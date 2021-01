Welke man moet Merkel straks doen vergeten?

Wie moet vanaf komend najaar de schaduw van Angela Merkel verjagen? Die vraag kan de grootste Duitse regeringspartij CDU niet langer voor zich uit schuiven. De christen-democraten moeten een nieuwe partijleider kiezen met wie ze de Bondsdagverkiezingen op zondag 26 september aandurven. Spoiler-alert: het wordt in elk geval een oudere witte man uit het westen.

De keuze, bepalend voor de koers en de machtspolitieke toekomst, maakt de partij op een digitaal partijcongres, deze vrijdag en zaterdag vanuit Berlijn. Als de CDU niet door technisch malheur wordt getroffen, zoals laatst zusterpartij CDA, dan valt op zaterdag rond het middaguur een uitslag te verwachten. Op 22 januari staat de winnaar pas definitief vast, als de digitaal uitgebrachte stemmen ook per post binnen zijn op het partijkantoor.

Drie mannen van 55 jaar of ouder, allemaal afkomstig uit de westelijke deelstaat Noordrijn-Westfalen, hebben zich aangemeld voor de voorzittersrace. Twee van hen, deelstaatpremier Armin Laschet en Bondsdaglid Norbert Röttgen, zijn centrumkandidaten. De derde, Friedrich Merz, heeft een rechtser profiel.

De hamvraag is of de nieuwe man een breuk met de Merkel-jaren zal inluiden of zal streven naar continuïteit. Dat eerste is met Merz waarschijnlijker, het tweede eerder bij een zege van Laschet of Röttgen.

Daarbij staat niet alleen voor de CDU veel op het spel, maar voor heel Duitsland en mogelijk voor Europa; de leider van de CDU verkeert in een goede uitgangspositie om de nieuwe bondskanselier te worden, of aan te wijzen. Hij is king of kingmaker.

1001 gedelegeerden

Het is gissen wie zaterdag als overwinnaar van het podium stapt. Er zijn veel peilingen onder CDU-kiezers geweest, maar het is lastig die te vertalen naar de stemopdracht die de 1001 gedelegeerden van hun kieskring meekrijgen.

Algemeen wordt aangenomen dat Armin Laschet de voorkeur heeft van het partij-establishment. Zo benadrukte een van Merkels naaste vertrouwelingen, haar stafchef Helge Braun, laatst nog dat de nieuwe voorzitter wel ‘regeringservaring’ moet hebben. Laschet heeft die in Noordrijn-Westfalen in ruime mate opgedaan sinds 2005.

De enige die die ervaring niet heeft? Friedrich Merz, die door veel CDU-prominenten wordt gezien als een te rechtse ongelikte beer die al te lang (sinds 2009) weg is uit de landelijke politiek. Dat lijkt voor CDU-kiezers echter een minder groot probleem. Hoewel Laschet in algemene peilingen nu wat opklimt, is het Merz die aan kop ligt met enkele procentpunten voorsprong op de andere twee.

Omdat geen van de kandidaten tot nu toe breed enthousiasme heeft weten los te maken, zijn er ook veel prominente CDU-leden die het belang van de voorzittersverkiezing relativeren. Er heerst onzekerheid: is een van deze kandidaten wel aansprekend genoeg om in september ook als stemmenkanon te fungeren? „Het gaat uitsluitend om het kiezen van een nieuwe voorzitter - en verder niets”, zei fractievoorzitter Ralph Brinkhaus begin deze maand in een interview met de Süddeutsche Zeitung.

In de coulissen

Want het mag gebruik zijn dat de voorzitter ook de kandidaat voor het kanselierschap wordt, maar dat hoeft niet. Uiteindelijk moeten de hoofdbesturen van CDU en de Beierse zusterpartij CSU komend voorjaar een kandidaat nomineren. En dan hebben de resultaten van drie deelstaatverkiezingen, in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en vooral het voormalig Oost-Duitse Thüringen, wellicht de dynamiek weer veranderd.

In de coulissen staan nadrukkelijk twee ándere mannen klaar die geen voorzitter willen worden, maar die wel aanspraak kunnen gaan maken op de rol van nieuwe Kanzlerkandidat namens de christen-democraten.

Zo is daar de populaire minister van Gezondheid Jens Spahn (40). Hij heeft zich lang opgesteld als de conservatieve tegenspeler van Merkel binnen de eigen partij. Maar sinds hij in 2018 minister is geworden, zoekt hij in het openbaar nog maar zelden de confrontatie met haar.

Officieel is Spahn de ‘running mate’ van Laschet tijdens de voorzittersverkiezing, maar meerdere Duitse media meldden de afgelopen week dat hij op eigen houtje zijn kansen als kanselierskandidaat aan het peilen was binnen het partij-apparaat.

Spahn probeerde ruim twee jaar terug wel voorzitter te worden, maar moest het toen in de eerste ronde afleggen tegen Annegret Kramp-Karrenbauer en Merz. Zijn ster is tijdens de coronacrisis veel verder gerezen, omdat Duitsland aanvankelijk werd geroemd om de adequate aanpak – die overigens voor een groot deel de verantwoordelijkheid is van deelstaten.

Maar vraag kiezers wie in september bij de Bondsdagverkiezingen de meeste stemmen zou trekken als potentiële opvolger van Merkel, en het overtuigende antwoord is volgens een laatste peiling van Der Spiegel: Markus Söder (54).

De voorzitter van zusterpartij CSU en minister-president van Beieren dwingt met zijn ogenschijnlijk strenge aanpak respect af bij grote delen van het electoraat. Zo stelt Beieren nu als enige deelstaat het dragen van FFP2-mondmaskers verplicht in winkels en openbaar vervoer.

Frans Jozef Strauss

CDU en CSU trekken bij landelijke verkiezingen altijd samen op en scharen zich achter één kandidaat voor het kanselierschap. Meestal is dat een politicus van CDU-huize, omdat die partij ruimschoots de grootste is (met nu 200 zetels in de Bondsdag). De CSU is een regionale partij waarop alleen inwoners van Beieren kunnen stemmen, en die slechts 46 zetels in de Bondsdag heeft - maar wel een onevenredig grote politieke invloed.

Twee keer is het een CSU-politicus gelukt de gezamenlijke kandidaat van CDU en CSU voor het kanselierschap te worden: Franz Josef Strauss in 1980 en Edmund Stoiber in 2002. Beiden verloren vervolgens de verkiezingen (waarbij overigens niet direct de kanselier wordt gekozen maar de Bondsdag, waaruit een coalitieregering moet worden gevormd met aan het hoofd de bondskanselier).

Merkel is nog altijd een van de populairste politici van het land

Söder laat voorlopig in het midden of hij een gooi naar het Kanzleramt wil doen. Maar de zelfverzekerde Beier is al maanden zo alomtegenwoordig in de media, dat het sterk op de aanloop naar een campagne begint te lijken.

Gold hij ooit als conservatieve rauwdouwer en Merkel-criticus, inmiddels heeft Söder zijn banden met de bondskanselier aangehaald en maakt hij avances naar de Groenen – na de verkiezingen een potentiële coalitiepartner.

Campagne kwam nooit echt op gang

Twintig jaar heeft Merkel de Duitse christen-democratie gedomineerd - van 2000 tot 2018 als partijvoorzitter, en sinds 2005 als bondskanselier. Nog altijd is ze een van de populairste politici van het land.

Ondertussen sleepten de drie officiële kandidaten voor het CDU-voorzitterschap zich bijna een jaar door een campagne die door de coronacrisis nauwelijks echt op gang is gekomen. Na het laatste debat tussen de drie, vorige week vrijdag, was de kritiek dat er wel erg weinig licht zat tussen de heren.

Er worden de laatste dagen vooral veel oproepen gedaan tot ‘eenheid’ en zelfs Merz heeft al gezegd dat hij zich bij verlies achter de winnaar schaart – en wellicht ook een voorname rol ambieert binnen de CDU in het post-Merkeltijdperk.

Het is allerminst zeker of we na zaterdag al volledig scherp kunnen krijgen hoe dat volgende tijdperk eruit gaat zien. Dat hangt van veel meer factoren af dan van alleen de nieuwe partijvoorzitter. Vast staat wel dat het voor geen enkele opvolger makkelijk zal worden uit die gigantische schaduw te treden.

Friedrich Merz, conservatief

Friedrich Merz (65) was ooit de aartsrivaal van Merkel, tot hij zich in 2009 verbitterd uit de politiek terugtrok en overstapte naar het bedrijfsleven. Hij is een uitgesproken atlanticus, die vooral steun heeft bij de conservatieve vleugels van de partij en binnen het bedrijfsleven. Hij heeft er nooit een geheim gemaakt dat hij een lage dunk heeft van Merkel en haar regering („bedroevend slecht”, oordeelde hij vorig jaar).

Zijn ongeduld en weinig diplomatieke stijl toonde hij eind oktober. Met scherpe woorden hekelde hij het wegens corona afblazen van het in december geplande partijcongres. Het zou een poging van het partij-establishment zijn om te voorkomen dat hij de verkiezing zou winnen. „Het kan niet verbazen dat zijn critici in de CDU hem al de ‘Trump uit het Sauerland’ noemen”, schreef de Frankfurter Allgemeine in een commentaar.

Norbert Röttgen, ‘moderne midden’

Armin Laschet (59) is de huidige minister-president van Noordrijn-Westfalen, de deelstaat met het hoogste bevolkingsaantal binnen de bondsrepubliek. Hij bleef ook in moeilijke tijden, zoals tijdens de vluchtelingencrisis, achter Merkel staan en heeft daarom veel krediet bij partijbonzen en collega-bestuurders.

Hij presenteert zich als gemoedelijke Rijnlander, een man van het politieke midden die coalities kan bouwen en de partij samen kan brengen. Om zijn geloofwaardigheid bij de conservatieve vleugel te vergroten, haalde hij Jens Spahn in februari over, om zich als een soort ‘running mate’ bij hem aan te sluiten. Door onder meer verwarrend optreden in de coronacrisis daalde Laschets populariteit fors, maar deze lijkt recentelijk weer wat te herstellen.

Armin Laschet, trouw aan Merkel

Norbert Röttgen (55) is voorzitter van de buitenlandcommissie in de Bondsdag. Hij presenteert zich als liberale kandidaat van het ‘moderne midden’, zoals hij dat zelf noemt. Ooit is hij als minister van Milieu door Merkel ontslagen, omdat hij als CDU-lijsttrekker in Noordrijn-Westfalen de deelstaatverkiezingen daar had verloren. Geduldig heeft hij gewerkt aan zijn terugkeer als buitenlandspecialist, zonder al te grote botsingen met Merkel.

Anders dan Merz en Laschet lanceerde Röttgen zijn campagne niet met de aankondiging dat hij bondskanselier wilde worden. Wie bij de kiezers de beste kansen heeft, aldus Röttgen, zou kandidaat voor het kanselierschap moeten worden. Die opstelling lijkt in de CDU steeds meer te worden gewaardeerd.

