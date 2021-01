Vooral in teamsporten voelen transgenders zich vaak onveilig

Transgenderpersonen en sport, het is altijd een moeizame combinatie geweest. Wie kent niet het voorbeeld van de Amerikaanse tennisster Renée Richards, die in de jaren zeventig van geslacht veranderde en naar de rechter stapte omdat zij niet als vrouw mocht uitkomen op de US Open (ze won uiteindelijk bij het Hooggerechtshof van New York).

Over het sportgedrag van transgenderpersonen in Nederland – volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau identificeert 3,9 procent van de bevolking zich niet eenduidig met het geboortegeslacht – is weinig bekend. Het Mulier Instituut liet samen met Transgender Netwerk Nederland een enquête uitgaan onder belangenorganisaties. Welke sporten beoefenen transgenders en ‘seksediverse personen’? Voelen zij zich geaccepteerd en veilig? 133 mensen (merendeels transmannen) reageerden. „Een niet representatieve groep”, zegt Agnes Elling, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut. „Maar het levert wel interessante, nieuwe inzichten op.”

Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien transgenders zich wel eens onveilig voelt tijdens het sporten. Hoe komt dat?

„De transitie van man naar vrouw of andersom is een ingrijpend en gevoelig proces. Zeker transpersonen die in groepsverband sporten – en dat zijn er heel weinig, blijkt uit het onderzoek – voelen zich kwetsbaar in situaties waarbij zij zich letterlijk of figuurlijk moeten blootgeven. In de kleedkamer bijvoorbeeld, of in het zwembad, als je nauwelijks kleding draagt. Teamgenoten zien al snel dat hun lijf een verandering heeft ondergaan. Dat leidt tot ongemakkelijke vragen en situaties.”

De helft van de respondenten is transgenderman, eenderde trasgendervrouw. Doen transgendermannen meer aan sport?

„Transgendermannen zien sport vaak als een manier om hun transitieproces te bespoedigen. Met fitness – de meest beoefende sport onder transgenderpersonen – kunnen zij hun spieren ontwikkelen. Dat vergroot hun mannelijkheid. Voor transvrouwen is (verenigings)sport nog vaker relatief onveilig.”

Individuele sporten als hardlopen en wandelen zijn veel populairder onder transgenders dan teamsporten. Heeft dat met dat gevoel van veiligheid te maken?

„Ja, want op die manier vermijden ze risico’s. Anno 2021 leven er nog altijd veel stereotypen en vooroordelen. ‘Voetbal is niet voor homo’s’, leren jonge kinderen al. Je moet dan ook sterk in je schoenen staan om je als transgender in een wedstrijdomgeving te begeven.”

In het rapport vertelt een 18-jarige transman dat hij werd geweigerd toen hij zich wilde aanmelden bij een voetbalclub. Gebeurt dat vaker?

„Hoe vaak precies weten we niet, maar het komt voor. Vooral in wedstrijdsport is er een sterk onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat is begrijpelijk, want als je dat onderscheid niet zou maken, zouden mannen altijd winnen. Voor tegenstanders en scheidsrechters is het daarom verwarrend als een vrouw in een transitieproces door haar ploeggenoten met een mannennaam wordt aangesproken. Jongensachtige meiden en meisjesachtige jongens komen tijdens het sporten vaker in de problemen. Er zijn voorbeelden van wedstrijden die werden stilgelegd omdat de scheidsrechter vond dat een speelster daar niet thuishoorde.”

Verklaart dat waarom 23 procent van de transgenders het lidmaatschap van een sportvereniging opzegt?

„Dat is een van de redenen. Sommige transgenders – vooral diegenen die in competitieverband spelen – zien zo’n opzegging als een nieuw begin. Als hun transitieproces is voltooid melden ze zich aan bij een andere club of gaan ze zelfs een andere sport beoefenen. Op die manier worden ze niet geconfronteerd met mensen die hen bij hun oude naam blijven noemen. De ervaring leert dat niet iedereen even makkelijk meegaat in de switch.”

Wat zou er moeten gebeuren om het gevoel van veiligheid bij sportende transgenders te vergroten?

„De sport zal zichzelf voor een deel opnieuw moeten uitvinden. Zeker op lager niveau kunnen gemengde competities uitkomst bieden. Maar ik denk dat het begint bij de acceptatie van teamleden, trainers en bestuursleden van sportclubs. Niet iedereen past in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’. Er zijn ook grijstinten. En ook transgenders doen aan sport. Dat erkennen zou al een hoop helpen.”