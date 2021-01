Vliegen is een dilemma in Indonesië: is het wel veilig?

Met een karretje vol koffers en dozen zit Uci Zulaikha te wachten tot ze kan boarden. Ze vliegt straks met Sriwijaya Air naar Pontianak in Kalimantan, het Indonesische deel van Borneo. Het is precies dezelfde vlucht als het vliegtuig van Sriwijaya dat afgelopen zaterdag crashte in de Javazee, voor de kust van de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Uci Zulaikha is een vrome islamitische jonge vrouw van achttien. Ze heeft net twee maanden koranles gevolgd in het westen van Java. Maar nu is ze stikzenuwachtig om met Sriwijaya naar huis te vliegen. Haar vriendinnen dachten zaterdag direct aan haar. „Ze appten dat ze gelijk naar de passagiersnamen hadden gekeken, maar dat ik er gelukkig niet bij stond.”

Zulaikha heeft er al van moeten huilen, zo angstig is ze om te vliegen. Toch heeft ze niet omgeboekt: te duur. Ze moest ook al een coronatest doen om mee aan boord te mogen en dit ticket van Sriwijaya was al betaald door haar ouders. Op de heenweg vloog ze met budgetmaatschappij Lion Air, maar dat durft ze niet nog eens. „De landing was doodeng: bám. Het ging keihard. En tickets van Garuda zijn veel duurder. Probeer te ontspannen en veel te bidden, zei mijn moeder.”

Derde crash in zes jaar tijd

De crash van vlucht SJ182 van Sriwijaya Air bevestigt het beeld dat al jaren bestaat: in Indonesië is vliegen gevaarlijk. Het ongeluk was het derde dodelijke vliegtuigongeluk in ruim zes jaar tijd. De Boeing 737-500 had zaterdag 62 Indonesiërs aan boord.

Eind 2014 kwamen 162 passagiers van een gecrashte AirAsia-vlucht om het leven. En in 2018 crashte een Boeing 737 MAX van Lion Air, met 189 doden als gevolg.

Niet voor niets stellen grote multinationals, non-gouvernementele organisaties en ambassades in Indonesië vaak restricties aan hun werknemers: die mogen niet met alle maatschappijen vliegen.

In 2018 en 2019 had Indonesië een lagere ‘accident rate’ dan gemiddeld wereldwijd

Toch is dat sombere beeld niet terecht, vertelt Gerry Soejatman, kenner van de Indonesische luchtvaartsector. „Zo’n tien, vijftien jaar geleden was dat nog wél zo. In die tijd hadden we elke paar maanden een grote crash. Maar sinds 2009 is er veel verbeterd. We hebben het systeem van toezicht grondig aangepakt.”

Dat toezicht werkte goed. Het aantal incidenten daalde sterk en in 2018 haalde de EU alle Indonesische vliegmaatschappijen in één keer van de zwarte lijst. In 2018 en 2019 had Indonesië volgens VN-luchtvaartorganisatie ICAO zelfs een lagere accident rate dan gemiddeld wereldwijd.

Oorzaak nog onduidelijk

Tot de crash van de Boeing 737 MAX in 2018, maar daar bleek fabrikant Boeing zelf fout te zitten. Soejatman: „Natuurlijk vraag ik me nu af: is deze crash van Sriwijaya een glitch, een incidenteel ongeluk, of is er opnieuw iets grondig mis met ons systeem?”

Het is te vroeg om die vraag te beantwoorden, omdat nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd met vlucht SJ182. Dinsdag vonden duikers van de marine één van de twee zwarte dozen, maar het duurt nog een paar weken voor de nationale transport- en veiligheidscommissie met conclusies komt. De tweede recorder, die de conversatie tussen de piloten in de cockpit opneemt, is nog niet gevonden.

Een mogelijke verklaring zou het slechte weer zaterdag zijn geweest. „De piloten zouden een probleem met hun oriëntatie kunnen hebben gehad door de zware regenval”, zegt Soejatman. Ook corona wordt als oorzaak genoemd: het 26 jaar oude toestel had van maart tot half december geparkeerd gestaan en de piloten hadden ook minder gevlogen. „We weten dat het oppassen is met vliegtuigen die aan de grond staan. Ze hebben veel onderhoud nodig. Maar deze kist was sinds half december alweer in de lucht. Problemen zou je dan eerder hebben verwacht.”

Belang van vliegen

Juist voor Indonesië, een uitgestrekte archipel met duizenden eilanden, is vliegverkeer van levensbelang. Neem zeeman Deny Budi Harjanto. Hij heeft net zes maanden op een olietanker gezeten en is nu onderweg naar huis. Van Kupang in het oosten van het land vloog hij in drie uur naar Jakarta. Hier heeft hij een tussenstop voor zijn vlucht naar Pekanbaru, een stad op midden-Sumatra.

Natuurlijk heeft hij het nieuws over de crash gehoord. Zijn vrouw is bezorgder dan hijzelf, vertelt hij. „Elk uur appt ze me waar ik ben.” De vlucht van Kupang naar Jakarta was turbulent. „Het werd wel erg zwart buiten. Maar ik dacht: de piloot heeft ook een gezin, die wil echt niet dood.”

Harjanto heeft dus wel vertrouwen in de kwaliteit van de Indonesische luchtvaart. „Net als in de scheepvaart zijn er gewoon audits en controles. Natuurlijk worden er soms fouten gemaakt, maar daar leer je van.”

De vliegindustrie is in Indonesië pas begin deze eeuw hard gaan groeien en is dus nog minder ‘volwassen’ dan de markt in Europa of Noord-Amerika. Maar Zuidoost-Azië is volgens IATA, de internationale koepel van luchtvaartmaatschappijen, hard op weg om die twee markten in te halen. Indonesië staat internationaal op de tiende plek van landen met de meeste passagiers per jaar. Maar het zou de komende jaren naar de vierde plaats kunnen stijgen, met dank aan de groeiende middenklasse.

Juist vanwege die groei is het belangrijk om bij crashes géén ad hoc-maatregelen te nemen, zegt Gerry Soejatman. Als voorbeeld geeft hij het ongeluk met AirAsia in 2014. Daarna stelde de Indonesische minister van Transport in paniek allerlei sancties in voor maatschappijen waar fouten gemaakt werden, bijvoorbeeld voor afgebroken landingen. „Dat was precies de verkeerde reflex. In de jaren erna zagen we dat het aantal ongelukken steeg, tot die regels weer werden afgeschaft. Het zit misschien niet zo in de Indonesische cultuur, maar fouten moeten bespreekbaar zijn.”