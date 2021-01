Veel bij Wehkamp bestellen, dan komt er tenminste nog iemand langs

Eén zaak is Peter Boertjes, medewerker gemeentelijke uitvaart in Rotterdam, altijd bijgebleven. Het speelde ongeveer een decennium geleden. „De ochtend na de Rotterdamse Pride vond de politie een overleden man in het portiek van een woning in het centrum. Twintig, dertig jaar oud. Identiteitsgegevens had hij niet op zak, van hem afgepakt wellicht. Nooit is achterhaald wie hij was. Zo’n jonge gast. Mist niemand hem dan?”

Niet iedereen heeft mensen om zich heen die bij overlijden de uitvaart regelen. Dan komen Boertjes en zijn collega in beeld en wordt het een ‘gemeentelijke uitvaart’. Een van de bekendste sterfgevallen die ze regelden was die van Bep de Bruin. Zij had tien jaar lang dood in huis gelegen, voordat ze in 2012 gevonden werd in haar huis aan de Jan Porcellisstraat in Rotterdam-West. Ze had een dochter, met wie ze al twintig jaar geen contact meer had.

Ontruimer Jan den Otter merkt dat overledenen vaker lang in hun woning liggen. „Het is triest als ik bijvoorbeeld de eerste woning op een galerij moet ontruimen, een woning waar iedereen langsloopt, waar een paar weken 24 uur per dag licht brandde, maar waar nu niemand aan de bel trekt.”

Het hielp Rotterdam aan het imago van stad waar mensen elkaar slecht kennen. Al bijna veertig jaar regelt Peter Boertjes in Rotterdam de gemeentelijke uitvaarten, gemiddeld 125 per jaar. Dat is meer dan toen hij begon: hij zag in die veertig jaar een lichte stijging, nu is het al een tijd stabiel. Het gaat om Rotterdammers vanwie nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen regelen, of waar simpelweg geen nabestaanden zijn.

De eerste dagen na het overlijden

Het werk van Boertjes, een rustige man met een glimlach gebeiteld in zijn gezicht, begint met een melding. Van de huisarts, de uitvaartverzorger, het ziekenhuis, het verzorgingstehuis, de politie of de buren. „Dat gebeurt ongeveer 250 keer per jaar.”

Maar van lang niet al die meldingen wordt de gemeente ook de opdrachtgever van de uitvaart. Boertjes kijkt eerst naar de Wet op de lijkbezorging. „Ouders en kinderen van de overledene zijn wettelijk verplicht om de uitvaart te betalen en te regelen.” Als die dat weigeren, regelt de gemeente het alsnog.

Dus doet Boertjes eerst nabestaandenonderzoek in de omgeving van de overledene. Het is geen diepgravend detectiveonderzoek, de kamer van Boertjes is leeg en strak en aan de wand hangen geen plattegronden, pijlen of rode draden. „We trekken iemand na in de Basisregistratie Personen en als iemand uit het buitenland komt, nemen we contact op met het consulaat of de ambassade.” Hij doet geen onderzoek op sociale media. „Te tijdrovend.”

Foto Merlin Daleman

Mochten er directe nabestaanden zijn, dan worden die ingelicht en op hun plichten gewezen. In grofweg de helft van de gevallen vindt hij mensen die de uitvaart op zich moeten of willen nemen. Dat hoeft niet altijd familie te zijn. „Soms kan dat ook de ex-werkgever zijn of een kerkgemeenschap. Mochten er mensen zijn die verplicht zijn de uitvaart te regelen, maar dat niet kunnen doen, dan regelen wij het. Uitgangspunt is dat iedereen een redelijk vergelijkbare, eenvoudige en respectvolle uitvaart heeft.” De kosten bedragen gemiddeld tussen de 2.500 en 3.000 euro.

Op grond van de wet kunnen de kosten worden verhaald op het nalatenschap, zegt Boertjes. „Dat betekent dat we kijken naar de bezittingen van de persoon. Ik doorzoek zelf de woning, vraag de bankrekening op en controleer of iemand verzekerd was. Een koopwoning dragen we over aan de notaris.”

Het is een misvatting dat degenen van wie de gemeente de uitvaart regelt, zich per definitie eenzaam voelen. Het kunnen bijvoorbeeld ook kluizenaars zijn. „Ik probeer zo min mogelijk te oordelen of in te vullen in mijn werk. Er zijn ook gewoon mensen die graag alleen zijn, dat komt meer voor dan je denkt”, zegt Boertjes.

Ontruimer Jan den Otter, die de huizen van overledenen ook schoonmaakt: „Ik kom in allerlei huizen. Van kraakheldere tot huizen waar ik veel werk te doen heb.” Den Otter herkent de huizen van eenzamen bijvoorbeeld aan hun „Wehkamp-boedel”. „Kamers waarin stapels nog ongeopende pakketjes liggen, totaan het plafond. Dan kwam er tenminste nog iemand bij ze aan de deur.”

Maximum bedrag

„Wij brengen de overledene over naar het uitvaartcentrum”, zegt René van der Velden, manager bij Goetzee DELA. „We hebben afgesproken met de gemeente hoe de uitvaart eruit komt te zien en hoeveel we mogen besteden.” Goetzee DELA regelt standaard een massief sparrenhouten kist, dragers en een bloemstuk.

In vak G van de Algemene begraafplaats Crooswijk liggen de graven van de gemeentelijke uitvaarten Foto Merlin Daleman

Uitvaartverzorger Marjolein Otte-van Doornik van Goetzee DELA, dat al bijna dertig jaar namens de gemeente de uitvaarten uitvoert: „De geïnteresseerden die zijn gevonden bij het onderzoek informeren wij over de uitvaart. Ik spreek met hen over de overledene. Aan de hand daarvan kiezen we muziek, kijken we of iemand wil spreken en kiezen we gepaste kleding voor de persoon. Zo probeer ik een waardige uitvaart te organiseren. Als niemand wil spreken, kies ik een gepast gedicht of vers uit en draag dat voor.

Een condoleancemoment, rouwkaarten en -advertenties hoeft bij gemeentelijke uitvaarten niet.”

Of iemand begraven of gecremeerd wordt, beslist Boertjes in overleg met de omgeving, bijvoorbeeld een buurvrouw of verzorger, of leidt hij af uit het leven van de overledene. „Mocht iemand katholiek zijn bijvoorbeeld, dan heeft begraven de voorkeur. Bij hindoeïsme is dat cremeren. Ook kan iemand iets hebben opgeschreven, dat hoeft niet per se een testament te zijn. ” Wordt het niet duidelijk? Dan bepaalt de wet dat diegene begraven wordt.

Cello spelen in een lege aula

De uitvaartverzorgers weten allemaal wel een gemeentelijke uitvaart die ze bijbleef. Die van een alleenstaande man die sporadisch contact had met zijn buurvrouw, die aan het conservatorium studeerde. Ze was de enige op zijn uitvaart en speelde twee prachtige stukken op cello in een lege aula. Of de dakloze die overleed in de opvang van het Leger des Heils en op wiens begrafenis collega-daklozen bier en sigaretten als grafgiften meegaven.

Want een gemeentelijke uitvaart hoeft ook niet per definitie te betekenen dat niemand aanwezig is bij de uitvaart. Otte-van Doornik: „Ik wacht altijd even voordat ik begin, vaak komt er nog wel iemand. Een buurvrouw bijvoorbeeld, of een medewerker van het zorgcentrum.”

Pas als Boertjes bij het nabestaandenonderzoek niemand kan vinden die toezegt te komen, gaat hij zelf. Dan pas noemt Boertjes het een „eenzame uitvaart”. Dat komt ongeveer vier keer per jaar voor. „Sommige gemeenten zijn daar strikt in: als wij opdracht geven, mag niemand erbij. Dat vinden wij wel erg hard. Je kan niet van een buurvrouw die langs wil komen op de uitvaart, verwachten dat ze de uitvaart op zich neemt.”

Foto Merlin Daleman

Urnen komen in een algemene nis op de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Degenen die begraven worden, krijgen een algemeen graf dat voor tien jaar is afgekocht. In een algemeen graf liggen drie personen onder elkaar en het graf heeft geen steen. „Er is wel ruimte voor een tegel. De gemeente betaalde die tot voor kort echter niet. Het graf kreeg een nummer dat correspondeert met de administratie van de begraafplaats”, zegt Boertjes. Per 2021 is dat aangepast en verzorgt de gemeente een eenvoudige graftegel met naam en data. Mocht de identiteit van de overledene niet bekend zijn, dan kan diegene op last van de politie bovenin het graf liggen, zodat een herbegrafenis of onderzoek gemakkelijk mogelijk is.

Brood ligt nog op tafel

Wat gebeurt er met de spullen en eventueel het huis van de overledene? Den Otter ontruimt de woningen. Hij krijgt zo de ongefilterde versie van iemands leven te zien. „Het kopje staat nog op het aanrecht en het brood soms nog op tafel.” Ook treft hij weleens verboden spullen aan, bijvoorbeeld wapens. Jaarlijks krijgt Den Otter ongeveer vijftig opdrachten van de gemeente. „In 90 procent van de gevallen is mijn werk niet rendabel en legt de gemeente bij om de ontruiming te kunnen financieren.”

Foto Merlin Daleman

Het eerste wat Den Otter doet als hij binnenkomt: een doos op tafel zetten. „Daar gaan alle papieren en foto’s in. Die nummer ik. Ze komen terecht in mijn loods, waar ik ze een paar maanden bewaar, voor het geval er nabestaanden aankloppen.” Vervolgens sorteert hij: spullen die naar de veiling kunnen, spullen voor de voedselbank, voor de kringloop, het grofvuil. Met enige regelmaat krijgt hij bezoek als hij ontruimt. „Een zogenaamde vriend die zegt: dat is van mij. Of: ik mis ‘m zo, mag ik een aandenken? Als ik vraag wat ze willen, noemen ze de televisie, bijvoorbeeld. Dan zeg ik: zo’n goede vriend was je niet, hij of zij lag hier al eventjes. Je voelt wel of het oprecht is of niet, bij twijfel verwijs ik ze door naar de gemeente.”

Het gros van de spullen in woningen moet naar het grofvuil. „Steeds meer moet weg. Dat aandeel groeide sinds de komst van goedkope interieurs van de IKEA.” Een enkele keer vindt hij iets waardevols: een schilderij van twee ton, bijvoorbeeld. „Kees van Dongen, een schilderij van de overleden vrouw.”

Op het terrein van Den Otter in Zevenbergen, een half uurtje rijden van Rotterdam, staat een klein wagenpark, een container vol oud-ijzer waar een rollator bovenuit steekt en twee loodsen vol spullen voor hergebruik of doorverkoop. Alles ligt te wachten op een nieuw leven: bij de oud-ijzerboer, veiling, kringloop of voedselbank.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 januari 2021