Veiligheidswet Hongkong zorgt voor eerste censuur kritische website

De omstreden veiligheidswet in Hongkong heeft voor het eerst tot censuur van een website geleid. De internetprovider Hong Kong Broadband Network heeft een website met berichten over de anti-regeringsprotesten in 2019 uit de lucht moeten halen op basis van de wetgeving, laat het bedrijf donderdag aan persbureau Reuters weten. De website HKChronicles – waar beelden en berichten werden gepubliceerd over de massaprotesten in Hongkong en die naar eigen zeggen „strijdt voor democratie en vrijheid” – kampte eerder met „technische storingen”.

Met de omstreden wetgeving die begin juni werd doorgevoerd, heeft de regering in Beijing de greep op Hongkong verstevigd en kan het harder ingrijpen tegen demonstranten, onwelgevallige geluiden of kritiek. De wet, die toen nog niet was aangenomen, zorgde dat duizenden betogers de straat op gingen uit protest tegen het verlies van Hongkongse autonomie. Verschillende demonstranten worden nu vervolgd op basis van de Veiligheidswet. De beoordeling van wetsovertredingen gebeurt door Hongkongse rechters, maar Beijing is verantwoordelijk voor de interpretatie van de wet.

Naast het monddood maken van in het openbaar sprekende betogers, vreesden activisten dat ook toegang tot internet en sociale media onder druk zou komen te staan. Die angst blijkt donderdag gegrond: voor zover bekend is HKChronicles de eerste website die uit de lucht is gehaald. De China-critici zijn bang dat Hongkong dezelfde kant als China opgaat, waar buitenlandse nieuwssites en sociale mediaplatformen niet vrij toegankelijk zijn.