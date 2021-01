Zakelijke gebruikers kennen allemaal de out of office reply als je mailt en de ontvanger van je mail druk is, of op vakantie. Deze out of office reply ontving ik van onze notaris en vond ik wel stoer en heel erg 2021: „Due to closure of primary schools, I am home schooling my kids during the day. The response to your email may therefore be delayed.”

