Opeens kwam het nieuws: de bewoners van Bolderhof kunnen ingeënt worden

Er is genoeg te beleven in de straatjes van Boldershof, een woonzorgpark voor mensen met een verstandelijke beperking, midden in een woonwijk in het Gelderse Druten. Een jonge man deint met een koptelefoon eindeloos op een schommel. Er wordt gevoetbald op een schoolplein. Twintigers drentelen over het gras. Laten ze zich vanaf komende week vaccineren tegen corona? „Liever een spuit dan corona”, zegt een potige man in trainingspak. „Ik heb op televisie gezien dat mensen in het ziekenhuis liggen. Dat wil ik niet.” Binnen nuttigen andere bewoners hun lunch. Sommigen zijn volledig afhankelijk van de hulp van verzorgers, anderen hebben een lichte verstandelijke beperking. Een vrolijke man wenst de bezoekers „alvast een prettig weekeinde”, een ander duikt met een koprol in een waterbed. „Doet-ie altijd als hij klaar is met eten”, roept iemand.

Lees ook: In de gehandicaptenzorg is nabijheid nodig, maar vaccin lijkt later te komen

Bijna niemand weigert de prik

Vanaf maandag wordt er in Boldershof in Druten, onderdeel van zorggroep ’s Heeren Loo, begonnen met vaccineren tegen corona. Net als in andere grote woonzorgparken in de gehandicaptensector. Met het Pfizer-vaccin. Aangeleverd in flacons: 350 stuks. Aanvankelijk was het plan eerst de medewerkers in te enten; de brieven aan de medewerkers liggen al een maand klaar. Nu zijn plotseling de bewoners het eerst aan de beurt. De animo voor een prik is groter dan voor de jaarlijkse griepprik. Bijna niemand weigert; vrijwel alleen zieke bewoners komen nog niet voor een prik in aanmerking. Bestuurder Ageeth Ouwehand van ’s Heeren Loo: „Het is fantastisch dat we de meest kwetsbare mensen van onze doelgroep nu kunnen gaan beschermen tegen zo’n desastreus virus. Wij snakken naar een tijd met meer vrijheid voor onze cliënten en medewerkers.” Niet dat er ineens weer kan worden geknuffeld: „Dit is nog geen groen licht voor het afschalen van de maatregelen, zoals afstand houden en een mondkapje dragen. Maar we moeten ergens beginnen.”

Geven de instellingen bewoners eigenlijk wel de kans een vaccinatie te weigeren? Ouwehand: „Onze medewerkers beheersen als geen ander de kunst om in begrijpelijke taal uit te leggen wat de bedoeling is. Maar we kennen onze cliënten goed. We respecteren hun eigen keuzes. We gaan daar uitermate zorgvuldig mee om.”

Overvallen door het nieuws

Het personeel in Druten werd deze week overvallen door het nieuws over de vaccinatie. „Ik kwam dinsdagochtend binnen en een doktersassistente zei: ga je naar het spoedoverleg? Ik wist van niets”, vertelt Pieter-Paul Robroek, arts verstandelijk gehandicapten in opleiding in Druten. Praktijkverpleegkundige Fieke Wijnen: „We hadden drie uur de tijd om te reageren op het aanbod voor vaccinatie. We moesten ineens van alles in gang zetten. Toestemming. Contra-indicatie. Ik heb het gevoel dat er een orkaan over ons heen is getrokken. Maar iedereen is blij.”

Arts Robroek: „Tot deze week werd gezegd dat we met het Moderna-vaccin zouden inenten. Ik had me helemaal ingelezen. Dinsdag hoorde ik dat het Pfizer werd. Ik kon alles weer in de prullenbak gooien.”

Bewoner Anneke (66) ziet uit naar de vaccinatie. „We krijgen twee prikjes”, legt ze uit. Angstig vindt ze het niet. „Ik heb er al zoveel in mijn leven gehad.”

Anneke heeft een lichte verstandelijke beperking. Ze heeft van haar wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming haar achternaam in NRC te zetten. Ze was getrouwd en heeft vier kinderen. Sinds zes jaar woont ze met acht anderen in een woongroep in Druten. Anneke heeft vijf keer een coronatest laten doen. „Vijf keer goed”, zegt ze. Wel waren er begeleiders met corona. „Toen moesten wij in quarantaine.”

Lees ook: Touwtrekken wie als eerste het vaccin krijgt

Schuldgevoel

Af en toe krijgt ze bezoek van haar ex-man of haar tweelingzus. Ook reist ze soms zelf met de taxi naar een van haar dochters. Persoonlijk begeleider Mascha van der Sluijs: „Anneke ging vroeger alleen. Nu zijn wij erbij. Anneke en haar dochter vinden het lastig om anderhalve meter afstand te houden, vandaar.” Dat ze afstand moet houden, is „frustrerend” voor Anneke. „Ik begrijp het wel maar ik vind het heel moeilijk.” Van der Sluijs: „Wij kunnen het Anneke goed uitleggen. Maar er zijn ook bewoners die meneer Rutte de schuld geven en de mondkapjes willen doorknippen.”

Het personeel in de gehandicaptensector wordt pas later gevaccineerd. Wanneer is onduidelijk. „Dat is wel jammer”, zegt praktijkverpleegkundige Fieke Wijnen. „Want het aantal besmettingen onder cliënten loopt hier heel erg terug maar onder medewerkers stijgt het.” Van der Sluijs „kan niet wachten” tot ook medewerkers worden ingeënt. „De regels in de woongroepen worden zo goed nageleefd, dat de bewoners elkaar niet snel besmetten. Als ze corona krijgen, is het van ons.” Collega’s die corona hebben gehad en het virus hebben overgedragen op bewoners, hebben het „heel moeilijk” gehad. „Zij hebben een schuldgevoel.”