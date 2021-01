Zonder Smib rapt Fuego zich naar de maan in een ruimtepak

Ray Fuego (1996) zoekt in zijn leven en carrière voortdurend naar vrijheid. Vrij van beklemmende regels, gebaande paden en formules, verslavingen en verwachtingen. Met vrienden richtte hij Smib op: een artistiek vruchtbaar verbond van creatieve jonge geesten dat met eigenzinnige noties over mode, taal, creativiteit, muziek en maatschappij, een sterke eigen stijl en bruisende energie, de afgelopen jaren uitgroeide tot bepalende speler in de nationale hiphopscene.

Halverwege december bracht de crew de sterk gecureerde mixtape SMIBPATTA uit, waarop Ray Fuego veelvuldig te horen is. Zijn vrijdag verschenen soloalbum Hemelschip maakte hij zonder Smib, omdat hij met nieuwe muzikale partners wilde sleutelen aan het ontwikkelen van zijn persoonlijke muzikale richting en geluid. In aanloop naar een album dat past bij waar de hiphopartiest en punkzanger – inmiddels vader en ervaren en gelauwerd artiest – zich in zijn leven en loopbaan bevindt.

Fuego stopte met blowen en vond artistieke inspiratie in heldere dromen over het heelal – het ultieme domein voor de vrijdenker. Hemelschip verwijst tekstueel en muzikaal naar ruimtevaart, zonnestelsels, melkwegsystemen en populaire sciencefiction. Met dikke, brommende, elektronica, in de ruimte galmende geluiden, vervormde gitaren en spacende synths neemt Fuego de luisteraar mee naar waar zijn hoofd is – ver boven de wolken, waar hij „speelt met planeten”.

Het heelal en zijn hoofd zijn één op Hemelschip – hij combineert in zijn losse, veelzijdige rap en digitaal bewerkte zang, virtuoos zijn gedachten, uitdagingen en introverte zoektocht met een overweldigend fantasierijke grenzeloosheid. Fuego accepteert geen mentale gevangenis – hij wil naar de maan, in zijn ruimtepak.

Fuego is een rapper die zijn stijl en vertolking steeds aanpast aan wat de sfeer en productie versterkt. Hij verstaat de kunst elk los woord in zijn originele, vervreemdende formuleringen te laten glimmen. Op Hemellicht schakelt de jonge vader overtuigend tussen aardse beslommeringen en futuristische fantasie, trap en toekomstmuziek, straat en spaceshuttle, en tussen commode en kosmos.

Albumrecensie Ray Fuego – Hemelschip Meer informatie op: puna.nl ●●●●●