Vader en zoons verdacht van betrokkenheid bij dood 14-jarig meisje

De vader en zijn twee minderjarige zoons die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte in Almelo, blijven de komende twee weken in voorlopige hechtenis. Dat heeft de onderzoeksrechter donderdag bepaald. Afgelopen zondag werd het lichaam van het meisje levenloos aangetroffen in het water bij een bedrijventerrein aan de rand van de Twentse stad. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van haar dood. De politie onderzoekt of sprake is geweest van een ongeval of misdrijf.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vader en de twee minderjarige broers ervan een rol te hebben gespeeld bij de dood van het meisje. RTV Oost meldt dat een beveiligingsbedrijf de woning van het gezin bewaakt en dat er forensisch onderzoek is gedaan. De moeder zou elders zijn ondergebracht. Omwonenden hebben tegen de lokale zender verklaard dat een van de zonen ruzie kreeg met het meisje. Dat zou uit de hand zijn gelopen, waarna hij alarm zou hebben geslagen.

Buurtbewoners zeggen ook te zijn opgeschrikt door de hoge snelheid waarmee de vader door de straat reed. Toen de man terugkwam zou de politie hem en zijn zoon hebben gearresteerd. Later volgde de arrestatie van de tweede zoon.