, maar goed, die zijn dan ook nogal groot.” Maar het hoge aantal kippen verbaasde haar wel. „Zeker als je het zo visualiseert en al die dieren op een rij ziet staan, zet het je toch wel aan het denken.”

Botten en ingewanden

En dat is precies wat Vlaming met haar visualisatie wil bereiken. „Soms kan het lijken alsof individuele gedragsverandering maar weinig uitmaakt. Maar als je het op de lange termijn bekijkt, heeft het toch wel echt impact blijkbaar.” In totaal tellen al die dieren op tot bijna 1.200 kilo vlees. „En dan heb ik nog niet de botten en ingewanden meegeteld.”

Intussen zijn mensen op sociale media met haar voorbeeld aan het doorrekenen geslagen om te becijferen wat 30 jaar vleesloos leven nou ongeveer scheelt aan waterverbruik en CO 2 -uitstoot, twee bekende bij-effecten van vleesproductie. Ook wat dat betreft telt het aardig op in de loop van de jaren.

Uitgaande van het gemiddelde waterverbruik voor de productie van vlees heeft ze zo’n 9 miljoen liter water uitgespaard. Dat is vergelijkbaar met 82.000 keer in bad gaan. Qua CO 2 -uitstoot scheelde het ongeveer 21 ton. Dat is wat de gemiddelde Nederlander uitstoot in ruim twee jaar tijd.

