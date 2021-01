Winkelketens zitten in de knel met hun voorraden

Diverse grote retailketens nemen maatregelen om de gevolgen van de verplichte sluiting van winkels op te vangen. Van het schrappen van bestellingen tot rechtszaken over huurbetalingen.

Zo heeft Hema leveranciers in Azië maandag per brief laten weten per direct alle bestellingen tot medio april te schrappen. Het bedrijf bevestigt een bericht hierover in Trouw. „Magazijnen liggen vol, net als veel winkels. Er is weinig ruimte over”, zegt een woordvoerder. Hema leidt naar eigen zeggen 10 miljoen euro verlies per week. „Met verkopen via de webshop vangen we slechts 35 procent op.”

HEMA heeft de betaaltermijn van al geleverde goederen met dertig dagen verlengd

Bovendien wordt de betaaltermijn van al geleverde goederen eenzijdig met dertig dagen verlengd. „Betalingen moeten in een beveiligde omgeving op kantoor worden gedaan, terwijl de oproep is om zoveel mogelijk thuis te werken. Dus zijn er minder vaak mensen op kantoor.” Dat werkt nadelig voor de leveranciers, maar volgens Hema mag ze deze stap „contractueel gezien” zetten.

Lees hier hoe Hema eind vorig jaar van eigenaar wisselde: Voor de Jumbofamilie was HEMA al jaren een droom, maar geen optie

Ook andere grote winkelketens nemen maatregelen, al is dat niet het opschorten van de aanvoer van nieuwe producten. „We hebben goede relaties met leveranciers: die wil je niet op het spel zetten”, zegt Blokker-eigenaar Michiel Witteveen. „We huren zelfs extra opslagruimte in om het allemaal kwijt te kunnen. Wel proberen we de leveringmomenten wat op te rekken. De ene leverancier reageert daar wat begripvoller op dan de ander.”

Witteveen wil weinig zeggen over het verlies dat zijn bedrijf draait - „minder dan Hema” - maar aan bestellingen online verdient hij „slechts 10 procent van de normale omzet”.

Daarom neemt ook Blokker maatregelen. Zo probeert Witteveen met pandeigenaren afspraken te maken over de huurbetalingen. „We stellen een 50/50-regeling voor zodat we de pijn delen. Met sommige verhuurders hebben we afspraken gemaakt.”

Niet alle pandeigenaren zijn daartoe genegen en dus lopen er ook een aantal rechtszaken over de huurbetalingen. Witteveen: „We snappen dat zij ook weer klem zitten bij de banken, maar er komt bij de fysieke winkels gewoon helemaal niks aan inkomsten binnen. We zien aanknopingspunten om via de rechter een eerlijke huur-betaling te verkrijgen.”

Budgetwinkelketen Action heeft evenmin leveringen afgezegd. Wel verschuift het bedrijf voorraden van Nederland naar de 860 winkels die het in het buitenland heeft. Die zijn momenteel nog wel gedeeltelijk open. „Wel proberen we orders te faseren en ze soms wat verder voor ons uit te schuiven.” Mededelingen over het huidige verlies per week wil Action niet doen maar het is „meer dan de 10 miljoen euro van Hema”.

Binnenkort komt het kabinet met een extra steunpakket voor het bedrijfsleven. Daarin zou ook een specifieke vergoeding voor onverkoopbare voorraden worden opgenomen. „Noodzakelijk”, noemt branchevereniging INretail zo’n regeling. „Een seizoensgebonden collectie kun je gewoon niet meer kwijt straks.”