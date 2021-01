Wit en extreem, geen enkel probleem

Velen reageerden geschokt op de aanval van witte suprematisten op het Capitool in Washington, die ook wel terroristische aanslag, belegering of coup wordt genoemd. Ik noem het vooral niet zo verrassend, gezien de radicalisering en normalisering van extreem-rechts in het Westen.

Honderden gewapende Trumpaanhangers, witte suprematisten en complotdenkers bestormden het Capitool, om niet alleen hun onvrede over de democratisch verkozen president Joe Biden te uiten, maar ook met plannen om hoogwaardigheidsbekleders te vermoorden. Er vielen vijf doden. In de meute was zowel de witte arbeiders- als middenklasse vertegenwoordigd. Van makelaars en advocaten tot aan iemand die met een privévliegtuig naar Washington vloog.

Ik dacht aan zwarte familieleden die in een land moeten leven dat zo racistisch is dat een deel van de witte bevolking liever Amerika vernietigt dan het met hen en andere minderheden op gelijke voet deelt. Ik dacht ook aan eerdere protesten bij het Capitool, van Black Lives Matter, van vrouwen tegen opperrechter Brett Kavanaugh vanwege zijn vermeende geschiedenis van seksueel geweld, en van activisten met een beperking, waar telkens veel beveiliging aanwezig was.

Maar nu leken witte suprematisten zo het hart van de Amerikaanse democratie binnen te kunnen wandelen. Achteraf blijkt dat ook agenten, militairen en enkele Republikeinse politici onderdeel van de couppoging waren, of die in ieder geval steunden. Zoals een Amerikaanse gezegde luidt: the call is coming from inside the house.

De Capitol Police verklaarde niet voorbereid te zijn geweest op de aanval. De online-oproepen tot geweld van Trump, openlijke dreigementen en beramingen van rechts-extremistische groepen en waarschuwingen van de FBI waren klaarblijkelijk niet alarmerend genoeg.

Ik herinner me ook nog het moment dat ik na Trumps overwinning aanschoof bij Pauw en waarschuwde voor zijn extremisme, terwijl tafelgenoten (zoals Charles Groenhuijsen) veronderstelden dat het allemaal wel mee zou vallen.

Dat is inmiddels duidelijk niet het geval in de VS. Maar extreem-rechts vormt ook een bedreiging voor de democratie en mensenrechten in Nederland. Denk maar aan de aanvallen op Kick Out Zwarte Piet tijdens een conferentie in Den Haag in 2019, of de Westermoskee, waar in december een ruit werd ingeslagen door iemand die de nazigroet bracht. Of de onlinebedreigingen en ‘doxpogingen’ (openbaar maken van privégegevens), waar ik zelf ook doelwit van ben. Om maar te zwijgen over de racistische en antidemocratische partijprogramma’s van de PVV en de FVD, waar islamofobie, xenofobie, antisemitisme en vijandigheid jegens de pers welig tieren.

Toch zien we FVD-leider Baudet nog steeds aanschuiven bij praatprogramma’s als Op1, zonder veel kritiek te krijgen. En tijdens de Capitool-aanval stelden sommige Nederlandse journalisten online dat het ook belangrijk is te horen wat de aanvallers vinden. Iets wat men zelden roept wanneer de daders moslim zijn. Zoals ik weleens vaker stel, krijg je wanneer je wit bent vaker het voordeel van de twijfel. Zelfs als je een coup beraamt, of Europa „dominant blank” wil houden.

Het is niet schokkend dat extreem-rechtse, wit-suprematistische en fascistische sentimenten normaal worden als de vertegenwoordigers daarvan als ‘normaal’ behandeld worden.

Sommigen stellen dat we toch (nog meer) moeten luisteren naar dat deel van de bevolking. Maar wat ze willen is niet gehoord worden, maar gelijk krijgen. En hun gelijk betekent de onderdrukking van minderheidsgroepen, vrije pers en het einde van de democratie. Je kunt geen handen schudden met mensen die het liefst de jouwe eraf hakken.

Mochten ze uiteindelijk slagen, dan ligt de verantwoordelijkheid deels bij degenen die de ogen sluiten en extreem-rechts faciliteren. Die reiken hun daarmee immers het kapmes aan.

Clarice Gargard is programmamaker en freelance journalist.